La Commission d’enrichissement de la langue française a publié une liste, au Journal officiel, une liste de nouveaux mots qui viennent s’adapter à la langue de Molière et dont l'utilisation est recommandée dans l'administration française.Dans le domaine de l'Audiovisuel/Jeu vidéo, elle définit coffre-surprise comme étant un élément de jeu vidéo qui contient un ou plusieurs objets virtuels censés faciliter la progression du joueur ou enrichir son expérience d'utilisateur, ou parfois aucun objet, et dont le contenu n'est connu généralement qu'après paiement. Elle précise que les objets virtuels peuvent être, suivant les jeux, des armes, une vie supplémentaire, un bonus de temps.Coffre-surprise sera préféré à lootbox.Dans le domaine de la communication, elle définit contrefaçon d'opinion (dans sa forme développée : contrefaçon de mouvement d'opinion) comme étant un procédé de manipulation de l'information qui, à l'aide de moyens tels que de faux sondages, de fausses identités, de faux commentaires sur la toile et dans les réseaux sociaux, souvent amplifiés par des techniques algorithmiques, fait croire à l'existence d'un mouvement d'opinion.Contrefaçon d'opinion sera préféré à astroturfing.Culture de l'effacement est définit comme étant une pratique de personnes ou de groupes de personnes qui s'efforcent, au nom de certaines valeurs, de bannir de l'espace public ou de la mémoire collective tant des personnalités que des œuvres, historiques ou contemporaines.Culture de l'effacement sera préféré à cancel culture.Dans le domaine des Sciences humaines-Informatique/Internet, haineur (haineuse) est une personne qui utilise la toile et les réseaux sociaux pour inciter à la haine envers un individu ou un groupe.haineur, -euse ou son synonyme fauteur, -trice de haine, sera préféré à hater.Autres termes et définitions proposés :livre-jeu d'évasionForme abrégée : livre d'évasion.Domaine : Édition et livre.Définition : Livre dans lequel le héros, qui est le lecteur lui-même, doit résoudre une énigme afin de s'échapper du lieu où il est enfermé.Note : Le livre-jeu d'évasion s'inspire du principe du jeu d'évasion.Voir aussi : jeu d'évasion.Équivalent étranger : escape book.microrécit vidéoForme abrégée : microrécit, n.m.Domaine : Audiovisuel-Informatique/Internet.Définition : Vidéo de format très court, mise en ligne pendant une période limitée, qui est utilisée sur les réseaux sociaux pour mettre en récit la vie quotidienne de son auteur.Note : Le format narratif du microrécit vidéo peut également être utilisé plus largement, pour des fictions ou des publicités.Équivalent étranger : story.relance, n.f.Domaine : Audiovisuel/Cinéma-Télévision.Définition : Reprise de l'univers ou d'un personnage d'une saga cinématographique ou d'une série dans une nouvelle production ; par extension, cette production elle-même.Voir aussi : présuite.Équivalent étranger : reboot.stratège de la diffusion publicitaireForme abrégée : stratège publicitaire.Domaine : Communication/Publicité.Définition : Spécialiste chargé de la stratégie de diffusion de campagnes publicitaires, qui s'appuie notamment sur l'étude des comportements et la perception des tendances dans un marché déterminé.Voir aussi : responsable du plan médias.Équivalent étranger : account planner, advertising account planner, strategic planner.substitution de visageDomaine : Audiovisuel-Informatique.Définition : Procédé qui permet de remplacer, partiellement ou en totalité, un visage par un autre sur une image fixe ou animée.Note : La substitution de visage peut être employée à des fins ludiques ou à des fins de manipulation.Voir aussi : infox vidéo.Équivalent étranger : face swap.vente surpriseForme développée : vente-capsule surprise.Domaine : Habillement et mode.Définition : Vente d'une collection capsule qui n'est annoncée qu'à la dernière minute, et a lieu en ligne ou dans un ou plusieurs points de ventes sélectionnés.Voir aussi : collection capsule.Équivalent étranger : drop.Source : journal officiel