Déclaration d'Amazon

Amazon a déclaré qu'il ne pouvait pas arrêter les faux avis sur les produits sans l'aide des sociétés de médias sociaux, et il a reproché à ces entreprises de ne pas faire plus pour empêcher la sollicitation de faux avis.Dans un billet de blog, Amazon a déclaré que ses propres améliorations continues de la détection des fausses critiques et des connexions entre les comptes d'achat et de vente de mauvais acteurs ont conduit à une tendance croissante de mauvais acteurs tentant de solliciter de fausses critiques en dehors d'Amazon, en particulier via les médias sociaux.Amazon a poursuivi en disant qu'il signalait les fraudes aux sociétés de médias sociaux et que "certaines" des entreprises avaient amélioré leurs réponses à ces rapports. Cependant, Amazon a déclaré qu'il souhaitait que les entreprises de médias sociaux trouvent et éliminent la fraude avant qu'Amazon ne la leur signale.Amazon n'a pas précisé quelles sociétés de médias sociaux ne répondaient pas à ses attentes. mais il est probable que Facebook fasse partie des sociétés indexées en partie à cause de sa taille.Il faut noter que la plateforme Facebook a déjà été utilisée à plusieurs reprises pour vendre de fausses critiques. D'ailleurs, l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a obtenu un accord de Facebook en janvier 2020 pour « mieux identifier, enquêter et supprimer les groupes et autres pages où des avis faux et trompeurs étaient échangés, et les empêcher de réapparaître ». Cependant, une enquête de suivi en 2021 a forcé la CMA à intervenir une deuxième fois.Après cette intervention, Facebook a supprimé 16 000 autres groupes qui traitaient des avis faux et trompeurs et a apporté de nouvelles modifications à ses systèmes d'identification, de suppression et de prévention de ce contenu sur ses plateformes de médias sociaux afin de s'assurer qu'il respecte ses engagements antérieurs, selon les déclarations du gouvernement britannique datant d'avril.Il y a quelques mois, les médias ont expliqué comment les médias sociaux étaient utilisés pour échapper à la détection sur Amazon. Une fois qu'un individu achète l'article, il envoie au vendeur un reçu, accompagné d'une photo de son avis. Le vendeur envoie ensuite un remboursement via PayPal. Cela garantit que la note comporte une étiquette «*achat vérifié*» sur Amazon, ce qui renforce sa supposée authenticité. Certains vendeurs paient des frais supplémentaires, entre 2 $ et 15 $, en plus du remboursement.Amazon a lutté pour éliminer divers types de fraude. Les membres d'un groupe de consommateurs britannique se sont récemment fait passer pour des vendeurs Amazon pour enquêter sur les ventes en gros de fausses critiques, déclarant en février avoir trouvé « 702 000 critiques de produits dans seulement cinq entreprises » et « un site vendant des coordonnées et des informations sur les réseaux sociaux pour les critiques d'Amazon ».En septembre 2020, six personnes ont été inculpées aux États-Unis sur des allégations de paiement de plus de 100 000 $ de pots-de-vin à des employés et sous-traitants d'Amazon dans le cadre d'un programme visant à offrir aux vendeurs tiers des avantages injustes sur le marché Amazon. Le mois dernier, Amazon a déclaré avoir « saisi et détruit » plus de 2 millions de produits contrefaits que les vendeurs ont envoyés aux entrepôts d'Amazon en 2020 et « bloqué plus de 10 milliards d'annonces suspectes de mauvaise qualité avant leur publication sur notre vitrine ».« Amazon s'efforce d'être l'entreprise la plus centrée sur le client au monde, offrant une vaste sélection, des prix bas et une livraison rapide. Nous travaillons pour concrétiser cette vision et gagner la confiance des clients, des partenaires commerciaux et des marques en fournissant des produits qui répondent à leurs attentes. Les avis sur les produits sont une partie importante de cette expérience d'achat, aidant les clients dans leurs décisions d'achat et offrant aux partenaires commerciaux un moyen de différencier leurs produits des autres articles similaires. Nous avons plus de 300 millions de clients actifs et plus de 1,9 million de partenaires commerciaux dans le monde, dont la plupart sont des petites et moyennes entreprises qui représentent la majorité des produits physiques vendus dans nos magasins. Au nom de nos clients et partenaires commerciaux, Amazon innove sans relâche pour n'autoriser que de véritables avis sur les produits dans notre magasin.« Lorsque Amazon a commencé à présenter les avis des clients aux côtés du produit à vendre, certains ne comprenaient pas pourquoi nous mettions en évidence les commentaires positifs et négatifs sur les produits de notre magasin. Pour nous, la réponse était simple : nous étions obsédés par la satisfaction des clients sur le long terme, et cela nécessitait de fournir de véritables critiques de produits qui aidaient les clients à prendre des décisions d'achat et à recevoir des produits qui répondaient à leurs attentes. Par conséquent, il a toujours été essentiel que les avis sur les produits reflètent avec précision l'expérience que les clients ont eue avec un produit.« Pour gagner la confiance des clients, nous consacrons d'importantes ressources à empêcher l'apparition de faux avis ou d'avis motivés dans notre magasin. Pendant de nombreuses années, nous avons continué à inventer, déployer et améliorer continuellement une technologie sophistiquée alimentée par l'apprentissage automatique et associée à des enquêteurs humains experts pour empêcher de manière proactive que de faux avis ne soient jamais vus dans notre magasin. Nous réalisons que nous ne sommes pas parfaits et nous offrons également à nos clients et à nos partenaires commerciaux la possibilité de signaler de faux avis que nous avons peut-être manqués. En 2020, nous avons bloqué plus de 200 millions de faux avis suspectés avant même qu'ils ne soient vus par un client, et plus de 99 % de l'application des avis était motivée par notre détection proactive. En plus d'arrêter ces avis, nous prenons des mesures pour fermer et arrêter les soumissions d'avis des comptes contribuant aux faux avis et pour empêcher que les comptes de vente des mauvais acteurs ne parviennent à profiter artificiellement de cet abus.