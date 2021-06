La France 6e

Publiée lundi, l'étude note qu'il est impossible de savoir avec certitude où se trouvent les parties aux transactions en bitcoins en raison de la nature décentralisée de la plateforme. Néanmoins, les chercheurs ont pu obtenir une bonne estimation en utilisant les données de transaction des services suivis par Chainanalysis. Ces données comprennent les dépôts, les retraits et le trafic web de diverses bourses de cryptomonnaies.Les données montrent que malgré les ordres de confinement et le taux de chômage élevé en 2020, les Américains ont versé plus d'argent dans le bitcoin que les années précédentes, en partie à cause de la pandémie. En tête, figurent donc les États-Unis (4,1 milliards de dollars). Ils sont suivis par la Chine (1,1 milliard de dollars), le Japon (900 millions), et le Royaume-Uni (800 millions). Au total, les investisseurs des 25 premiers pays du classement ont empoché un total 14 milliards de dollars en 2020.Bien que la Chine ait historiquement l'un des volumes de transactions en cryptomonnaies les plus élevés, rapporte Chainalysis, les échanges américains ont vu des « afflux énormes » en 2020. « Nous savons, grâce à des recherches antérieures, qu'il y a de plus en plus d'investissements institutionnels dans les cryptoactifs, notamment aux États-Unis. Les investisseurs institutionnels travaillent avec de grandes quantités de cryptomonnaies et ont stocké du bitcoin au cours de l'année dernière », explique Kim Grauer, directeur de la recherche chez Chainalysis.De plus, « les gains aux États-Unis ont surtout eu lieu vers la fin de l'année et, par conséquent, nous soupçonnons que de nombreux traders institutionnels qui correspondent à ce profil ont réalisé des gains lorsque le prix a augmenté à la fin de 2020 ».Le bitcoin a atteint un sommet d'environ 29 000 dollars fin décembre 2020, selon CoinMarketCap, mais plus tôt dans l'année, il est passé sous les 4 000 dollars. « Nous pensons que la remontée des prix à la fin de 2020 a conduit beaucoup de ces investisseurs ayant un plan de sortie à réaliser les gains qu'ils ont fait plus tôt dans l'année », dit Grauer.Après la Chine, les investisseurs au Japon ont gagné le montant le plus élevé. Ensuite, les investisseurs britanniques, les investisseurs russes et les investisseurs allemands. « Nous pouvons commencer à voir des variations au niveau des pays dans la façon dont les gains sont pris. Par exemple, nous savons que certains pays dotés d'un solide écosystème de cryptomonnaies, comme le Vietnam, ont encaissé des gains surdimensionnés compte tenu de la taille globale de leur économie », explique Grauer.Avec 600 millions de dollars de gains, la France pointe à la 6e place des pays qui ont réalisé les plus grosses plus-values en 2020, selon le palmarès publié par Chainalysis. À égalité avec les Allemands et la Russie. Cette cryptomonnaie est désormais très largement connue des Français : 83 % en ont déjà entendu parler, selon un sondage réalisé en février par l'Ifop pour le compte de Cointribune. Mais parmi eux, seuls 40 % savent précisément de quoi il s'agit... En tout cas, le taux de notoriété du bitcoin est bien supérieur à celui de ces concurrentes ethereum (11 %), dogecoin (10 %) ou XRP (7 %). Par ailleurs, les Français considèrent de moins en moins cette monnaie comme un phénomène de mode et la perçoivent même de plus en plus comme un placement rentable : ainsi, selon le même sondage Ifop, 3 % des Français ont déjà investi dans les cryptomonnaies et 14 % aimeraient le faire.Les investisseurs de tous les pays suivis dans le rapport ont enregistré les plus gros gains après que le prix du bitcoin soit passé de plus de 11 000 dollars à la mi-octobre à un peu moins de 30 000 dollars à la fin décembre. À ce moment-là, de nombreux investisseurs américains avaient vendu leurs actifs cryptographiques. Mais le prix a continué à grimper régulièrement jusqu'en avril, période durant laquelle il a atteint un sommet historique de 65 000 dollars avant de redescendre.2021 a été marqué par une période d’euphorie lors du premier trimestre : depuis fin 2020, le prix du bitcoin a en effet été dopé par l'intérêt d'investisseurs professionnels, de fonds d'investissements aux grandes banques de Wall Street, en passant par le constructeur de véhicules électriques Tesla, qui y a investi une partie de sa trésorerie.Mais depuis quelques semaines, les cryptomonnaies traversent une période d’incertitudes. Ce mardi, le bitcoin a encore fortement reculé (-8,6 % à 31 501 dollars), s'approchant ainsi du seuil symbolique des 30 000 dollars, qui n'a plus été touché depuis janvier. 30 000 dollars, c'est plus de deux fois moins que le record historique du bitcoin, atteint mi-avril (64 870 dollars).Les mouvements à la hausse comme à la baisse de la cryptomonnaie peuvent ainsi être spectaculaires, comme lors du mercredi noir : le 19 mai dernier, le bitcoin, s’était ainsi effondré en quelques heures de 30 %. En sombrant ce mardi, le bitcoin a aussi entraîné les autres cryptomonnaies dans son sillage : l'ethereum, notamment, a perdu dans la foulée plus de 11 %, à 2 361 dollars.Sources : Chainanalysis Que pensez-vous des résultats de cette enquête ? Sont-ils pertinents à votre avis ?