Facebook fournit à ses partenaires commerciaux un logiciel de suivi qu'ils intègrent dans les applications, les sites web et les programmes de fidélité. Toute entreprise ou groupe ayant besoin de publicité numérique n'a d'autre choix que d'alimenter le vide. Dans les coulisses, Facebook collecte ces données et tente de les faire correspondre à votre compte. Elles sont situées sous votre nom, dans une partie de votre profil que vos amis ne peuvent pas voir, mais Facebook les utilise pour façonner l’expérience de l’internaute en ligne. Selon Sensor Tower, société de recherche sur les applications, 61 des 100 applications pour smartphones les plus populaires contiennent un logiciel Facebook. Facebook a également des traceurs dans environ 25 % des sites web, selon le fabricant de logiciels de protection de la vie privée Ghostery. Suite au scandale Cambridge Analytica , Mark Zuckerberg, PDG de Facebook s’était exprimé au sujet de la collecte illicite de données de 50 millions d'utilisateurs de Facebook ; lesquelles données ont été utilisées plus tard par la firme d’analyse Cambridge Analytica à des fins de profilage et de communication stratégique dans le cadre de la campagne de Donald Trump. Pour lui, il s’agissait avant tout d’un abus de confiance entre le dénommé Aleksandr Kogan, Cambridge Analytica et Facebook. Il n’avait toutefois pas manqué d’indiquer que c'était aussi un abus de confiance entre Facebook et les personnes qui partagent leurs données avec le site en s’attendant à ce que leurs données soient protégées par le réseau social.Mais en ce qui concerne la protection des données des utilisateurs, Mark Zuckerberg assure avoir déjà pris les mesures les plus importantes pour empêcher les mauvais acteurs d'accéder à ces informations de cette manière. « Les actions les plus importantes pour empêcher que cela se reproduise aujourd'hui, nous les avons prises des années auparavant », avait-il déclaré dans une publication sur Facebook. « En 2014, afin d'éviter les applications abusives, nous avons annoncé que nous étions en train de modifier l'ensemble de la plateforme afin de limiter considérablement les accès aux données. Plus important encore, les applications comme celle de Kogan ne pouvaient plus demander des données sur les amis d'une personne à moins que ces amis aient également autorisé l'application. Nous avons également demandé aux développeurs d'obtenir notre approbation avant de pouvoir demander des données sensibles à des personnes. Ces actions empêcheraient toute application comme celle de Kogan de pouvoir accéder à autant de données aujourd'hui », avait-t-il ajouté.Il avait cependant reconnu que Facebook avait aussi commis des erreurs qui ont permis cette collecte illégale des données, et avait donc annoncé de nouvelles mesures pour que cela ne se produise plus. Il avait, plus précisément, présenté trois mesures, à savoir un contrôle approfondi des applications suspectes, un accès plus restreint aux données des utilisateurs par les développeurs et une plus grande transparence en ce qui concerne les applications ayant accès aux données des utilisateurs. « Facebook a reçu une notification lorsque j'ai ouvert Hulu pour regarder la télévision. Facebook savait quand j'allais acheter de la peinture, une chaise à bascule et des haricots fantaisie. Facebook a appris que j'avais lu les sites What To Expect, Lullaby Trust et Happiest Baby. Pendant deux semaines, Facebook m'a suivi sur au moins 95 applications, sites web et entreprises différents, et ce ne sont que ceux que je connais. C'était comme si Facebook avait engagé un détective privé pour préparer un dossier sur ma vie », déclare l’avocate.Sensor Tower souligne qu'en 2014, Facebook a commencé à permettre à ses annonceurs de cibler les utilisateurs en fonction des sites web qu'ils avaient visités... et recueille désormais aussi des données de suivi sur les utilisateurs d'autres entreprises. Et « Alors que de nombreuses entreprises utilisaient des cookies de navigateur, qui pouvaient être facilement effacés ou bloqués, Facebook a lié ce qu'il a appris à des identités réelles, les noms sur nos profils Facebook. » C'est un business lucratif, souligne Sensor Tower. En 2013, les données d’un Internaute moyen valaient environ 19 dollars par an en ventes de publicités Facebook, selon leurs états financiers. En 2020, ces données vaudront 164 dollars par an. Facebook a des traceurs dans 25 % des sites web et 61 % des applications les plus populaires. Facebook a des traceurs sur 25 % des sites web et 61 % des applications les plus populaires.Source : Sensor TowerQuel est votre avis sur les pratiques de Facebook ?Utilisez vous Facebook ? Pourquoi ?Selon vous, pourquoi Facebook continue d'avoir un très grand nombre d'utilisateurs malgré les pratiques dénoncées ?