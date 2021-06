Ouvrir l'application Alexa Ouvrir Plus et sélectionner Paramètres Sélectionner Paramètres du compte Sélectionner Amazon Sidewalk Désactiver Amazon Sidewalk

Si vous possédez l'un des nombreux appareils Amazon et que vous êtes aux États-Unis, vous avez une semaine pour désactiver une fonction que la société appelle Amazon Sidewalk, afin d'éviter des problèmes potentiels de sécurité et de confidentialité. Amazon Sidewalk sera automatiquement activé à partir du 8 de ce mois, à moins que vous ne choisissiez de le désactiver. L'entreprise l'a annoncé assez discrètement.Ce système permet à vos appareils de se connecter au réseau Wi-Fi de vos voisins et aux appareils de ces derniers de se connecter au vôtre, le tout sans échange de mots de passe. La mise en commun de la bande passante « peut déverrouiller des avantages uniques pour votre appareil – et quand plus de voisins participent, le réseau devient encore plus fort », peut-on lire dans un document de recherche d’Amazon.Par défaut, les appareils Amazon, notamment Alexa, Echo, Ring, les caméras de sécurité, les lumières extérieures, les capteurs de mouvement et les trackers Tile s'inscriront dans le système. Et comme seule une infime partie des gens prennent le temps de modifier les paramètres par défaut, cela signifie que des millions de personnes seront cooptées dans le programme, qu'elles en sachent quelque chose ou non. Une page Web d'Amazon indique que Sidewalk « est actuellement disponible uniquement aux États-Unis ». Amazon présente son nouveau service gratuit sur la page en le décrivant en des termes suivants :« Amazon Sidewalk est un réseau partagé qui aide les appareils à mieux fonctionner. Exploité par Amazon sans frais pour les clients, Sidewalk peut aider à simplifier la configuration des nouveaux appareils, étendre la portée des appareils à faible bande passante pour aider à trouver les animaux domestiques ou les objets de valeur avec les trackers Tile, et aider les appareils à rester en ligne même s'ils sont hors de portée de leur wifi domestique. À l'avenir, Sidewalk prendra en charge toute une série d'expériences liées à l'utilisation d'appareils compatibles avec Sidewalk, comme la sécurité et l'éclairage intelligents et les diagnostics pour les appareils et les outils ».« Amazon Sidewalk crée un réseau à faible bande passante avec l'aide des appareils Sidewalk Bridge, y compris certains appareils Echo et Ring. Ces appareils Bridge partagent une petite partie de votre bande passante Internet qui est mise en commun pour fournir ces services à vous et à vos voisins. Et lorsque d'autres voisins participent, le réseau devient encore plus fort ».Un autre exemple de ce genre de réseau maillé sans fil est le réseau Find My d'Apple, qui utilise les technologies Bluetooth et UWB à longue portée pour connecter les Air Tags aux iPhone de passage, puis utilise la connexion cellulaire de cet iPhone pour indiquer à Apple l'emplacement du téléphone. À partir du 8 juin prochain, Amazon activera son réseau SideWalk, qui permettra aux appareils Echo de 2019 et ultérieurs de créer un réseau maillé avec les appareils Amazon sans leur propre connexion Internet, comme les appareils Tile ou les sonnettes Ring d'Amazon.Comme le réseau Find My d'Apple, le maillage inclurait des appareils qui ne vous appartiennent pas, mais Amazon précise que la bande passante maximale d'une passerelle "Bridge" Sidewalk vers le serveur Sidewalk est de 80 Kbps et les appareils n’utiliseront au maximum que 500 Mo par mois de vos données. Le réseau ne sera pas accessible aux appareils tels que les téléphones et les ordinateurs portables, et s'il peut être utilisé pour les alertes de mouvement, il ne conviendrait pas pour transmettre la vidéo d'une sonnette vidéo Ring par exemple.À la question de savoir pourquoi un utilisateur devrait participer à Amazon Sidewalk, le géant américain de l’Internet répond :« Amazon Sidewalk aide vos appareils à se connecter et à rester connectés. Par exemple, si votre appareil Echo perd sa connexion wifi, Sidewalk peut simplifier la reconnexion à votre routeur. Pour certains appareils Ring, vous pouvez continuer à recevoir les alertes de mouvement de vos caméras de sécurité Ring et le support client peut toujours résoudre les problèmes même si vos appareils perdent leur connexion Wi-Fi. Sidewalk peut également étendre la portée de vos appareils compatibles avec Sidewalk, tels que les lumières intelligentes, les localisateurs d'animaux ou les serrures intelligentes Ring, afin qu'ils puissent rester connectés et continuer à fonctionner sur de plus longues distances. Amazon ne facture aucun frais pour rejoindre Sidewalk ».Amazon a publié un livre blanc détaillant les fondements techniques et les conditions de service qui, selon la société, protégeront la vie privée et la sécurité de cette initiative audacieuse. Le livre blanc serait assez complet et, jusqu'à présent, personne n'a signalé de failles spécifiques qui compromettent le chiffrement ou d'autres mesures de protection mises en place.