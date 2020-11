Amazon est confronté à un problème de protection de vie privée pour sa fonction Sidewalk, qui transforme les appareils Alexa en réseaux Wi-Fi de quartier, Que les propriétaires doivent désactiver 0PARTAGES 6 0 Amazon a annoncé le lancement de Sidewalk, un service qui sera uniquement disponible aux États-Unis plus tard cette année et qui, selon l'entreprise, permettra de connecter les appareils Alexa aux réseaux Wi-Fi voisins, même ceux appartenant à quelqu'un d'autre. Une particularité de cette fonctionnalité : les clients d'Amazon sont automatiquement inscrits. Même si Sidewalk ne sera lancé qu'aux Etats-Unis, le courrier de lancement a été reçu par des clients disposant d'appareils enregistrés en dehors des États-Unis, et Amazon a dû s’en excuser.



Les clients d'Amazon sont automatiquement inscrits à Sidewalk, une fonctionnalité que le géant du commerce électronique





Sidewalk utilise les appareils Alexa, y compris Echo et les sonnettes vidéo Ring, pour créer un « réseau partagé » destiné à aider « les appareils à mieux fonctionner », a déclaré Amazon dans un courriel adressé aux propriétaires d'appareils. La mise en commun de la bande passante « peut déverrouiller des avantages uniques pour votre appareil - et quand plus de voisins participent, le réseau devient encore plus fort », lit-on dans le document de recherche. « En partageant une petite partie de la bande passante de leur réseau domestique, les voisins donnent un peu, mais reçoivent beaucoup en retour », ont ajouté les auteurs du rapport.



Amazon a publié le document de recherche détaillant la technologie derrière Sidewalk et les mesures prises pour garder les données des utilisateurs privées afin d’anticiper les préoccupations en matière de vie privée des consommateurs. La société a conclu son document en laissant croire que la protection de la vie privée était l'un des « principes fondamentaux » de la conception de Sidewalk.



Amazon a aussi écrit sur une page de lancement : « Ces appareils "Bridge" partagent une petite partie de votre bande passante Internet qui est mise en commun pour fournir ces services à vous et à vos voisins. Et quand plus de voisins participent, le réseau devient encore plus fort ». Mais cette page n’est plus disponible.



Amazon a d'abord vanté Sidewalk l'année dernière, « un nouvel effort à long terme pour étendre considérablement la gamme de fonctionnements des lumières intelligentes à faible bande passante et à faible puissance, des capteurs et autres dispositifs à faible coût que les clients installent à la périphérie de leur réseau domestique ». Dans son courrier aux utilisateurs, Amazon a aussi écrit : « Sidewalk peut également étendre la couverture des appareils compatibles, tels que les Ring smart lights et les traqueurs d'animaux et d'objets, afin qu'ils puissent rester connectés et continuer à travailler sur de plus longues distances ».



Cela fait partie de sa campagne visant à regrouper les utilisateurs dans des quartiers, ce qui peut offrir un plus grand niveau de sécurité et de surveillance communes. Mais le moteur de cette campagne est un écosystème de surveillance IdO destiné au marché domestique et alimenté par l'IA - qui a soulevé des préoccupations plus profondes et doit être traité avec précaution, d’après Zak Doffman, contributeur chez Forbes.



Préoccupations en matière de vie privée



Certains étaient encore sceptiques quant à savoir si un tel réseau permettrait de garder les données privées des utilisateurs. Alan Woodward, professeur à l'Université de Surrey en Angleterre, spécialisé dans la cybersécurité, a déclaré à BBC News que Sidewalk devrait être une fonction opt-in, ajoutant : « Cela fait mal de ne pas savoir à quoi votre appareil est connecté ».



Ian Thornton-Trump, responsable de la sécurité de l'information chez Cyjax, a déclaré à Forbes : « cette situation est profondément problématique du point de vue de la protection de la vie privée et de la surface d’attaque. C'est une solution intéressante aux problèmes de performance des produits Amazon, dont beaucoup de dispositifs IdO qui sont situés à la périphérie des installations Wi-Fi domestiques. L'approche "activée par défaut" n'est pas conviviale pour le consommateur ». « Personne n'utilise mon Wi-Fi gratuitement, surtout pas un géant qui a des milliards de dollars », a-t-il ajouté.



