Un juge a récemment bloqué un projet de loi similaire en Floride à la suite d'une action en justice intentée par NetChoice et la Computer and Communications Industry Association (CCIA). Aujourd’hui le Texas fait l'objet d'une action en justice pour sa nouvelle loi interdisant aux platesformes de médias sociaux de bannir des utilisateurs en raison de leurs opinions politiques, de la part de ces deux associations. NetChoice et la Computer and Communications Industry Association, qui représentent Google et Twitter, parmi d'autres entreprises du secteur du commerce électronique et des médias sociaux, ont déposé une plainte demandant à un juge fédéral de bloquer la loi.En vertu de cette loi, qui a été adoptée par l'Assemblée législative sous le nom de House Bill 20 et signée par Greg Abbott le 9 septembre, les plateformes de médias sociaux comptant plus de 50 millions d'utilisateurs mensuels aux États-Unis (un seuil qui inclut Twitter, Facebook, Instagram et YouTube) doivent communiquer publiquement les détails concernant la suppression de contenu et la suspension de comptes deux fois par an. Les plateformes sont également tenues de mettre en place un système de plainte facilement accessible, où les utilisateurs pourraient signaler les violations de la loi.Les partisans du projet de loi ont déclaré qu'il s'agissait d'une étape nécessaire pour garantir que les points de vue des utilisateurs ne soient pas censurés et que les personnes bloquées aient une voie de recours.L'État ne peut pas obliger les plateformes à héberger des contenus qu'elles n'hébergeraient pas autrement, ont déclaré les présidents de NetChoice et de CCIA. La loi menace la sécurité des utilisateurs, des créateurs et des entreprises qui utilisent les plateformes pour atteindre leur public, a déclaré Steve DelBianco, président et directeur général de NetChoice. « Ils ne peuvent pas être obligés de diffuser des contenus qui violent les normes communautaires qu'ils utilisent pour créer une communauté de contenus en ligne qui conviennent à leurs annonceurs et à leur public », a déclaré DelBianco.La loi a été adoptée en réponse aux protestations des républicains contre ce qu'ils appellent un parti pris anti-conservateur parmi les entreprises technologiques. Le gouverneur Greg Abbott a été un partisan de la législation, affirmant que les entreprises de médias sociaux font partie d'un « mouvement dangereux » visant à « réduire au silence les idées conservatrices et les croyances religieuses ».La question a atteint son point culminant après l'insurrection du Capitole américain le 6 janvier, lorsque Twitter a fait disparaître plus de 70 000 comptes liés au dangereux groupe de théorie du complot QAnon et a banni définitivement l'ancien président Donald Trump pour incitation à la violence. « Après avoir évalué le langage de ces Tweets par rapport à notre politique en matière d’apologie de la violence, nous avons déterminé que ces Tweets sont en violation de la politique en matière d’apologie de la violence et l'utilisateur @realDonaldTrump doit être immédiatement suspendu de façon permanente du service », a déclaré la plateforme dans un billet de blog du 8 janvier.Des experts et des critiques ont remis en question la légalité de la loi texane tout au long du processus législatif. Le représentant de l'État Giovanni Capriglione, a déjà déclaré que la loi HB 20 pourrait être une « pente glissante » vers des violations gouvernementales des droits du premier amendement.Thomas Leatherbury, directeur de la First Amendment Clinic de la Southern Methodist University Dedman School of Law, a déclaré que cette loi ést « extrêmement intrusive » et qu'elle viole le droit des plateformes de médias sociaux de sélectionner le contenu généré par les utilisateurs conformément à leurs conditions de service. « Elle présente tous les mêmes défauts que la loi de Floride, qui a déjà été jugée inconstitutionnelle, et même davantage », a déclaré Leatherbury.Thomas Leatherbury a noté que la loi viole également la clause de protection égale en ne ciblant que les plus grandes plateformes de médias sociaux, un point également soulevé dans le procès. À quelques exceptions près, la loi interdit aux fournisseurs de services de courrier électronique d'empêcher l'envoi de courriels en se fondant sur le contenu du message, à quelques exceptions près. Selon Leatherbury, cet article restreint de manière inconstitutionnelle les droits du premier amendement des services de courrier électronique également. « La honte de tout cela est que la loi est clairement inconstitutionnelle. La législature aurait dû le savoir, surtout après l'expérience de la Floride. Et elle va devoir dépenser, potentiellement, 1 ou 2 millions de dollars pour défendre une loi manifestement inconstitutionnelle. Et c'est de l'argent qui pourrait être bien mieux dépensé ailleurs », a déclaré Leatherbury.Sources : Plainte Quel est votre avis sur le sujet ?