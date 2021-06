Essai du directeur

Un avis qui n'est pas nécessairement partagé

Le cabinet doit rapidement interdire les bitcoins et autres crypto-monnaies. C'est ce qu'a recommandé le directeur Pieter Hasekamp du Bureau central de planification (CPB) dans un essai publié sur le. Un crash de crypto-monnaie est inévitable, estime-t-il, c'est pourquoi les Pays-Bas doivent intervenir.« Pour les investisseurs et les gouvernements, la dernière personne à bouger est le perdant. Les Pays-Bas doivent désormais interdire le bitcoin », martèle Hasekamp dans le journal. Le CPB est un important conseiller du gouvernement. Hasekamp est directeur depuis mars 2020.Il n'a pas peur qu'une interdiction, comme avec le trafic de drogue, soit vouée à l'échec. Selon lui, une interdiction va entraîner une baisse de valeur et pourrait annoncer la fin des crypto-monnaies. « Après tout, le produit lui-même n'a aucune valeur intrinsèque et ne tire son attrait que de l'acceptation par les autres ».Selon lui, l'étape ultime est une interdiction totale de la production, du commerce et de la possession de jetons cryptographiques. En pratique, cela sera difficile à maintenir. Les crypto-monnaies ne sont pas émises par les institutions financières. De plus, ils font l'objet d'échanges internationaux et les autorités ont généralement peu de contrôle sur eux en raison de leur nature décentralisée. Le ministre des Finances Hoekstra a donc rejeté une interdiction des crypto-monnaies en 2018.« "Le mauvais argent évince le bon argent". La loi de Gresham est plus ancienne que l'économie elle-même. Dès le XVIsiècle, Gresham a vu que les pièces de haute qualité finissaient par disparaître de la circulation. Les systèmes de paiement sont passés aux pièces impures, puis aux billets de banque et à l'argent sans numéraire. La montée en puissance des crypto-monnaies telles que le bitcoin semble correspondre à ce modèle. Les crypto-monnaies présentent toutes les caractéristiques de la "mauvaise monnaie" : origine peu claire, évaluation incertaine, pratiques commerciales louches. La loi de Gresham est-elle de retour ?« Non, au contraire. Les crypto-monnaies ne sont pas utilisées dans les transactions de paiement régulières. Et la loi de Gresham suppose que la "mauvaise" monnaie a la même valeur nominale garantie que la "bonne" monnaie. Sinon, le taux de change s'ajustera et la mauvaise monnaie devra faire face à une évaluation inférieure. Si cette dépréciation de la monnaie se poursuit, même l'inverse peut se produire : la mauvaise monnaie disparaît de la circulation car plus personne ne veut l'accepter.« L'essor des crypto-monnaies est-il alors une illustration de la concurrence des devises : la meilleure monnaie peut-elle gagner ? C'est ce que les fans de bitcoin, d'éther, etc. voudraient croire. Le raisonnement est le suivant : l'argent existant, espèces et virements, est démodé et dangereux, car les gouvernements peuvent l'imprimer à volonté et les transactions bancaires sont également traçables. Selon les partisans de la cryptographie, l'avenir appartient à la technologie blockchain, qui garantit que la masse monétaire ne peut augmenter que dans une mesure limitée et que les transactions peuvent avoir lieu en toute sécurité et de manière anonyme.« Regardons ces arguments. La monnaie a trois fonctions : unité de compte, moyen de paiement et réserve de valeur. La capacité d'une monnaie particulière à remplir ces fonctions dépend de plusieurs facteurs. Pour une utilisation en tant qu'unité de compte, la rétention de valeur est particulièrement importante : personne n'aime calculer dans des devises dont le taux de change oscille en va-et-vient. La facilité d'utilisation joue également un rôle pour la fonction de paiement : il n'est pas si pratique de payer en lingots d'or. De plus, la sécurité est importante : quel est le risque de vol et de fraude ? La sécurité et la conservation de la valeur sont également essentielles pour une utilisation comme réserve de valeur.« Si nous mesurons l'argent du gouvernement (dollars, euros) par rapport à l'étalon ci-dessus, il obtient de bons résultats en termes de rétention de valeur. Ces dernières décennies, il n'y a eu pratiquement aucune dévaluation de la monnaie. Bien que l'inflation augmente désormais prudemment, rares sont ceux qui pensent que l'on revient aux chiffres des années 60 et 70. La facilité d'utilisation marque également bien, surtout maintenant qu'en plus de la technologie classique (billets, chèques) que nous utilisons appareils électroniques de toutes les manières possibles.