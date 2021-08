Certains estiment que les informations personnelles partagées avec TikTok ne sont pas sécurisées. Malgré l’appel de l'ancien président Donald Trump à vendre ses activités aux États-Unis ou à être interdite, la popularité de l'application n’a pas cessé d'augmenter pendant la pandémie, au cours de laquelle elle est devenue le premier téléchargement en Europe, en Amérique du Sud et aux États-Unis. « J'aime les vidéos d'artistes qui ne se produisent plus en direct à cause de la pandémie », a déclaré Nina, une internaute de 37 ans.En juillet 2020, Jim Molan, un sénateur libéral australien a indiqué que TikTok est en réalité un service de collecte de données déguisé en réseau social . Pour faire de telles affirmations, il se serait basé sur des informations provenant des personnes qui auraient procédé à l'ingénierie inverse de TikTok et se seraient rendu compte du fait qu’il s’agisse d'un service de collecte de données déguisé en réseau social. D’après lui, l’application effectuerait un ping GPS de façon assez régulière. Ces allégations surviennent après que le député national George Christensen a accusé TikTok d'être utilisé par le Parti communiste chinois et a demandé son interdiction. Face à ces accusations, Lee Hunter, le directeur général de la filiale de l’entreprise TikTok basée en Australie, avait affirmé que l’application ne partageait aucune donnée des utilisateurs avec les gouvernements étrangers.Fin novembre, TikTok a été accusé d'avoir transféré des données privées d'utilisateurs à des serveurs en Chine, malgré l'assurance donnée par la société qu'elle n'y stocke pas de données personnelles. Une demande de recours collectif a alors été déposée à la Cour fédérale de Californie, affirmant que TikTok a récolté illégalement et secrètement de grandes quantités de données personnelles d'utilisateurs identifiables et les a envoyées en Chine. La plainte concerne également ByteDance, sa société mère. D’après la plainte, en plus d'avoir collecté du contenu utilisateur tel que des vidéos sans leur consentement, TikTok a aussi des politiques de confidentialité « ambiguës ». Elle soulève des inquiétudes quant au fait que les données recueillies par TikTok pourraient être utilisées pour identifier, profiler et suivre les utilisateurs aux États-Unis. Selon la plainte, l'entreprise utiliserait ces données pour vendre des publicités ciblées.C'est dans ce contexte qu'en juillet 2020, le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré que les États-Unis envisageaient « certainement » d'interdire les applications de réseaux sociaux chinois, y compris TikTok , suggérant qu'ils partageaient des informations avec le gouvernement chinois (bien entendu l'entreprise a très vite contesté cette accusation).TikTok, propriété de la société chinoise ByteDance, compterait un milliard d'utilisateurs dans le monde, dont plus de 100 millions aux États-Unis, et ses vidéos de format court sont particulièrement populaires auprès des jeunes utilisateurs de smartphones. En juin, le président américain Joe Biden a révoqué les décrets de son prédécesseur visant à interdire TikTok et WeChat , propriété de la Chine, sur le marché américain pour des raisons de sécurité nationale, mais il a ordonné un examen des risques potentiels des services Internet détenus par des étrangers. Le décret signé remplace une série de décrets pris par le président Trump l'année dernière, qui bloquaient des applications telles que TikTok, WeChat et Alipay dans les App stores américains et prenaient d'autres mesures pour les empêcher de fonctionner aux États-Unis.Les effets les plus extrêmes de ces ordonnances ont été empêchés par des recours judiciaires en cours, mais l'ordonnance de mercredi annulera purement et simplement ces ordonnances. Au lieu de cela, l'ordonnance de Biden instituera un nouveau cadre pour déterminer les risques pour la sécurité nationale des transactions impliquant des applications qui sont liées aux gouvernements ou aux armées d'adversaires étrangers, comme la Chine, ou qui collectent des données sensibles auprès de consommateurs américains.« L'administration s'est engagée à promouvoir un internet ouvert, interopérable, fiable et sécurisé, à protéger les droits de l'Homme en ligne et hors ligne, et à soutenir une économie numérique mondiale dynamique. Le défi que nous relevons avec ce décret est que certains pays, dont la Chine, ne partagent pas ces engagements ou ces valeurs et s'efforcent au contraire d'exploiter les technologies numériques et les données américaines d'une manière qui présente des risques inacceptables pour la sécurité nationale », a déclaré mercredi un haut responsable de l'administration Biden.Tandis que le débat politique sur la sensation de partage de bribes de vidéos s'envenimait, TikTok est passé de la quatrième application la plus téléchargée en 2019 à la première place l'an dernier, selon les données d'App Annie. En chemin, TikTok a dépassé Facebook et deux des géants américains de l'Internet, les applications de messagerie Messenger et WhatsApp, a révélé l'observateur du marché. Le chinois Likee, un concurrent de TikTok, crée de courtes vidéos que de nombreuses entreprises utilisent pour le marketing, et il s'est classé huitième dans le dernier classement des téléchargements.Au début de l'année 2021, WhatsApp a annoncé qu'elle partagerait avec Facebook les données de messagerie relatives aux interactions entre les utilisateurs et les entreprises. Bien que WhatsApp ait promis de protéger les informations relatives aux communications entre amis et famille, certains utilisateurs sont passés à d'autres applications. Facebook a fait valoir que l'augmentation de la popularité de TikTok contredit les affirmations des autorités antitrust américaines selon lesquelles le groupe californien domine le réseau social.À l'inverse de cette tendance, Telegram, une application de messagerie développée à l'origine en Russie mais désormais basée en Allemagne, s'est hissée à la septième place. Les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres pour supprimer automatiquement les messages après une période déterminée. L'application a connu un succès particulier auprès des manifestants de Hong Kong et de Thaïlande qui souhaitaient agir sous le radar de l'État.Source : nikkei TikTok détrône Facebook en tant qu'application la plus téléchargée au monde. Que pensez-vous de ce classement ?Pensez-vous que cela est à l'image du positionnement économique de la Chine face aux USA ?