Les applications chinoises pourraient faire l'objet d'assignations ou d'interdictions en vertu d'un décret de Joe Biden

Le décret du président Joe Biden visant à protéger les données sensibles des Américains obligerait certaines applications chinoises à prendre des mesures plus strictes pour protéger les informations privées si elles souhaitent rester sur le marché américain, selon des personnes proches du dossier. L'objectif est d'empêcher des « adversaires étrangers » comme la Chine et la Russie d'accéder à de grandes quantités d'informations commerciales personnelles et exclusives.Le département américain du Commerce pourrait délivrer des citations à comparaître pour collecter des informations sur certaines applications logicielles pour smartphones, tablettes et ordinateurs de bureau. Ensuite, l'agence pourrait négocier les conditions de leur utilisation aux États-Unis ou interdire les applications, selon des personnes proches du dossier.Le décret du 9 juin de Biden a remplacé les interdictions de 2020 de l'ancien président Donald Trump contre les applications chinoises populaires WeChat, détenues par Tencent Holdings Co et TikTok de ByteDance Ltd. L'administration de l'ancien président Donald Trump avait tenté d'empêcher les nouveaux utilisateurs de télécharger les applications, mais aussi d'interdire d'autres transactions techniques qui, selon TikTok et WeChat, pourraient effectivement bloquer l'utilisation des applications aux États-Unis.Les tribunaux ont bloqué ces ordonnances, qui n'ont jamais pris effet.Un examen distinct de la sécurité nationale américaine de TikTok lancé fin 2019 reste actif et en cours, a déclaré un responsable de la Maison Blanche, refusant de fournir des détails. La Maison Blanche reste très préoccupée par les risques liés aux données des utilisateurs de TikTok, a déclaré aux journalistes un autre responsable de l'administration.« C'est un pas positif dans la bonne direction », a déclaré Gao Feng, porte-parole du ministère chinois du Commerce, lors d'une conférence de presse régulière. Gao a ajouté que la Chine avait remarqué que les États-Unis exigeaient un nouvel examen de la sécurité des applications et espère que « les États-Unis traiteront les entreprises chinoises de manière équitable et éviteront de politiser les problèmes économiques et commerciaux ».Michael Bien, l'avocat principal de la WeChat Users Alliance, qui avait intenté une action en justice pour bloquer le décret de Trump, a félicité l'administration Biden pour avoir révoqué « l'interdiction à tort de WeChat qui … aurait conduit à la fermeture sans précédent d'une plateforme majeure, pour les communications utilisées par des millions de personnes aux États-Unis ».Le nouveau décret de Biden révoque les décrets WeChat et TikTok émis par Trump en août, ainsi qu'un autre en janvier qui visait huit autres applications logicielles de communication et de technologie financière. Cependant, les responsables américains partagent bon nombre des préoccupations que Trump a citées dans son décret interdisant les opérations de TikTok sur le sol américain, selon une personne proche du dossier. Notamment, ils craignent que la Chine ne puisse localiser les employés du gouvernement américain, constituer des dossiers d'informations personnelles à des fins de chantage et mener de l'espionnage d'entreprise.Bien que le nouveau décret ne nomme pas les entreprises, il pourrait finir par capturer plus d'applications que les interdictions de Trump et mieux résister s'il est contesté devant les tribunaux. Les médias ont rapporté des détails sur la façon dont l'administration Biden prévoit de mettre en œuvre l'ordre, y compris la recherche du soutien d'autres pays. Des responsables américains ont commencé à discuter avec leurs alliés de l'adoption d'une approche similaire, a déclaré une source. Les Américains espèrent que les pays partenaires se mettent d'accord sur les applications qui devraient être interdites.La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, décidera quelles applications cibler pour l'action américaine, mais elles doivent répondre à certains critères. Par exemple, ils doivent être détenus, contrôlés ou gérés par une personne ou une entité qui soutient les activités militaires ou de