Selon Amazon, une fois que Sidewalk sera opérationnel, « tous les clients qui installeront un Sidewalk Bridge pour la première fois auront la possibilité d'activer Sidewalk pendant l'installation du dispositif ». Mais ce sont les utilisateurs d'appareils existants qui posent problème, pour lesquels « une mise à jour en direct les connectera au réseau - aucune action n'est nécessaire ». Ces clients recevront d'abord un courrier électronique sur la mise à jour en cours et des instructions sur la manière de la désactiver, si tel est leur choix ». Toutefois, selon Amazon, « Tous les clients auront la possibilité de modifier leurs préférences pour Sidewalk à tout moment dans les paramètres de leur application Alexa ou du Ring Control Center ».



L'expert en cybersécurité d'ESET, Jake Moore, conseille aux utilisateurs d'Amazon « de bien réfléchir à la nécessité de telles exigences et de pécher par excès de prudence en les désactivant manuellement. Amazon en a fait une option par défaut, ce qui pourrait être une dangereuse recette pour un désastre si l'on ne sait pas à quoi ces appareils sont réellement connectés ». « Je pense que vous devriez choisir d'y participer plutôt que de vous en retirer », a déclaré le professeur Alan Woodward.



Amazon s'excuse auprès des utilisateurs non américains pour la « confusion » autour de Sidewalk



Comme vous pouvez vous y attendre, Amazon assure que Sidewalk est complètement sécurisé, offrant « trois couches de chiffrement pour s'assurer que les données ne sont visibles que par la partie visée - cette approche du chiffrement signifie qu'Amazon ne sera pas en mesure d'interpréter le contenu des commandes ou des messages envoyés via Sidewalk par des services ou des terminaux tiers ». Bien entendu, tous les services du géant du commerce en ligne sont totalement sécurisés jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus.



La présentation de Sidewalk est intervenue l’année dernière dans un conteste où l’entreprise était soupçonnée de collecter les données via des objets connectés tels que eero, un amplificateur Wi-Fi bi-bande qui promet une grande facilité d’utilisation, avec une « configuration en moins de 10 minutes ». L’entreprise du plus riche des milliardaires Jeff Bezos a déjà admis avoir collecté des informations sur des clients, précisant que cela servait à l'amélioration de son produit : « la confiance des clients Amazon est notre priorité. Nous recueillons des informations pour des diagnostics. Elles sont utilisées uniquement pour améliorer les performances, la stabilité et la fiabilité de nos produits et services ».



Mis à part les risques habituels en matière de sécurité et de protection de la vie privée, le fait que l'accès au réseau domestique soit activé par défaut dans Sidewalk a suscité les plus vives inquiétudes. Mercredi, alors que qu’Amazon ne déployait Sidewalk qu'aux États-Unis, certains utilisateurs de médias sociaux en dehors du pays ont indiqué avoir reçu un courriel à propos de son lancement.





Amazon s'est excusé sur Twitter via son compte support, en disant « Je m'excuse pour toute confusion. Nous avons récemment commencé à envoyer des courriels aux clients possédant des appareils Echo enregistrés aux États-Unis pour leur donner plus d'informations sur Amazon Sidewalk. Ce service ne sera disponible aux États-Unis que lorsqu'il sera lancé ».



Un utilisateur qui avait Sidewalk activé par défaut sur son appareil a donné la procédure de désactivation : « Dans le mien, Sidewalk a été activé, mais la recherche de communauté a été désactivée par défaut ». « Pour désactiver Sidewalk - ouvrez l'application Amazon Alexa depuis votre téléphone, sélectionnez Plus - Paramètres - Paramètres du compte - Amazon Sidewalk, et à partir de là, vous pouvez activer/désactiver Sidewalk ou le laisser activé mais désactiver la "recherche de communauté" », a-t-il écrit.



