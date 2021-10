réaliser une étude tierce évaluant les impacts environnementaux et sociaux associés à l'augmentation de l'accès des consommateurs à la réparation et déterminer de nouveaux mécanismes pour augmenter l'accès à la réparation, y compris pour les appareils Surface et les consoles Xbox ;

étendre la disponibilité de certaines pièces et de la documentation de réparation au-delà du réseau de fournisseurs de services agréés de Microsoft ;

déclencher de nouveaux mécanismes pour permettre et faciliter les options de réparation locales pour les consommateurs.

Dans une première victoire du genre pour le mouvement du droit à la réparation, Microsoft a accepté de prendre des mesures concrètes pour faciliter la réparation indépendante de ses appareils suite aux pressions de ses actionnaires.Microsoft et l'association à but non lucratif de défense des investisseursont conclu un accord concernant une résolution d'actionnaires qu'As You Sow a déposée en juin exhortant la société de technologie à analyser les « avantages environnementaux et sociaux » de faciliter la réparation des appareils. Après des mois de négociations, Microsoft a accepté de s'y conformer, et même plus. Non seulement l'entreprise étudiera comment un accès accru aux pièces et aux informations nécessaires à la réparation peut réduire ses contributions au changement climatique et aux déchets électroniques, mais elle a également accepté de donner suite aux conclusions de cette étude d'ici la fin de l'année prochaine.C'est la première fois qu'un fabricant américain accepte de modifier ses politiques de réparation suite à la pression des investisseurs. Mais ce n'est peut-être pas la dernière : en septembre, Green Century, une société de fonds communs de placement axée sur l'investissement respectueux de l'environnement, a déposé deux résolutions similaires sur le droit de réparation, l'une avec Apple et l'autre avec Deere & Co., le fabricant de matériel agricole connu pour le tracteur John Deere.Collectivement, ces résolutions représentent un nouveau front dans la lutte pour le droit à la réparation, qui lie explicitement la responsabilité environnementale des entreprises aux politiques de réparation. La bataille est menée par des organisations d'actionnaires qui ont réussi à faire pression sur les entreprises pour une plus grande transparence sur le changement climatique. Par exemple, As You Sow a déjà convaincu le grand service public Duke Energy de divulguer les émissions de méthane associées à son infrastructure de gaz naturel et a pressé Twitter de déclarer son empreinte carbone.« Nous avons vu les résolutions d'actionnaires devenir un outil important pour les militants du climat », a déclaré Kerry Sheehan, directeur politique américain du site de guides de réparation iFixit. « Nous le voyons également être adopté dans le contexte de la réparation, en partie parce que ceux-ci sont très connectés. »Lorsque les consommateurs sont incapables de réparer leurs appareils rapidement et à moindre coût, ils sont plus susceptibles d'en acheter de nouveaux, ce qui a des conséquences pour la planète. Une fraction importante des émissions de carbone associées aux appareils que nous possédons (81 % dans le cas du nouvel iPhone 13 d'Apple selon Apple) se produit pendant la fabrication. Les militants notent que remplacer nos produits avant d'avoir besoin peut provoquer la multiplication de ces émissions, ainsi que de la pollution, de l'utilisation des ressources naturelles et de la dégradation des terres associées à l'extraction et au raffinage des matières premières. Dans le cas de l'électronique grand public, cela conduit également à des déchets électroniques plus toxiques.Malgré les avantages environnementaux d'utiliser nos produits aussi longtemps que possible, des entreprises comme Apple, Microsoft et Amazon rendent l'utilisation prolongée difficile en restreignant l'accès aux pièces, manuels et outils logiciels nécessaires à la réparation et en concevant des produits qui ne sont pas faciles à réparer. Ces sociétés ont également l'habitude de faire pression contre des projets de loi qui rendraient la réparation indépendante plus accessible.À ce propos, U.S. PIRG écrivait :« Le pouvoir et l'argent ont de l'influence en politique, et bien que le droit à la réparation ne devrait pas être un problème politique, le pouvoir et l'argent l'affectent également. Le droit à la réparation consiste à réparer nos produits et à les utiliser plus longtemps - une mission contraire au modèle commercial de ceux qui fabriquent des appareils électroniques et veulent en vendre des millions, ou pousser les consommateurs à effectuer des réparations coûteuses.C'est David contre Goliath fois cinq : les géants de la technologie Apple, Microsoft, Amazon, Google et Facebook ont ​​tous récemment fait pression sur la législation sur le droit de réparer à des degrés divers, comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous. Facebook a répertorié le projet de loi de New York comme un élément sur lequel ils ont fait pression en 2018, mais a été plus discret que les quatre autres.Les entreprises qui contribuent aux efforts de lobbying contre le droit à la réparation valent