renseignement d'un « adversaire étranger » comme la Chine ou la Russie.Si Raimondo décide qu'une application présente un risque inacceptable, elle « a le pouvoir discrétionnaire d'informer les parties » directement ou de publier les informations dans la publication quotidienne officielle du gouvernement, le Federal Register, a déclaré un porte-parole du département du Commerce.Les entreprises auront alors 30 jours pour s'opposer ou proposer des mesures pour mieux sécuriser les données, a déclaré le porte-parole du Commerce.Le processus découle d'un décret présidentiel Trump de mai 2019 pour l'examen des technologies de l'information et des communications d'adversaires étrangers.Pour mémoire, mi-mai 2019, l'administration Trump a publié un décret qui plaçait Huawei sur une liste noire, une décision qui contraignait les entreprises américaines à ne plus faire affaire avec l'équipementier chinois, à moins de disposer d'une autorisation officielle. Suite à cette décision, Google a décidé de ne plus fournir de logiciels, de matériel informatique ou service technique à Huawei à l’exception des services disponibles en open source. L'éditeur d'Android a toutefois assuré que Google Play et les protections de sécurité de Google Play Protect continueront de fonctionner sur les appareils Huawei existants.S’exprimant sur la plateforme de la Maison-Blanche, Donald Trump avait alors déclaré :« Le 15 mai 2019, par décret exécutif 13873, j'ai déclaré une urgence nationale conformément à la loi sur les pouvoirs économiques internationaux d'urgence (50 USC 1701 et suiv.) Pour faire face à la menace inhabituelle et extraordinaire à la sécurité nationale, à la politique étrangère et à l'économie des États-Unis posés par l’acquisition et l’utilisation sans restriction de certaines transactions liées aux technologies et services de l’information et des communications.« L'acquisition ou l'utilisation sans restriction aux États-Unis de technologies ou de services d'information et de communication conçus, développés, fabriqués ou fournis par des personnes détenues, contrôlées ou soumises à la juridiction ou à la direction d'adversaires étrangers augmente la capacité de ces adversaires étrangers à créer et exploiter des vulnérabilités dans les technologies ou services d'information et de communication, avec des effets potentiellement catastrophiques. Cette menace continue de représenter une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des États-Unis. Pour cette raison, l'urgence nationale déclarée le 15 mai 2019 doit se poursuivre au-delà du 15 mai 2020. Par conséquent, conformément à l'article 202 (d) de la National Emergencies Act (50 USC 1622 (d)), j’ai décidé de prolonger pendant 1 an l'urgence nationale déclarée dans le décret 13873 concernant la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement des technologies et services d'information et de communication ».Les applications chinoises sont les plus susceptibles de se retrouver dans la ligne de mire du département du Commerce étant donné l'escalade des tensions entre Washington et Pékin, la capacité du gouvernement chinois à exercer un contrôle sur les entreprises et le nombre d'applications chinoises utilisées par les Américains.WeChat, TikTok et huit autres applications ciblées par l'administration Trump au cours de ses derniers mois peuvent être examinées par l'équipe de Biden, a déclaré une source.Les cibles de Trump comprenaient également l'application de paiement mobile Alipay d'Ant Group, WeChat Pay, QQ Wallet de Tencent Holdings Ltd, Tencent QQ, CamScanner, SHAREit, VMate publié par la filiale d'Alibaba Group UCWeb et Beijing Kingsoft Office Software Bureau WPS.Certaines des applications nommées par Trump présentent de graves problèmes de protection des données, alors qu'on ne sait pas pourquoi d'autres posent un risque accru pour la sécurité nationale, selon une autre personne proche du dossier.Le décret s'appliquera aux applications professionnelles, y compris celles utilisées dans la banque et les télécommunications, ainsi qu'aux applications grand public, a déclaré la première source.Les applications liées à d'autres « adversaires » tels que l'Iran ou le Venezuela sont déjà bloquées sous des sanctions plus larges.Source : décret Biden