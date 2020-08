TerraPower, l'entreprise nucléaire de Bill Gates, prévoit de construire de petites centrales nucléaires avancées Pour compléter les réseaux des sources intermittentes telles que l'énergie solaire 73PARTAGES 4 0 Une entreprise d'énergie nucléaire fondée par Bill Gates a déclaré jeudi qu'elle espère construire de petites centrales nucléaires avancées qui peuvent stocker de l'électricité pour compléter les réseaux de plus en plus alimentés par des sources intermittentes, notamment l'énergie solaire et éolienne.



Les infrastructures d'Internet demandent de plus en plus d’énergie électrique. La recherche s’emploie à trouver des solutions à long terme afin de compenser le manque, mais aussi dans le but d’avoir des sources d’énergie non intermittentes, non polluantes et permettant de lutter contre le réchauffement climatique. Pour y arriver, la société TerraPower de Bill Gates mise sur le nucléaire. La société a révélé ce projet ce jeudi par l’intermédiaire de Chris Levesque, son président et directeur général.



Levesque a déclaré que les deux entreprises recherchent des fonds supplémentaires auprès de partenaires privés et du ministère américain de l'Énergie, et que le projet bénéficie du soutien de PacifiCorp, propriété du conglomérat Berkshire Hathaway dirigé par Warren Buffett, ainsi que d'Energy Northwest et de Duke Energy. Selon Levesque, en cas de succès, le plan consiste à construire les usines aux États-Unis et à l'étranger. Cela servira à lutter contre le changement climatique et à aider les services publics à réduire les émissions de gaz à effet de serre sans compromettre la fiabilité du réseau.





« D'ici 2050, nous verrons des centaines de ces réacteurs dans le monde entier, répondant à de multiples besoins énergétiques différents », a déclaré Levesque. Les centrales de 345 mégawatts seraient refroidies par du sodium liquide et coûteraient environ un milliard de dollars chacune. Le nucléaire est-il la solution adéquate à ces problèmes ? En effet, c’est l’une des principales sources d'électricité pratiquement sans émissions, mais de nombreuses centrales ferment aux États-Unis en raison des coûts élevés et de la concurrence du solaire et de l'éolien.



Les critiques du nucléaire avancé estiment également que les petites centrales nucléaires coûtent plus cher que les centrales conventionnelles. Cela dit, les nouvelles centrales sont conçues pour compléter une énergie renouvelable, car il est prévu qu’elles stockent l'énergie du réacteur dans des réservoirs de sel fondu pendant les jours où le réseau est bien approvisionné. L'énergie nucléaire pourrait être utilisée plus tard lorsque la quantité d'énergie solaire et éolienne est faible en raison des conditions météorologiques.



Pour rappel, le stockage d'énergie dans des réservoirs de sel fondu a été utilisé dans le passé dans des centrales solaires thermiques, mais des fuites ont affecté certains projets. À ce propos, Levesque a déclaré que la conception des stations Natrium permettrait d'obtenir des températures plus constantes qu'une centrale solaire, ce qui se traduirait par une usure moindre. De son côté, Bill Gates, président du conseil d'administration de TerraPower, a déclaré que l'innovation de Natrium était « extrêmement difficile, mais que son équipe avait l'expertise, l'expérience commerciale et les ressources nécessaires pour développer des réacteurs viables ».



À part la question des émissions, le nucléaire est toutefois reconnu par certaines critiques comme étant très polluant. En effet, elles estiment que la production d’électricité d’origine nucléaire génère une importante quantité de déchets par an, soit environ 20 000 m3, dont une partie est hautement radioactive et le restera pendant des milliers d’années. Pour ces dernières, le nucléaire représente une énergie extrêmement dangereuse, une affirmation qu’elles illustrent avec les accidents de Tchernobyl et de Fukushima et certaines anomalies régulièrement révélées sur les centrales nucléaires.



