Le président Joe Biden dans la continuité de son prédécesseur

L'année dernière, Donald Trump a signé un décret visant à interdire les applications chinoises telles que TikTok et WeChat dans les stores d'applications américains. Le décret de jeudi est distinct de la décision de Donald Trump d'interdire ces applications. Le décret de Joe Biden n'inclut pas WeChat, TikTok ou sa société mère ByteDance parmi les 59 entreprises, malgré les préoccupations antérieures concernant les liens de ces entreprises avec la Chine.Le Président des États-Unis d'Amérique estime que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour faire face à l'urgence nationale déclarée en novembre 2020, y compris la menace posée par le complexe militaro-industriel de la République populaire de Chine (RPC) et sa participation aux programmes de recherche et de développement dans les domaines de l'armée, du renseignement et de la sécurité, ainsi qu'à la production d'armes.« j'estime que l'utilisation de la technologie de surveillance chinoise en dehors de la RPC et le développement ou l'utilisation de la technologie de surveillance chinoise pour faciliter la répression ou les violations graves des droits de l'homme constituent des menaces inhabituelles et extraordinaires, qui ont leur source en totalité ou en grande partie en dehors des États-Unis, pour la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des États-Unis, j'élargis par la présente la portée de l'urgence nationale déclarée dans l'Executive Order 13959 pour faire face à ces menaces », a déclaré JOSEPH R. BIDEN JR, Président des États-Unis d'Amérique.Selon certains analystes, cette mesure s'inscrit dans le cadre des engagements de l'administration Biden, qui refuse de faciliter les violations des droits de l'homme en Chine. Pendant des années, le gouvernement chinois a utilisé une confluence de technologies de reconnaissance faciale, de scanners téléphoniques et d'intelligence artificielle dans le cadre d'une vaste campagne de surveillance visant à renforcer les forces de police chinoises.L'ordonnance interdit aux Américains d'investir dans ces entreprises chinoises à compter du 2 août. Cette interdiction s'étend aux Américains qui investissent dans des fonds qui investissent ensuite dans des entreprises chinoises. L'ordonnance permet aux investisseurs actuels dans ces entreprises de se défaire de leurs avoirs sur une période d'un an.Les activités suivantes sont interdites pour tout citoyen des États-Unis : l'achat ou la vente de tout titre coté en bourse, ou de tout titre coté en bourse qui est un dérivé de ces titres ou qui est conçu pour fournir une exposition d'investissement à ces titres, de toute personne listée dans l'annexe de cet ordre ou de toute personne déterminée par le Secrétaire du Trésor, en consultation avec le Secrétaire d'État.En 2020, l’ex-président américain Trump interdit aux Américains d'investir dans des entreprises chinoises qui soutiennent l'armée chinoise. L'administration Trump avait alors publié un décret qui interdisait effectivement aux Américains d'investir dans des entreprises chinoises qui soutiennent l'armée chinoise, une mesure qui aggrave encore les tensions déjà élevées entre les deux plus grandes économies du monde.Le décret de Trump interdisait explicitement à quiconque aux États-Unis d'effectuer des investissements dans des entreprises chinoises considérées par l'administration Trump comme étant détenues ou contrôlées par l'armée chinoise. Cette liste comprend le célèbre fabricant de smartphones Huawei, ainsi que China Telecom Corp et China Mobil, toutes deux cotées à la Bourse de New York avec des capitalisations boursières respectives de près de 29 et 106 milliards de dollars.Le précédent décret de Trump qui visait 31 entreprises est aujourd’hui étendu à 59 entreprises par l’actuel président américain Joe Bidden. Il interdit également aux investisseurs américains de posséder ou de négocier tout titre dérivé de ces entreprises, ou même exposé à elles, ce qui signifie que les investissements dans des fonds de pension ou des fonds négociés en bourse détenant des actions des entreprises interdites sont également interdits.Trump avait déclaré une urgence nationale pour faciliter l'application de l'ordonnance, affirmant que la Chine « contraint les entreprises civiles chinoises à soutenir ses activités militaires et de renseignement », ce qui constitue donc « une menace inhabituelle et extraordinaire » pour la sécurité nationale.Dans le passé, l'administration Trump a pris d'immenses mesures pour réprimer les menaces d'espionnage des multinationales chinoises. En 2019, le ministère de la Justice a inculpé Huawei pour avoir prétendument volé des secrets commerciaux à T-Mobile et, en février, il a porté des accusations supplémentaires contre le conglomérat pour racket présumé et conspiration supplémentaire visant à voler des secrets commerciaux à six entreprises américaines.En juin, la FCC a déclaré que la société chinoise Huawei et le géant des télécommunications ZTE constituaient des menaces pour la sécurité nationale, ce qui a eu pour effet d'interdire aux entreprises américaines de téléphonie mobile de faire des affaires avec ces deux sociétés. Huawei, qui maintient qu'elle ne présente aucun risque pour la sécurité des États-Unis, est également interdite de réseaux de téléphonie mobile au Royaume-Uni pour des raisons de sécurité similaires.Alors que les conservateurs s'interrogent sur la politique de la nouvelle administration à l'égard de la Chine. L'administration Biden a demandé en février à une cour d'appel fédérale de suspendre les procédures relatives à la tentative de l'administration Trump d'interdire l'application chinoise de médias sociaux WeChat, un jour après avoir demandé à une autre cour un délai similaire concernant une affaire TikTok. Dans les deux cas, l'administration a déclaré qu'elle avait besoin de temps pour examiner les interdictions proposées par l'administration Trump, qui font actuellement l'objet d'audiences en appel.« Avec l'entrée en fonction de l'administration Biden, le ministère du Commerce a commencé à examiner certaines actions de l'agence récemment publiées, y compris les interdictions du secrétaire concernant l'application mobile WeChat en cause dans cet appel », a déclaré le ministère de la Justice dans un dépôt auprès de la cour d'appel à San Francisco.« En ce qui concerne ces interdictions, le ministère prévoit de procéder à une évaluation du dossier sous-jacent justifiant ces interdictions. Le gouvernement sera alors mieux placé pour déterminer si la menace pour la sécurité nationale décrite dans le décret présidentiel du 6 août 2020 et l'objectif réglementaire de protection de la sécurité des Américains et de leurs données continuent de justifier les interdictions identifiées », indique le dépôt.« Nous nous attendons pleinement à ce que, dans les mois à venir, nous ajoutions d'autres entreprises aux restrictions du nouveau décret », a déclaré un responsable de la Maison.Source : Maison Blanche Que pensez-vous de ce décret de Joe Biden ?Quel est votre avis sur la politique de la nouvelle administration à l'égard de la Chine ? Rupture ou continuité ?