au total environ 10,7 billions de dollars. Ils comprennent Tesla, Johnson & Johnson, AT&T, Lilly Inc., T-Mobile, Medtronic, Caterpillar, John Deere, General Electric, Philips, eBay, ainsi que les cinq grands. Pour atteindre cette estimation, nous avons totalisé la capitalisation boursière estimée pour chaque entreprise, ou la valeur totale estimée de toutes leurs actions négociées.Alors que publiquement, la plupart de l'opposition vient de groupes commerciaux à consonance générique tels que TechNet et Repair Done Right Coalition (qui ne répertorie pas ses membres), nous entendons parfois directement les marques mondiales. Par exemple, en 2017, un représentant d'Apple a déclaré aux législateurs du Nebraska que les réformes du droit à la réparation feraient de l'État une "Mecque des hackers". Un cadre de John Deere a fait valoir dans une interview à un magazine que si les agriculteurs avaient le droit de réparer, ils altéreraient les paramètres d'émission, violeraient les lois de l'EPA et provoqueraient une catastrophe environnementale.Parfois, l'argent est plus éloquent que les mots, et les fabricants d'électronique en dépensent beaucoup pour lutter contre les lois sur le droit à la réparation. Par exemple, General Electric, qui fabrique du matériel et des appareils médicaux, a dépensé plus de 200 000 $ au total au printemps et à l'automne 2018 pour faire échouer le projet de loi sur le droit à la réparation dans l'État de New York – et cela ne fait qu'un an, un État et une entreprise. .En plus de grignoter les revenus des services en accroissant la concurrence sur les marchés de la réparation, le droit à la réparation remet en question le modèle commercial basé sur le jetable : acheter, jeter et acheter à nouveau. Environ les deux tiers des revenus d'Apple proviennent des ventes de nouveaux iPhone, et Wall Street juge la valeur de l'entreprise sur ces chiffres ».Kelly McBee, coordinatrice du programme de déchets chez As You Sow, a commencé à explorer de manière intensive la question des déchets électroniques il y a plusieurs années. Après avoir appris que Microsoft contribuait activement à la crise par le biais de ses politiques de réparation restrictives, elle a contacté l'entreprise pour avoir une « conversation de bonne foi » en mai. Mais ça ne s'est pas bien passé.« La société a présenté une vision très antagoniste de la réparation », a déclaré McBee, ajoutant que le conseiller juridique de Microsoft lui avait dit qu'ils ne voyaient « aucun lien entre l'amélioration de la durabilité et la réparabilité ».Mais après qu'As You Sow ait déposé sa résolution des actionnaires en juin, qui a attiré l'attention des médias et sensibilisé les investisseurs de Microsoft, McBee dit que l'attitude de l'entreprise a radicalement changé.As You Sow a accepté de retirer sa résolution avec l'entreprise. En échange, McBee déclare que Microsoft a accepté d'embaucher un consultant indépendant pour étudier les avantages d'augmenter l'accès des consommateurs aux pièces et à la documentation de réparation, y compris les impacts sur les émissions de carbone et les déchets. Bien que l'étude ne soit pas rendue publique en raison de préoccupations concernant les informations confidentielles, Microsoft est tenu de publier publiquement un résumé de ses conclusions d'ici le début du mois de mai 2022.Sur la base de ces conclusions, Microsoft a également accepté de mettre à disposition de nouvelles pièces et de la documentation au-delà de son réseau de réparation autorisé d'ici la fin de 2022. Il a également accepté de lancer de nouvelles initiatives encore inconnues pour faciliter la réparation locale, selon McBee.Sheehan a qualifié l'accord entre As You Sow et Microsoft de « pas dans la bonne direction », ajoutant qu'iFixit « surveillera de près » pour voir comment Microsoft donne suite et s'il change de cap sur la législation sur le droit de réparation.En réponse à des questions sur l'accord, un porte-parole de Microsoft a déclaré que Microsoft s'engage à répondre aux besoins et aux désirs des consommateurs, y compris la réparabilité des appareils. « Nous pensons que les clients ont droit à des options de réparation sûres et fiables », a déclaré le porte-parole dans un e-mail. « Nous fournissons actuellement aux clients des services de réparation qui garantissent la haute qualité des réparations, protègent la confidentialité et la sécurité des clients et protègent les clients contre les blessures. »« As You Sow nous a demandé d'étudier les liens entre nos engagements en matière de développement durable et la réparabilité des appareils », a ajouté le porte-parole de Microsoft. « Ce fut une discussion productive et nous avons convenu d'entreprendre cette étude importante, dont les résultats seront utilisés pour guider la conception de nos produits et nos plans pour étendre les options de réparation d'appareils pour nos clients. »McBee se dit « très heureuse » de l'accord, ajoutant qu'elle « espère qu'il aura une influence » sur les résolutions de Green Century actuellement devant Apple et Deere. Comme la résolution d'As You Sow, ces propositions demandent aux deux sociétés d'évaluer les avantages de rendre les outils et les informations nécessaires à la réparation plus accessibles aux consommateurs.Sources : Apple