« Sidewalk protège la vie privée des clients en limitant la quantité et le type de métadonnées qu'Amazon doit recevoir des terminaux Sidewalk pour gérer le réseau. Par exemple, Sidewalk a besoin de connaître le Sidewalk-ID d'un terminal pour l'authentifier avant de permettre à la passerelle d'acheminer les paquets du terminal sur le réseau. Sidewalk suit également l'utilisation d'une passerelle pour s'assurer que les plafonds de bande passante ne sont pas dépassés et que la latence est minimisée sur le réseau privé d'un client », lit-on.« Les informations que les clients considèrent comme sensibles, comme le contenu d'un paquet envoyé sur le réseau de Sidewalk, ne sont pas vues par Sidewalk ; seules les destinations prévues (le point d'accès et le serveur d'application) possèdent les clés nécessaires pour accéder à ces informations. La conception de Sidewalk garantit également que les propriétaires des passerelles Sidewalk n'ont pas accès au contenu des paquets provenant des points d'extrémité (dont ils ne sont pas propriétaires) qui utilisent leur bande passante ».Mais il existe suffisamment de risques théoriques pour faire réfléchir les utilisateurs avant de décider de conserver la configuration par défaut de Sidewalk. En effet, les technologies sans fil comme le Wi-Fi et le Bluetooth sont réputées pour leur manque de sécurité. Pour rappel, le WEP, le système de chiffrement qui protégeait le trafic Wi-Fi contre la surveillance par des tiers à proximité, a été largement utilisé pendant quatre ans avant que des chercheurs n'exposent des failles qui rendaient le déchiffrement des données relativement facile pour les attaquants. Le WPA, la technologie qui a remplacé le WEP, est beaucoup plus robuste, mais il a également des antécédents douteux Le Bluetooth a également connu son lot de vulnérabilités similaires au fil des ans, soit dans la norme Bluetooth, soit dans la manière dont il est mis en œuvre dans divers produits. Si les technologies sans fil standard de l'industrie connaissent leurs infortunes, les utilisateurs pourraient se demander pourquoi ils croiraient dans des promesses d’un système sans fil propriétaire.Une autre chose qui pourrait emmener les utilisateurs américains des appareils Amazon à réfléchir avant d’adopter l’expérience Sidewalk est la richesse des détails intimes dont disposent les appareils Amazon. En effet, ces appareils voient qui frappe à la porte et, dans certains foyers, ils ont accès aux conversations que vous avez avec vos amis et votre famille. Ils contrôlent les serrures et autres systèmes de sécurité de votre maison. Étendre la portée de toutes ces données chiffrées au Sidewalk d’Amazon et au salon des voisins exige un niveau de confiance qui n'est pas justifié pour une technologie qui n'a jamais été testée à grande échelle.La décision d'Amazon de faire de Sidewalk un service opt-out plutôt qu'un service opt-in est également révélatrice. La société sait que la seule chance pour le service d'atteindre une masse critique est de l'activer par défaut, et c'est donc ce qu'elle fait.Il ne fait aucun doute que les avantages de Sidewalk pour certaines personnes l'emporteront sur les risques. Mais pour la plupart des utilisateurs, si ce n'est la grande majorité, il y a peu d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Bien sûr, il se peut que vous ne soyez pas heureux de partager votre connexion à large bande avec Amazon. Si c’est le cas, Amazon lui-même donne sur une page Web la procédure pour désactiver le nouveau Sidewalk d'Amazon. Voici comment procéder :Cependant, un commentateur a écrit : « Fait amusant, je me suis désinscrit il y a des mois. Je viens de vérifier à nouveau et j'ai dû me désinscrire à nouveau... Génial ». Selon un autre commentateur, « J'y suis allé plusieurs fois et j'ai constaté qu'il était réactivé après une mise à jour de l'application ou après un certain temps (quelques semaines environ) ».