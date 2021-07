Les adolescents du monde entier se sentent plus solitaires qu'il y a dix ans, et les smartphones pourraient en être la cause

Depuis des années, de nombreuses personnes n’ont de cesse d’attirer l’attention sur la mauvaise influence et l’addiction qui peuvent façonner négativement le comportement des personnes attachées au smartphone et aux réseaux sociaux. Les chercheurs à l’origine de la nouvelle étude ont utilisé les données du Programme international pour le suivi des acquis des élèves, une enquête menée auprès de plus d'un million d'élèves de 15 et 16 ans. L'enquête comprenait une mesure en six points de la solitude à l'école en 2000, 2003, 2012, 2015 et 2018.Avant 2012, les tendances étaient restées relativement stables, selon le rapport. Mais entre 2012 et 2018, près de deux fois plus d'adolescents ont affiché des niveaux élevés de "solitude à l'école", un facteur prédictif établi de dépression et de problèmes de santé mentale. Il faut noter que l'étude ne couvrait pas la période de la pandémie de coronavirus, qui peut également avoir affecté le bien-être des adolescents.« Il est surprenant que la tendance soit si semblable dans tant de pays différents », a déclaré Jean Twenge, professeur de psychologie à l'Université d'État de San Diego et auteur principal de l'étude. « D'un autre côté, si cette tendance est causée par les smartphones ou la communication électronique, une augmentation mondiale est exactement ce que l'on s'attendrait à voir ».Les autres auteurs de l’étude sont Jonathan Haidt de Stern School of Business à Université de New York, Andrew B.Blake du Sam M. Walton College of Business à University de l’Arkansas, Cooper McAllister et Hannah Lemon de l’Université d'État de San Diego et Astrid Le Roy de l’Université Whitworth aux États-Unis.Dans une précédente étude publiée en début 2018, Twenge avait identifié 2012 comme l'année où la possession d'un smartphone a dépassé les 50 % aux États-Unis. Avant 2012, la solitude et la dépression étaient restées inchangées ou en baisse pendant des années ou des décennies. Mais au début des années 2010, la solitude, la dépression et l'automutilation chez les adolescents ont fortement augmenté aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, selon les études.Selon la nouvelle étude, qui s’étend à l’échelle mondiale, la solitude à l'école n'était pas corrélée à des facteurs tels que l'inégalité des revenus, le produit intérieur brut et la taille de la famille, mais elle était corrélée à l'augmentation de l'utilisation des smartphones et d'Internet. En 2012, la plupart des pays étudiés avaient atteint un point où au moins la moitié des adolescents avaient accès à des smartphones, et c'est à ce moment-là que les niveaux de solitude des adolescents ont commencé à augmenter, a déclaré professeur Twenge.« Quand on est arrivé à ce point de saturation où les médias sociaux étaient pratiquement obligatoires et où pratiquement tout le monde avait un téléphone, cela a changé les choses », a-t-elle déclaré.Elle avait prévenu dans un article en 2017 que les jeunes nés entre 1995 et 2012, qu’elle a baptisés "iGen", boivent moins, apprennent à conduire plus tard et attendent avant d'avoir des relations sexuelles, mais sur le plan psychologique, elle avait affirmé qu'ils sont beaucoup plus vulnérables. « Il n'est pas exagéré de dire que les iGen sont au bord de la pire crise de santé mentale depuis des décennies », avait-elle écrit dans son article dans The Atlantic. Et elle avait affirmé que c'est en grande partie à cause des smartphones.Selon l’étude, alors que l'adoption des smartphones s'est répandue dans les années 2010, les adolescents ont passé moins de temps à interagir en personne et plus de temps à utiliser les médias numériques. Le document ajoute : « Étant donné que les médias numériques ne produisent pas autant de proximité émotionnelle que les interactions en personne, le résultat peut être une plus grande solitude ces dernières années ».Selon le rapport, les médias sociaux peuvent créer un environnement d'exclusion qui accroît la solitude à l'école, en particulier chez les filles ; ils peuvent également favoriser