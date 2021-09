En effet, la nouvelle liste de traductions recommande de faire usage du terme schtroumpfage en lieu et place du terme smurfing pour faire référence à du blanchiment par fractionnement des dépôts.L’expression « manipulation psychosociale » est désormais recommandée en lieu et place de « social engineering ». Ainsi, l’expression « ingénierie sociale » est déconseillée dans le cas où il s’agit de faire référence à un ensemble de techniques frauduleuses qui permettent, en exploitant la confiance ou la crédulité d'une personne, choisie en fonction de l'organisation à laquelle elle appartient et de la fonction qu'elle y occupe, d'obtenir un bien ou une information, voire de déclencher de sa part une action, le plus souvent dans le but de commettre une infraction.Une précédente liste de traductions officielles avait déjà consacré l’usage du terme hameçonnage en lieu et place de phishing. Dans le cadre de cette édition, on va à la chasse de gros poissons en recommandant le terme harponnage à la place de l’expression anglaise « whale phishing » pour parler de l’« hameçonnage ciblé d’un dirigeant par un cybercriminel qui se fait passer pour une personne influente ou investie d’une autorité ».Les logiciels utilisés pour détourner de la monnaie cryptographique lors de transferts seront à l’avenir désignés par « détourneur de cybermonnaie » au lieu de cryptostealer.La nouvelle liste des traductions recommande de ne plus dire « digital forensics », mais criminaliste numérique.En sus, l’expression française « attaque aux ultrasons » fait l’objet de recommandation en lieu et place de l’expression anglaise « dolphin attack » pour qualifier cette « technique d’intrusion qui consiste à envoyer, par ultrasons, un message à un assistant vocal pour en prendre le contrôle, à l’insu de son utilisateur attitré ».Source : legifrance Que pensez-vous de ces nouvelles propositions ? Quelles sont celles qui vous paraissent connes ?