Enfin, Levesque a déclaré que les centrales Natrium seraient d'abord construites aux États-Unis et dans d'autres pays développés, mais qu'elles pourraient ensuite s'étendre à des pays qui ne disposent pas encore de l'énergie nucléaire. Les experts en matière de non-prolifération ont averti que les projets nucléaires avancés tels que celui-ci pourraient devenir des cibles d'attaques, car leur combustible d'uranium serait plus fortement enrichi et plus facilement converti en matière fissile que le combustible conventionnel.



Chris Levesque n’est pas de cet avis et a déclaré à Reuters que les centrales réduiraient les risques de prolifération parce qu'elles réduisent l'ensemble des déchets nucléaires. En outre, il faut noter que Gates avait initialement espéré construire une centrale nucléaire expérimentale près de Pékin avec la société d'État China National Nuclear Corp. Mais l'année dernière, TerraPower a été forcé de chercher de nouveaux partenaires après que l'administration Trump a restreint les accords nucléaires avec la Chine.



https://en.wikipedia.org/wiki/NuScale_Power



Les 345 mega watts des réacteurs Terrapower , c'est à peu près la puissance fournie par les réacteurs nucléaires équippant la classe de porte-avions Gerald Ford.

La Chine a récemment annulé ( ou repoussé?) la construction de deux porte-avions nucleaires de type 004 car les chinois avaient des soucis dans la conception des récteurs à sel liquide équipant cette classe de porte-avions...D'où l'idée de Trump de restreindre la coopération nucléaire des américains avec la Chine sur les réacteurs de Terrapower, il n'y a qu'un pas pour y penser... 3 0 Aux Etats-Unis, il y a en construction 12 petits réacteurs nucléaires Nuscale de 50 megaWatts chacun soit à peu près la taille pour chacun d'un réacteur de sous-marin nucléaire.Les 345 mega watts des réacteurs Terrapower , c'est à peu près la puissance fournie par les réacteurs nucléaires équippant la classe de porte-avions Gerald Ford.La Chine a récemment annulé ( ou repoussé?) la construction de deux porte-avions nucleaires de type 004 car les chinois avaient des soucis dans la conception des récteurs à sel liquide équipant cette classe de porte-avions...D'où l'idée de Trump de restreindre la coopération nucléaire des américains avec la Chine sur les réacteurs de Terrapower, il n'y a qu'un pas pour y penser... Membre expert https://www.developpez.com



Qu'en est-il de centrale basé sur ce matériau 1 0 J'ai bien aimé le reportage d'arté sur le ThoriumQu'en est-il de centrale basé sur ce matériau Candidat au Club https://www.developpez.com 1 0 Bonjour, le sodium réagit mal avec l'eau c'est donc compliqué a manipuler... je ne ferais pas de centrales avec un refroidissement a sodium... c'est un gros risque ! Membre éprouvé https://www.developpez.com Envoyé par phil995511 Envoyé par .......

Le renouvelable, c'est la seule alternative propre actuellement disponible en stock...



L’Allemagne et la Suisse qui ont tous deux décidés de sortir du nucléaire à terme sont des exemples à suivre......

.................;

https://www.electricitymap.org/ranking 0 0 Si l'émission de CO2 est une horreur écologique (ce que je pense) je ne suis pas persuadé que la Suisse ou pire encore l'Allemagne soient des exemples à suivre. Membre éprouvé https://www.developpez.com Envoyé par youtpout978 Envoyé par J'ai bien aimé le reportage d'arté sur le Thorium



Qu'en est-il de centrale basé sur ce matériau

http://samofar.eu/concept/ 0 0 Il y a en Europe une veille active dans le domaine ou le CNRS est très impliqué. Le concept est à mon avis une rupture technologique qui réduit considérablement les risques et la quantité de déchets. Membre éprouvé https://www.developpez.com Envoyé par ympondaven Envoyé par Bonjour, le sodium réagit mal avec l'eau c'est donc compliqué a manipuler... je ne ferais pas de centrales avec un refroidissement a sodium... c'est un gros risque !

https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium



Il y a ce travail (en Français) récent qui parle de la sûreté du concept.

http://samofar.eu/wp-content/uploads...hesis-2019.pdf 0 0 Le sodium Métal (Na) est effectivement très réactif. Il se trouve que dans les concepts de centrales à Thorium c'est plus du sel de cuisine qui est utilisé (NaCl) et il se trouve que c'est aussi très stable chimiquement.Il y a ce travail (en Français) récent qui parle de la sûreté du concept. Membre actif https://www.developpez.com 1 2 Le nucléaire c'est bien mais faut se calmer un peu car dans 100 ans on aura plus rien pour les alimenter. Membre averti https://www.developpez.com



Le renouvelable, c'est la seule alternative propre actuellement disponible en stock...