la cyberintimidation. Et même si un adolescent n'utilise pas personnellement les médias sociaux et les smartphones, ces gadgets sont tellement omniprésents qu'ils peuvent tout de même avoir un effet négatif.Par exemple, selon l’étude, si les amis d'un adolescent utilisent les médias numériques, ils seront moins disponibles pour des interactions en personne, ce qui donnera à ceux qui ne les utilisent pas le sentiment d'être exclus. Selon l'article, même pendant les interactions en personne, les smartphones peuvent atténuer le plaisir par le "phubbing" (ignorer quelqu'un pour regarder son téléphone).Les augmentations les plus importantes de solitude ont été observées dans les pays slaves, baltes, anglophones et latino-américains. Les plus faibles augmentations ont été observées dans les pays d'Asie de l'Est. Le seul pays, selon l'étude, qui n'a pas enregistré de hausse de la solitude des adolescents pendant cette période est la Corée du Sud, peut-être parce que l'utilisation des smartphones s'y était généralisée avant 2012, a suggéré Twenge.Amanda Lenhart, directrice de programme pour la santé et les données à l'Institut de recherche sur les données et la société, un centre de recherche à but non lucratif, a salué l'attention portée par l'étude aux expériences collectives et individuelles, mais a mis en garde contre une lecture excessive des données, notant que la plupart des étudiants n'ont pas signalé une augmentation de la solitude.« Il ne s'agit en fait que d'un sous-groupe d'enfants, 1 sur 5, peut-être 2 sur 5. Nous devrions nous intéresser à ce groupe, au sous-ensemble d'enfants qui ont réellement besoin de notre attention... plutôt que de traiter les adolescents comme un monolithe ».Les administrateurs scolaires et les enseignants ont remarqué les changements. Les salles à manger et les couloirs, autrefois bruyants, sont devenus silencieux ces dernières années, les adolescents s'étant tournés vers leurs appareils.Certains prennent des mesures au niveau local ou national. En 2018, la France a cessé d'autoriser les smartphones à l'école pour les élèves du primaire et du collège. L’actuel président, Emmanuel Macron, l’avait annoncé en 2017 dans son programme pour le numérique et la technologie.La Bellevue Christian School de Clyde Hill, dans l'État de Washington, interdit aux élèves de septième et de huitième année d'utiliser leur téléphone à l'école. Les enseignants, les parents et même les élèves ont été reconnaissants de cette pause, a déclaré Blake DeYoung, qui était directeur de l'école lorsque la règle est entrée en vigueur.« Il y avait une gratitude et presque un soulagement dans leur réponse », a-t-il déclaré. Un jeune de 14 ans était « Socialement, pour », a déclaré DeYoung. « "je ne peux pas ranger ce truc, je ne peux pas me désengager tout seul, mais si tout le monde autour de moi doit le ranger, ça devient plus facile" », a-t-il rapporté.Depuis que les smartphones ont été limités, les problèmes de discipline ont diminué, selon DeYoung. Et la cantine et les couloirs ressemblent à un « retour en arrière », a-t-il dit. « C'est surprenant de voir à quel point l'étudiant insulaire est devenu normal – tête baissée dans son téléphone », a-t-il dit. « Quand on les voit sans cela, interagissant dans la salle à manger, c'est vraiment différent ».Certaines personnes ont également perçu depuis les inconvénients liés à l’addiction aux technologies en général et ont adopté des solutions radicales. Parmi ces personnes, nous avons par exemple Steve Jobs qui déclara à Nick Bilton en 2010 lors d’un entretien que ses enfants n’avaient jamais utilisé d’iPad. Il ajouta que « nous limitons l’utilisation des nouvelles technologies à la maison ». Il n’y a pas que Steve Job qui est conscient des dangers auxquels sont exposés les enfants ou les jeunes. Evan Williams, l’un des fondateurs de Twitter affirmait également, il y a quelques années, que ses deux jeunes garçons ne disposent pas d’iPad, mais plutôt de livres qu’ils peuvent lire à n’importe quel moment.Source : Rapport d’étude Que pensez-vous de cette étude ?Les longs moments passés sur un smartphone constituent-ils un danger pour la santé mentale des adolescents ?Quelles solutions préconisez-vous pour régler ce problème ?