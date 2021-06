TerraPower, la société de Bill Gates, va construire une petite centrale nucléaire de nouvelle génération sur le site d'une centrale au charbon du Wyoming, aux Etats-Unis

A gauche, le gouverneur Mark Gordon et le sénateur John Barrasso, à droite

TerraPower, fondée par le milliardaire Bill Gates il y a une quinzaine d'années, et la compagnie d'électricité PacifiCorp, détenue par Berkshire Hathaway de Warren Buffet, ont déclaré que le site exact de la centrale de démonstration du réacteur Natrium devrait être annoncé d'ici la fin de l'année. Les petits réacteurs avancés, qui fonctionnent avec des combustibles différents des réacteurs traditionnels, sont considérés par certains comme une technologie essentielle sans carbone qui peut compléter les sources d'énergie intermittentes comme l'éolien et le solaire, alors que les États s'efforcent de réduire les émissions à l'origine du changement climatique.La centrale nucléaire, qui sera mise en place dans le cadre d'un partenariat de l’État du Wyoming avec la société TerraPower, le ministère américain de l'Énergie et PacifiCorp, annonce un avenir énergétique plus vert pour une économie du Wyoming qui a longtemps reposé sur les combustibles fossiles. Le réacteur devrait commencer à produire de l'électricité à la mi-2028. On estime que le projet nécessitera deux à trois ans de travaux de conception et d'autorisation avant le début de la construction. La centrale abritera l'un des premiers petits réacteurs modulaires de nouvelle génération des États-Unis.« Nous pensons que Natrium va changer la donne dans le secteur de l'énergie », a déclaré Gates par liaison vidéo lors d'une conférence de presse organisée par le gouverneur républicain Mark Gordon. « Le Wyoming est un leader en matière d'énergie depuis plus d'un siècle et nous espérons que notre investissement dans Natrium permettra au Wyoming de rester en tête pendant de nombreuses décennies à venir ».Les promoteurs du projet reconnaissent qu'il n'en est encore qu'à ses débuts et qu'une évaluation plus approfondie du projet est nécessaire, ainsi que l'obtention des autorisations réglementaires de l'État et de l'administration fédérale. Cependant, une fois opérationnel, le projet de démonstration est présenté comme une « centrale électrique entièrement fonctionnelle... destinée à valider la conception, la construction et les caractéristiques opérationnelles de la technologie Natrium », a déclaré la société dans un communiqué.Le projet s'articule autour d'un réacteur rapide de 345 MW refroidi au sodium et d'un système de stockage d'énergie à base de sels fondus. Selon les ingénieurs, la technologie de stockage peut porter la puissance du système à 500 MW pendant plus de cinq heures et demie en cas de besoin, ce qui équivaut à l'énergie nécessaire pour alimenter environ 400 000 foyers.Si tout va bien, la centrale de Natrium devrait pouvoir s'intégrer aux ressources renouvelables et pourrait conduire à une décarbonisation plus rapide et plus rentable de la production d'électricité. Les promoteurs du projet espèrent également que cette approche contribuera à réduire la complexité de projets similaires et à diminuer les coûts et le temps de construction.À la fin de l'année dernière, le ministère américain de l'Énergie a accordé à TerraPower un financement initial de 80 millions de dollars pour faire la démonstration de la technologie Natrium, et le ministère s'est engagé à fournir des fonds supplémentaires dans les années à venir, sous réserve des crédits du Congrès.« L'avenir de l'énergie nucléaire est là », a déclaré la secrétaire américaine à l'Énergie Jennifer Granholm par liaison vidéo. « Il a une conception plus simple qui, nous l'espérons, permettra une construction plus rapide à un coût moindre. L'empreinte au sol sera plus petite. Il sera équipé de mesures de sécurité de nouvelle génération ».« Il s'agit de notre voie la plus rapide et la plus claire pour devenir neutre en carbone », a déclaré le gouverneur Mark Gordon. « L'énergie nucléaire fait clairement partie de ma stratégie énergétique globale » dans le Wyoming, premier État producteur de charbon du pays. Selon le gouverneur, le projet permettra de créer des centaines d'emplois comparables en termes de salaire et de qualité aux postes de l'industrie des combustibles fossiles. « L'annonce d'aujourd'hui change vraiment la donne pour le Wyoming », a-t-il déclaré.Chris Levesque, président et directeur général de TerraPower, a annoncé la création de ce partenariat : « Ensemble, avec PacifiCorp, nous créons le réseau énergétique de l'avenir où les technologies nucléaires avancées fournissent des emplois bien rémunérés et une énergie propre pour les années à venir. « La technologie Natrium a été conçue pour résoudre un problème auquel sont confrontés les services publics qui s'efforcent d'améliorer la fiabilité et la stabilité du