« La sécurité est donc un peu moins bonne : la protection des données numériques est une préoccupation et les vols et fraudes informatiques sont en augmentation. Mais dans l'ensemble, le système monétaire actuel – avec des banques centrales indépendantes, une supervision bancaire et des garanties des dépôts, une infrastructure de paiement avancée – fonctionne assez bien dans la pratique. D'autres améliorations sont envisageables : de nombreuses banques centrales travaillent désormais sur des versions numériques de leur monnaie : les monnaies numériques des banques centrales.« Mais c'est quelque chose de très différent de la cyber-monnaie (privée) actuelle. Ils fonctionnent bien pire que l'argent public sur tous les plans. Il n'y a pas de rétention de valeur, la facilité d'utilisation souffre d'un manque d'acceptation et la sécurité est minée par des escroqueries pures et simples. Les cybertransactions n'ont de bons résultats que sur l'aspect de la confidentialité - et cet anonymat est exactement ce qui les rend attrayantes pour les criminels.« Les cryptomonnaies sont donc inadaptées comme unité de compte et moyen de paiement en dehors du circuit criminel ; son utilisation comme réserve de valeur repose sur l'espoir que les crypto-monnaies remplaceront un jour l'argent réel. Mais cela n'arrivera pas. Les crypto-monnaies ne sont essentiellement ni de l'argent ni un produit financier, mais un exemple de ce que le lauréat du prix Nobel Robert Shiller appelle un récit contagieux : une histoire contagieuse à laquelle les gens croient parce que d'autres y croient. La loi de Gresham est remplacée par la loi de Newton : ce qui monte doit redescendre. L'effondrement ultime de la bulle crypto est inévitable.« Plusieurs pays prennent désormais des mesures pour freiner le battage médiatique de la cryptographie, en raison de conséquences néfastes – fraude, utilisation criminelle, dépendance au jeu, instabilité financière, sans parler de l'énorme gaspillage d'énergie dans la production. Il a été annoncé cette semaine que, suite à une précédente interdiction commerciale, la Chine bloquait désormais également les comptes Bitcoin sur les réseaux sociaux.« Les Pays-Bas sont à la traîne : des tentatives ont été faites pour renforcer la supervision des plateformes de trading, mais sans grand succès. Le Bureau central de planification a souligné les risques du commerce de crypto en 2018 , mais a conclu qu'une réglementation plus stricte n'était pas encore nécessaire.« Mais une réglementation prudente peut également se retourner contre elle : elle légitime la crypto en tant que produit financier de bonne foi. Les développements récents montrent qu'il est temps d'agir : plus on attend, plus les conséquences négatives d'un éventuel crash sont importantes.« L'étape ultime est une interdiction totale de la production, du commerce et même de la possession de crypto-monnaies. Les opposants à une telle interdiction soulignent souvent l'approche du trafic de drogue, où une interdiction s'est avérée inefficace. Mais voici une différence cruciale : là où l'interdiction des médicaments augmente les marges bénéficiaires dans la production et le commerce, l'interdiction des crypto-monnaies réduit en fait les prix : le produit lui-même n'a aucune valeur intrinsèque et ne tire son attrait que de l'acceptation par les autres.« Ce qui suit s'applique aux investisseurs et aux gouvernements : celui qui bouge en dernier est le perdant. Les Pays-Bas doivent désormais interdire le bitcoin ».Dans d'autres pays, un mouvement inverse est actuellement en cours ; Bitcoin a été adopté comme monnaie légale au Salvador mercredi. Les entrepreneurs ayant accès à la technologie nécessaire ne sont plus autorisés à refuser les paiements avec la crypto-monnaie.Le projet de loi du président Nayib Bukele du Salvador visant à donner cours légal au bitcoin dans son pays a en effet été approuvé ce 9 juin par le Congrès du pays . Par 62 voix sur 84, le Salvador devient le premier pays a approuvé une loi donnant cours légal au bitcoin. « La présente loi a pour objet la régularisation du bitcoin comme monnaie à cours légal, sans restriction avec pouvoir libératoire, illimité dans toute transaction », peut-on lire dans le premier article du texte qui n’a désormais besoin que d’être ratifié par le chef de l’État à l’origine du projet.Cependant, la monnaie y rencontre également des problèmes. La question est de savoir si le bitcoin sera vraiment beaucoup utilisé, puisqu'un tiers de la population n'a pas de connexion internet.Source : Financieele Dagblad Partagez-vous l'opinion du directeur du CPB ? Dans quelle mesure ?