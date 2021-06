Pourquoi cela est important ?

En tentant d'interdire TikTok et WeChat l'année dernière , Donald Trump a déclaré que les applications appartenant à des entreprises chinoises « menacent la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des États-Unis ». TikTok et un groupe d'utilisateurs de WeChat basés aux États-Unis ont poursuivi Trump en justice pour cette décision, et les interdictions ont été bloquées par les tribunaux . Sous la pression de l'administration Trump, ByteDance a tenté de vendre une partie de TikTok, mais la vente a été mise en attente par l'administration Biden en février.Le décret signé hier remplace une série de décrets pris par le président Trump l'année dernière, qui bloquaient des applications telles que TikTok, WeChat et Alipay dans les App stores américains et prenaient d'autres mesures pour les empêcher de fonctionner aux États-Unis. Les effets les plus extrêmes de ces ordonnances ont été empêchés par des recours judiciaires en cours, mais l'ordonnance de mercredi annulera purement et simplement ces ordonnances. Au lieu de cela, l'ordonnance de Biden instituera un nouveau cadre pour déterminer les risques pour la sécurité nationale des transactions impliquant des applications qui sont liées aux gouvernements ou aux armées d'adversaires étrangers, comme la Chine, ou qui collectent des données sensibles auprès de consommateurs américains.« L'administration s'est engagée à promouvoir un internet ouvert, interopérable, fiable et sécurisé, à protéger les droits de l'Homme en ligne et hors ligne, et à soutenir une économie numérique mondiale dynamique. Le défi que nous relevons avec ce décret est que certains pays, dont la Chine, ne partagent pas ces engagements ou ces valeurs et s'efforcent au contraire d'exploiter les technologies numériques et les données américaines d'une manière qui présente des risques inacceptables pour la sécurité nationale », a déclaré mercredi un haut responsable de l'administration Biden.Le nouveau décret de Joe Biden demandera au ministère du Commerce d'examiner les applications liées à des adversaires étrangers et de définir ce qu'il doit considérer comme un « risque inacceptable », selon une fiche d'information de la Maison Blanche. Il s'agira notamment des transactions impliquant des applications détenues ou contrôlées par « des personnes qui soutiennent les activités militaires ou de renseignement d'un adversaire étranger, qui sont impliquées dans des cyberactivités malveillantes ... ou qui collectent des données sensibles ».Alors que le Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis, CFIUS, examine les fusions ou les investissements étrangers, le décret cite une mesure antérieure de Trump qui définit les transactions de manière large pour inclure l'installation ou le transfert impliquant un service de technologie des communications.L'administration Biden continue d'exposer comment son approche dure envers la Chine sera différente de celle de Trump, en mettant en œuvre des politiques agressives qui, selon les responsables, sont plus alignées sur les valeurs américaines.James Lewis, vice-président senior du Center for Strategic and International Studies, a déclaré que l'administration Biden n'a montré aucun assouplissement de la position ferme du gouvernement à l'égard de la Chine. Mais le nouveau décret énonce des critères beaucoup plus précis pour évaluer les risques posés par TikTok et d'autres sociétés appartenant à des adversaires étrangers comme la Chine. « Ils prennent la même direction que l'administration Trump, mais à certains égards plus sévère, d'une manière plus ordonnée et mise en œuvre d'une bonne manière », a déclaré Lewis. Il a ajouté que l'ordre de Joe Biden est plus fort que la directive de l'ère Trump, car « il est cohérent, pas aléatoire ».Les précédents décrets de Trump visaient essentiellement à interdire l'application populaire de partage de vidéos TikTok et l'application de messagerie WeChat aux États-Unis. Ces interdictions ont été temporairement bloquées par les tribunaux parce que les problèmes de sécurité nationale exposés par l'administration Trump étaient trop hypothétiques ou trop vagues. Et L'administration Biden cherche à développer un meilleur processus pour identifier et documenter les préoccupations de sécurité nationale afin que les interdictions potentielles de transfert de données puissent résister aux contestations judiciaires.Lors d'une conférence de presse, un haut fonctionnaire de l'administration a déclaré que le nouveau décret vise à protéger les données américaines sensibles contre la collecte et l'utilisation par des adversaires étrangers, notamment la Chine. Un examen de la structure de propriété de TikTok, détenue par la société chinoise ByteDance, est toujours en cours au Comité des investissements étrangers aux États-Unis, a déclaré le fonctionnaire, refusant de donner plus de détails. Ce décret est un élément important de la stratégie de politique étrangère de l'administration vis-à-vis de la Chine et fait partie de son programme de travail avec des partenaires internationaux, a déclaré le fonctionnaire.L'ordonnance de mercredi n'est que la dernière mesure prise par l'administration Biden pour relever les défis posés par la Chine. La semaine dernière, Joe Biden a signé un autre décret élargissant une interdiction datant de l'ère Trump sur les investissements américains dans des entreprises chinoises ayant des liens présumés avec l'armée chinoise. Le décret énumère 59 entreprises interdites d'investissement, dont celles qui créent et déploient des technologies de surveillance utilisées contre les minorités musulmanes et les dissidents du gouvernement à Hong Kong.Un haut responsable de l'administration a déclaré mercredi qu'il fallait s'attendre à d'autres mesures contre la Chine lorsque M. Biden effectuera son premier voyage en tant que président pour rencontrer les dirigeants du Groupe des sept nations, de l'OTAN et de l'Union européenne.Sources : La maison blanche Quel est votre avis sur le sujet ?