réseau tout en atteignant les objectifs de décarbonisation et de réduction des émissions », a-t-il ajouté.Le ralentissement du secteur énergétique de l'État, ainsi que la pandémie de covid-19, ont entraîné de multiples coupes dans le budget de l'État en raison de la baisse des recettes. « Le développement d'une installation d'énergie nucléaire apportera des recettes fiscales bienvenues au budget de l'État du Wyoming, qui a connu un déclin important ces dernières années », selon un communiqué de presse de Gordon.Pour ceux qui s'intéressent de près à la production d'électricité plus sobre et plus verte, cette annonce devrait susciter beaucoup d'intérêt et alimenter des réflexions et des discussions éclairées. Cependant, ces promesses ont été mises en doute par le "Powder River Basin Resource Council", un groupe de propriétaires fonciers et de conservation basé dans le Wyoming :« Les mines d'uranium ne génèrent pas de redevances et très peu d'impôts sur les revenus, les communautés ne bénéficieront donc pas d'une manne grâce à cette entreprise », a déclaré Marcia Westkott, présidente du conseil, dans un communiqué. « L'aspect le plus dangereux de cette dernière revendication d'une "solution miracle" pour sauver l'économie du Wyoming est peut-être qu'elle détourne une fois de plus l'attention de notre crise très réelle en matière de revenus, d'emplois et de survie des communautés. Les dirigeants élus du Wyoming n'ont toujours pas présenté de véritable plan pour remédier aux pertes d'emplois, à la baisse des revenus et à la dissolution des communautés charbonnières. Cette étude de faisabilité spéculative ne le fera pas ».Toutefois, le gouverneur a souligné que la poursuite de l'énergie nucléaire par l'État ne signifie pas qu'il renonce aux combustibles fossiles traditionnels comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Il a plaidé pour la poursuite des investissements dans la technologie de capage du carbone, notamment dans le Wyoming. « Je ne vais pas abandonner une partie de notre industrie des combustibles fossiles », a-t-il déclaré. « Elle est absolument essentielle pour notre État ».Le Wyoming est l'un des principaux producteurs de gaz à effet de serre grâce à ses industries du charbon, du pétrole et du gaz naturel. L'administration Biden a interrompu le leasing de pétrole et de gaz sur les terres fédérales de l'Ouest alors qu'elle cherche à réduire les émissions de carbone de moitié, par rapport aux niveaux de 2005, d'ici 2030.Plusieurs fermetures de centrales au charbon sont prévues dans l'Ouest au cours des prochaines années, dont certaines dans le Wyoming. Une centrale nucléaire, avec des centaines d'emplois bien rémunérés, envoyant de l'électricité par des lignes de transmission déjà en place, pourrait compenser le choc économique de la fermeture d'une centrale au charbon.Les experts en énergie nucléaire ont averti que les réacteurs avancés pourraient présenter des risques plus élevés que les réacteurs conventionnels. Le combustible destiné à de nombreux réacteurs avancés devrait être enrichi à un taux beaucoup plus élevé que le combustible conventionnel, ce qui signifie que la chaîne d'approvisionnement en combustible pourrait être une cible attrayante pour les militants qui cherchent à créer une arme nucléaire brute, selon un récent rapport. Mais Levesque a déclaré que les centrales réduiraient les risques de prolifération parce qu'elles réduisent l'ensemble des déchets nucléaires.L'Association minière du Wyoming, pour sa part, a adopté un point de vue positif sur l'annonce de mercredi : « C'est une occasion passionnante pour le Wyoming d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'industrie de l'énergie nucléaire. La production d'énergie nucléaire avancée correspond clairement à l'électricité sans émission, fiable et répartissable, nécessaire pour alimenter notre pays à l'avenir », a déclaré le directeur exécutif, Travis Deti, dans un communiqué. « Le Wyoming est le leader national de la production d'uranium. Nos producteurs sont prêts, désireux et capables de fournir de manière sûre et responsable le combustible vital pour la prochaine génération d'énergie nucléaire américaine ».Les sites de réacteurs candidats sont la centrale de Wyodak près de Gillette dans le nord-est du Wyoming, riche en charbon, la centrale de Naughton près de Kemmerer dans le sud-ouest du Wyoming, la centrale de Jim Bridger près de Rock Springs dans le sud-ouest du Wyoming et la centrale de Dave Johnston près de Glenrock dans le centre-est du Wyoming, riche en uranium.Sources : Communiqué de presse , Vidéo YoutubeQuel est votre avis à ce sujet ?Quel est l’avantage de cette technologie nucléaire avancée, selon vous ?Partagez-vous les préoccupations avancées par certains ?:fleche : TerraPower, l'entreprise nucléaire de Bill Gates, prévoit de construire de petites centrales nucléaires avancées, pour compléter les réseaux des sources intermittentes telles que l'énergie solaire