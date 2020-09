TikTok et WeChat seront supprimés des App Store US le 20 septembre. Le ministère US du commerce annonce une série de mesures qui seront appliquées pour empêcher les applications de fonctionner 8PARTAGES 5 0 Fin novembre, TikTok



D’après la plainte, en plus d'avoir collecté du contenu utilisateur tel que des vidéos sans leur consentement, TikTok a aussi des politiques de confidentialité « ambiguës ». Elle soulève des inquiétudes quant au fait que les données recueillies par TikTok pourraient être utilisées pour identifier, profiler et suivre les utilisateurs aux États-Unis. Selon la plainte, l'entreprise utiliserait ces données pour vendre des publicités ciblées.



C'est dans ce contexte qu'en juillet 2020, le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré que les États-Unis envisageaient « certainement » d'interdire les applications de médias sociaux chinois, y compris TikTok, suggérant qu'ils partageaient des informations avec le gouvernement chinois (bien entendu l'entreprise a très vite contesté cette accusation).



Par la suite,



Le décret sur la lutte contre la menace posée par TikTok indique ce qui suit à propos de l'application : « TikTok capture automatiquement de vastes étendues d'informations de ses utilisateurs, y compris Internet et d'autres informations sur l'activité du réseau telles que les données de localisation et les historiques de navigation et de recherche. Cette collecte de données menace de permettre au Parti communiste chinois d'accéder aux informations personnelles et exclusives des Américains - permettant potentiellement à la Chine de suivre les emplacements des employés et des sous-traitants fédéraux, de constituer des dossiers d'informations personnelles pour le chantage et de mener de l'espionnage d'entreprise. »



Les raisons avancées dans le décret sur la lutte contre la menace posée par WeChat sont les suivantes : « WeChat capture automatiquement de vastes étendues d'informations de ses utilisateurs. Cette collecte de données menace de permettre au Parti communiste chinois d'accéder aux informations personnelles et exclusives des Américains. En outre, l'application capture les informations personnelles et exclusives des ressortissants chinois en visite aux États-Unis, permettant ainsi au Parti communiste chinois de disposer d'un mécanisme pour garder un œil sur les citoyens chinois qui pourraient profiter des avantages d'une société libre pour la première fois de leur vie. »





Le ministère américain du Commerce indique que la mesure prendra effet le dimanche 20 septembre 2020



En réponse aux ordres exécutifs du président Trump signés le 6 août 2020, le ministère du Commerce a annoncé aujourd'hui des interdictions sur les transactions relatives aux applications mobiles WeChat et TikTok pour « protéger la sécurité nationale des États-Unis ».



Dans sa communication, le ministère précise que « le Parti communiste chinois (PCC) a démontré qu’il dispose de moyens et de motifs d'utiliser ces applications pour menacer la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des États-Unis. Les interdictions annoncées aujourd'hui, lorsqu'elles sont combinées, protègent les utilisateurs aux États-Unis en supprimant l'accès à ces applications. et en réduisant considérablement leur fonctionnalité ».



« Les actions d’aujourd’hui prouvent une fois de plus que le président Trump fera tout ce qui est en son pouvoir pour garantir notre sécurité nationale et protéger les Américains contre les menaces du Parti communiste chinois», a déclaré le secrétaire du département américain du Commerce, Wilbur Ross. « Sous la direction du président, nous avons pris des mesures importantes pour lutter contre la collecte malveillante par la Chine de données personnelles de citoyens américains, tout en promouvant nos valeurs nationales, nos normes démocratiques fondées sur des règles et l'application agressive des lois et règlements américains. »



Selon le ministère : « bien que les menaces posées par WeChat et TikTok ne soient pas identiques, elles sont similaires. Chacune collecte de vastes étendues de données auprès des utilisateurs, y compris l'activité du réseau, les données de localisation et les historiques de navigation et de recherche. Chacune est un participant actif à la fusion civilo-militaire de la Chine et est soumis à une coopération obligatoire avec les services de renseignement du PCC. Cette combinaison entraîne l'utilisation de WeChat et TikTok créant des risques inacceptables pour notre sécurité nationale ».



À compter du 20 septembre 2020, les transactions suivantes sont interdites:

Toute fourniture de service pour distribuer ou maintenir les applications mobiles WeChat ou TikTok, le code constitutif ou les mises à jour d'applications via une boutique d'applications mobiles en ligne aux États-Unis (en clair, les consommateurs aux États-Unis ne seront plus autorisés à télécharger TikTok ou WeChat depuis un magasin d'applications américain à partir de dimanche) ;

Toute fourniture de services via l'application mobile WeChat dans le but de transférer des fonds ou de traiter des paiements aux États-Unis.

À compter du 20 septembre 2020, pour WeChat et à partir du 12 novembre 2020, pour TikTok, les transactions suivantes sont interdites:

Toute fourniture de services d'hébergement Internet permettant le fonctionnement ou l'optimisation de l'application mobile aux États-Unis;

Toute fourniture de services de réseau de diffusion de contenu permettant le fonctionnement ou l'optimisation de l'application mobile aux États-Unis;

Toute fourniture directement contractée ou organisée de services de transit Internet ou de peering permettant la fonction ou l'optimisation de l'application mobile aux États-Unis;

Toute utilisation du code, des fonctions ou des services constitutifs de l'application mobile dans le fonctionnement de logiciels ou de services développés et / ou accessibles aux États-Unis.

En clair, non seulement les magasins d'applications ne seront pas autorisés à permettre de nouveaux téléchargements, mais les services d'hébergement Internet et les services de réseau de diffusion de contenu doivent également s’abstenir de « permettre le fonctionnement ou l'optimisation » des applications, et « des services de transit Internet ou de peering directement sous contrat ou organisés » sera également interdit. Ces interdictions entreront cependant en vigueur pour TikTok à partir du 12 novembre, après l'élection présidentielle américaine.



Toutes les plateformes devront également s'abstenir de fournir des services via WeChat spécifiquement qui permettent à quiconque de transférer des fonds ou de traiter des paiements aux États-Unis.



Le ministère prévient que « Toute autre transaction prohibitive relative à WeChat ou TikTok pourra être identifiée à une date ultérieure. Si le gouvernement américain détermine que le comportement illicite de WeChat ou de TikTok est reproduit par une autre application en dehors du champ d'application de ces décrets, le président a le pouvoir de déterminer si des ordres supplémentaires peuvent être appropriés pour traiter de telles activités. Le président a prévu jusqu'au 12 novembre pour résoudre les problèmes de sécurité nationale posés par TikTok. Si tel est le cas, les interdictions énoncées dans cet ordre peuvent être levées ».



Source : ministère américain du Commerce