L’Allemagne et la Suisse qui ont tous deux décidés de sortir du nucléaire à terme sont des exemples à suivre... Dans des pays comme la France où des sommes colossales ont été investies dans cette énergie sale, il risque de ne pas être évident d'inverser la vapeur, ce tout comme au Japon où malgré l'accident majeur de Fukushima et de ses conséquences sur la vie de toute une région, l'énergie nucléaire y a toujours sa place ;-(



Des décisions de la part de nos gouvernements d'abandonner les énergies fossiles au profit de l'hydrogène comme cela est le cas en Islande, seraient souhaitables. Cela permettrait de développer une production locale d'énergie propre, donc de favoriser des investissements locaux et de favoriser une indépendance énergétique tout en faisant des efforts pour atteindre les objectifs notamment pris lors de l'Accord de Paris sur le climat de 2016.



Et puis en période de sur production, on peut convertir l'électricité en fabriquant par exemple de hydrogène, en mettant de l'air sous pression dans de grandes bombones, en pompant de l'eau de l'aval vers l'amont pour re-remplir des barrages, etc... 1 2 Le nucléaire a engendré assez d'accidents dans le monde, il faut arrêter d'utiliser cette technologie... le jour où on maîtrisera le fusion à froid, on en reparlera, d'ici là mieux vaut s'en passer.Le renouvelable, c'est la seule alternative propre actuellement disponible en stock...L’Allemagne et la Suisse qui ont tous deux décidés de sortir du nucléaire à terme sont des exemples à suivre... Dans des pays comme la France où des sommes colossales ont été investies dans cette énergie sale, il risque de ne pas être évident d'inverser la vapeur, ce tout comme au Japon où malgré l'accident majeur de Fukushima et de ses conséquences sur la vie de toute une région, l'énergie nucléaire y a toujours sa place ;-(Des décisions de la part de nos gouvernements d'abandonner les énergies fossiles au profit de l'hydrogène comme cela est le cas en Islande, seraient souhaitables. Cela permettrait de développer une production locale d'énergie propre, donc de favoriser des investissements locaux et de favoriser une indépendance énergétique tout en faisant des efforts pour atteindre les objectifs notamment pris lors de l'Accord de Paris sur le climat de 2016.Et puis en période de sur production, on peut convertir l'électricité en fabriquant par exemple de hydrogène, en mettant de l'air sous pression dans de grandes bombones, en pompant de l'eau de l'aval vers l'amont pour re-remplir des barrages, etc... Membre averti https://www.developpez.com Envoyé par Mubelotix Envoyé par Le nucléaire c'est bien mais faut se calmer un peu car dans 100 ans on aura plus rien pour les alimenter.



Rassure toi dans 100 ans on aura le temps de trouver une alternative a l'Uranium 235 enrichi, comme l'uranium 238 qui peut tenir des millier d'années (dans le cas où la fusion nucléaire n'est pas rentable en terme d'énergie produite). C'est comme dire en 1950 qu'il faut se calmer sur le pétrole on en aura plus en 20X0. Les industriel trouve toujours de quoi racler les fonds de tiroir (malheureusement parfois).De toute façon les énergies "renouvelables" ne peuvent pas remplacer le fossile a cause du problème principale que tout le monde connait, la fiabilité, quand on a pas de vent (ou de soleil) faut loué quelqu'un pour pédaler, le problème c'est qu'on pas assez de personnes pour ça. Et actuellement les dites énergie complète les production actuelle sans les remplacer (la production d'énergie dite fossile n'a pas vraiment diminuer plus simplement), donc malheureusement ça parait mal barré pour la transition écologique.