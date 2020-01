En 2019, les Airpods ont rapporté un revenu de 12 milliards de dollars à Apple, Plus que Spotify, Twitter, Snapchat et Shopify réunis 0PARTAGES 3 0 En 2019, environ trois ans après qu’Apple ait sorti ses écouteurs sans fil, plusieurs personnes



Selon la description d’Apple, ces écouteurs sans fil sont conçus pour apporter plus de liberté aux utilisateurs en les affranchissant des fils qui s’entremêlent. De couleur blanche, les Airpod disposent de capteurs qui leur permettent de gérer automatiquement l’audio et d’ouvrir les micros pour les appels téléphoniques. Ils sont dotés d’une puce H1 qui favoriserait une connexion sans fil plus rapide et plus stable lorsque vous passez d’un appareil à l’autre ou lorsque vous passez aux appels téléphoniques. Ils ont également des commandes tactiles pour gérer la musique.



D’après Rooke, les Airpods ont peu à peu contribué à augmenter les revenus annuels de la marque à la pomme. Selon les chiffres qu’il avance, si la vente d’iPhone est la première source de revenus d’Apple et constitue environ 81 % des revenus de la firme, les Airpods sont sur une bonne voie pour devenir une autre grande source de revenus pour Apple ; et pourquoi pas la deuxième plus grande ? L’entreprise aurait vendu environ 15 millions d’Airpods en 2017, chacun d'eux coûtant 150 $. Cela aurait donné à Apple une augmentation des revenus de 2,25 milliards de dollars.





Selon Rooke, cela représente seulement 1 % des 215 milliards de dollars de revenus tirés de la vente d'iPhone pour Apple, mais les choses ne font que commencer. En 2018, les ventes d'AirPods ont commencé à calmer les ours d'Apple. Ainsi, selon lui, 35 millions de paires auraient été vendues, toujours à 150 $. Cela a donné à Apple un revenu supplémentaire de 5,25 milliards de dollars, représentant alors 2,4 % du revenu de l'iPhone. Enfin, en 2019, il estime qu’Apple a fait une année incroyable dans la vente d’Airpods, en raison de l’arrivée des Airpods Pro.



L’entreprise aurait vendu 60 millions d'unités au cours de l’année dernière, mais au même moment, les prix ont aussi augmenté. Les Airpods de deuxième génération (Gen) d'Apple ont été lancés à 200 $, et leur dernière variante, les AirPods Pro, coûtent 250 $. D’après lui, en supposant une répartition égale des ventes entre les Gen 1, Gen 2 et les Airpods Pro, le chiffre d'affaires des Airpods est de 12 milliards de dollars en 2019. Cela représenterait 4,5 % des revenus d'Apple tirés de la vente d'iPhone. Selon lui, les ventes d'AirPods ont dépassé les attentes d'Apple lui-même.



Rooke compare d’ailleurs cette croissance à celle d’une startup avec un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars, une croissance des revenus de plus de 125 % par an (deux années consécutives) et des marges brutes à la Apple (30 à 50 %). D’après lui, sans rien connaître d'autre sur cette startup, on pourrait l’évaluer à 50 ou même 100 milliards de dollars. Rooke estime que l'activité AirPods d'Apple est le segment de la firme qui connaît la plus forte croissance. Il suggère aussi que si l’on souhaite aller loin dans les calculs, le business des Airpods représenterait 60 milliards de dollars.



Même si les chiffres sur lesquels se base Rooke ne sont pas des chiffres officiellement déclarés par l’entreprise elle-même, celui-ci pense que les ventes d'Airpods augmentent à un taux à trois chiffres chaque année. En 2018, les revenus des Airpods ont augmenté de 133 % par rapport à 2017, et en 2019, les revenus des Airpods ont encore augmenté de 128 % par rapport à 2018. Il compare ces chiffres d’affaires à ceux de quelques entreprises de la place. « Les AirPods rapportent autant d'argent que Spotify, Twitter et Snap et Shopify réunis », a-t-il déclaré.



« Et compte tenu de leur croissance à trois chiffres deux années de suite, je serai choqué si les AirPods ne gagnaient pas plus d'argent que Uber en 2020 », a-t-il ajouté. En d’autres termes, la vente d’Airpods risque encore de tripler ou mieux en 2020. Il base ces allégations sur certaines rumeurs selon lesquelles Apple pourrait lancer un système d'exploitation pour les AirPods en 2020, et des applications comme TTYL et Yac font déjà parler d'elles en tant qu'applications audio. Il a ajouté que l’entreprise s’en sortirait bien si elle arrive à faire cela.



« Si Apple parvient à créer un écosystème d'applications autour des Airpods et des expériences audio, Apple aura plus de liberté pour augmenter les prix sans faire baisser la demande. Les expériences audio pourraient également être un outil pour accroître la base d'acheteurs de téléphones d'Apple. Les différences entre l'iPhone d'Apple et tous les autres smartphones se réduisent chaque année. Mais de nouvelles expériences audio pourraient changer cela et relancer la croissance des ventes de l'iPhone d'Apple », a-t-il déclaré.



Source :



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ?