« Nous protégeons sans relâche notre magasin et prendrons des mesures pour arrêter les faux avis, quelle que soit la taille ou l'emplacement de ceux qui tentent cet abus. Dans le même temps, nous ne prenons aucune décision d'application à la légère et maintenons une barre très haute pour notre précision dans l'identification des faux avis. Nous savons que la grande majorité de nos vendeurs travaillent dur chaque jour pour créer une excellente expérience d'achat pour nos clients, qu'ils exploitent des entreprises et qu'ils ont souvent de nombreux employés à soutenir. Nous travaillons donc dur pour que nos mesures d'exécution n'affectent pas par erreur les vendeurs honnêtes et que nous arrêtions toute personne qui essaie de leur enlever des clients et des affaires. Nous prenons au sérieux notre responsabilité de surveiller et d'appliquer nos politiques afin que les clients puissent faire leurs achats dans notre magasin en toute confiance et que tous les vendeurs aient la possibilité de développer leur activité dans le cadre d'une concurrence saine et loyale. Nous continuons d'innover sur ces capacités pour empêcher les abus d'avoir un impact sur nos clients et nos partenaires commerciaux et pour améliorer continuellement notre détection proactive de ces abus.« En raison de nos améliorations continues dans la détection des fausses critiques et des connexions entre les comptes d'achat et de vente d'acteurs malveillants, nous avons constaté une tendance croissante d'acteurs malveillants tentant de solliciter de fausses critiques en dehors d'Amazon, en particulier via les services de médias sociaux. Certains utilisent eux-mêmes les services de médias sociaux; dans d'autres cas, ils engagent un fournisseur de services tiers pour perpétrer cette activité en leur nom.« Cependant, des acteurs malveillants tentent régulièrement de faire sortir cette transaction d'Amazon pour masquer notre capacité à détecter leur activité et la relation entre les multiples comptes commettant ou bénéficiant de cet abus. En conséquence, nous utilisons un certain nombre de techniques, y compris l'apprentissage automatique avancé, pour essayer de détecter des groupes d'entités connectées : comptes clients, comptes vendeurs, produits, marques, etc. Cependant, il est également clair qu'il s'agit d'une bataille à l'échelle du secteur et que nous devons travailler ensemble pour progresser plus rapidement.« Lorsque nous détectons de faux avis qui peuvent avoir été perpétrés en dehors d'Amazon, nous signalons régulièrement l'activité à la société de médias sociaux où elle s'est produite. Au cours des trois premiers mois de 2020, nous avons signalé plus de 300 groupes aux sociétés de médias sociaux, qui ont ensuite pris un temps médian de 45 jours pour empêcher ces groupes d'utiliser leur service pour commettre des abus. Au cours des trois premiers mois de 2021, nous avons signalé plus de 1 000 de ces groupes, les services de médias sociaux prenant un temps médian de cinq jours pour les supprimer. Bien que nous apprécions que certaines sociétés de médias sociaux soient devenues beaucoup plus rapides à répondre, pour résoudre ce problème à grande échelle, il est impératif que les sociétés de médias sociaux investissent de manière adéquate dans des contrôles proactifs pour détecter et punir les faux avis avant que nous ne leur signalions le problème. Protéger les consommateurs exigera que nous travaillions tous ensemble pour nous assurer que nous tirons parti de nos connaissances uniques, que nous nous associons les uns aux autres et que nous arrêtions les tentatives de fraude et les faux avis avant qu'ils n'aient une chance d'avoir un impact sur les consommateurs.« Il est également essentiel que nous tenions les mauvais acteurs - et les fournisseurs de services qui leur fournissent de faux avis - pour responsables de leur activité. Cependant, cela a été un défi important pour l'industrie. Nous avons intenté des poursuites contre ceux qui ont acheté des avis et les fournisseurs de services qui les ont fournis, et nous continuerons à poursuivre ces mauvais acteurs devant les tribunaux. Mais nous avons besoin d'une assistance coordonnée de la part des régulateurs de la protection des consommateurs du monde entier. Les faux avis induisent les consommateurs en erreur, créent une concurrence déloyale pour les vendeurs honnêtes et favorisent une économie souterraine.« Amazon continuera d'améliorer nos contrôles proactifs, de rationaliser les processus et les outils permettant aux participants de l'industrie de travailler ensemble et de travailler dur pour tenir les mauvais acteurs responsables lorsqu'ils abusent des avis. Nous avons besoin que les sociétés de médias sociaux dont les services sont utilisés pour faciliter les faux avis investissent de manière proactive dans les contrôles de fraude et de faux avis, s'associent avec nous pour arrêter ces mauvais acteurs et aident les consommateurs à acheter en toute confiance. Il faudra une innovation et un partenariat constants entre les industries et les forces de l'ordre pour protéger pleinement les consommateurs et nos partenaires commerciaux honnêtes ».Sources : Amazon