Voir aussi



Les écouteurs sans fil Airpod seraient une tragédie environnementale, car ils ne sont pas faciles à réparer et deviennent inutilisables après 18 mois



iPhone 7 : l'usage des Airpods en l'absence de la prise jack pourrait-il présenter des risques pour la santé ? Partagez vos avis sur la question



La suppression de la prise jack sur l'iPhone 7 au profit du Lightning annonce-t-elle une résurgence des DRM ? EFF fait une analyse du sujet



Les prix de certains produits Apple (Watch, Mac mini, AirPods, HomePod...) pourraient grimper à cause des taxes US sur les importations chinoises En 2019, environ trois ans après qu’Apple ait sorti ses écouteurs sans fil, plusieurs personnes ont en effet estimé que les Airpods constituaient un désastre environnemental, car n’étant pas faciles à réparer et devenant inutilisables après 18 mois. Toutefois, selon Kevin Rooke, un chroniqueur actualité, les Airpods rapportent des milliards de dollars à Apple chaque année depuis 2016. D’après Rooke, rien qu’en 2019, Apple aurait vendu 60 millions d’unités de ses Airpods, tirant ainsi un revenu de 12 milliards de dollars de cette activité.Selon la description d’Apple, ces écouteurs sans fil sont conçus pour apporter plus de liberté aux utilisateurs en les affranchissant des fils qui s’entremêlent. De couleur blanche, les Airpod disposent de capteurs qui leur permettent de gérer automatiquement l’audio et d’ouvrir les micros pour les appels téléphoniques. Ils sont dotés d’une puce H1 qui favoriserait une connexion sans fil plus rapide et plus stable lorsque vous passez d’un appareil à l’autre ou lorsque vous passez aux appels téléphoniques. Ils ont également des commandes tactiles pour gérer la musique.D’après Rooke, les Airpods ont peu à peu contribué à augmenter les revenus annuels de la marque à la pomme. Selon les chiffres qu’il avance, si la vente d’iPhone est la première source de revenus d’Apple et constitue environ 81 % des revenus de la firme, les Airpods sont sur une bonne voie pour devenir une autre grande source de revenus pour Apple ; et pourquoi pas la deuxième plus grande ? L’entreprise aurait vendu environ 15 millions d’Airpods en 2017, chacun d'eux coûtant 150 $. Cela aurait donné à Apple une augmentation des revenus de 2,25 milliards de dollars.Selon Rooke, cela représente seulement 1 % des 215 milliards de dollars de revenus tirés de la vente d'iPhone pour Apple, mais les choses ne font que commencer. En 2018, les ventes d'AirPods ont commencé à calmer les ours d'Apple. Ainsi, selon lui, 35 millions de paires auraient été vendues, toujours à 150 $. Cela a donné à Apple un revenu supplémentaire de 5,25 milliards de dollars, représentant alors 2,4 % du revenu de l'iPhone. Enfin, en 2019, il estime qu’Apple a fait une année incroyable dans la vente d’Airpods, en raison de l’arrivée des Airpods Pro.L’entreprise aurait vendu 60 millions d'unités au cours de l’année dernière, mais au même moment, les prix ont aussi augmenté. Les Airpods de deuxième génération (Gen) d'Apple ont été lancés à 200 $, et leur dernière variante, les AirPods Pro, coûtent 250 $. D’après lui, en supposant une répartition égale des ventes entre les Gen 1, Gen 2 et les Airpods Pro, le chiffre d'affaires des Airpods est de 12 milliards de dollars en 2019. Cela représenterait 4,5 % des revenus d'Apple tirés de la vente d'iPhone. Selon lui, les ventes d'AirPods ont dépassé les attentes d'Apple lui-même.Rooke compare d’ailleurs cette croissance à celle d’une startup avec un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars, une croissance des revenus de plus de 125 % par an (deux années consécutives) et des marges brutes à la Apple (30 à 50 %). D’après lui, sans rien connaître d'autre sur cette startup, on pourrait l’évaluer à 50 ou même 100 milliards de dollars. Rooke estime que l'activité AirPods d'Apple est le segment de la firme qui connaît la plus forte croissance. Il suggère aussi que si l’on souhaite aller loin dans les calculs, le business des Airpods représenterait 60 milliards de dollars.Même si les chiffres sur lesquels se base Rooke ne sont pas des chiffres officiellement déclarés par l’entreprise elle-même, celui-ci pense que les ventes d'Airpods augmentent à un taux à trois chiffres chaque année. En 2018, les revenus des Airpods ont augmenté de 133 % par rapport à 2017, et en 2019, les revenus des Airpods ont encore augmenté de 128 % par rapport à 2018. Il compare ces chiffres d’affaires à ceux de quelques entreprises de la place. « Les AirPods rapportent autant d'argent que Spotify, Twitter et Snap et Shopify réunis », a-t-il déclaré.« Et compte tenu de leur croissance à trois chiffres deux années de suite, je serai choqué si les AirPods ne gagnaient pas plus d'argent que Uber en 2020 », a-t-il ajouté. En d’autres termes, la vente d’Airpods risque encore de tripler ou mieux en 2020. Il base ces allégations sur certaines rumeurs selon lesquelles Apple pourrait lancer un système d'exploitation pour les AirPods en 2020, et des applications comme TTYL et Yac font déjà parler d'elles en tant qu'applications audio. Il a ajouté que l’entreprise s’en sortirait bien si elle arrive à faire cela.« Si Apple parvient à créer un écosystème d'applications autour des Airpods et des expériences audio, Apple aura plus de liberté pour augmenter les prix sans faire baisser la demande. Les expériences audio pourraient également être un outil pour accroître la base d'acheteurs de téléphones d'Apple. Les différences entre l'iPhone d'Apple et tous les autres smartphones se réduisent chaque année. Mais de nouvelles expériences audio pourraient changer cela et relancer la croissance des ventes de l'iPhone d'Apple », a-t-il déclaré.Source : Kevin Rooke Qu'en pensez-vous ?