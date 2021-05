Un empire de cryptomonnaies du Montana veut construire l'un des plus grands projets solaires du pays, promettant qu'il alimentera une révolution technologique dans l'État. Mais certains résidents s'inquiètent de l'impact que le projet pourrait avoir sur leur communauté - et cela soulève la question de savoir si l'installation d'énormes projets d'énergie renouvelable en vaut la peine lorsqu'ils vont de pair avec des industries énergivores plutôt que de décarboniser ce qui est déjà là.Madison River Equity LLC cherche à installer environ 700 000 panneaux solaires, d'une superficie de 1 600 acres (environ 648 hectares), placés de part et d'autre d'un canal de drainage saisonnier, avec un couloir de 1 500 pieds (environ 457 mètres) de large laissé au milieu pour la faune. Les promoteurs ont déclaré que le réseau serait suffisamment grand pour alimenter environ 40 000 foyers. Butte compte environ 15 000 foyers. L'Association des industries de l'énergie solaire a indiqué qu'au quatrième trimestre de 2020, le Montana disposait d'une capacité solaire installée d'environ 116 MW, ce qui le place au 43e rang national.En juin, les promoteurs du projet soumettront la proposition au conseil de zonage du comté afin d'obtenir l'approbation de l'installation de 250 millions de dollars. S’il est effectivement mis en place, le projet se classerait parmi certains des plus grands de tout le pays. L'objectif final du projet serait que le cryptomineurs Atlas Power achète les panneaux solaires pour alimenter ses opérations minières, pour lesquelles elle dispose d'un permis de 75 mégawatts délivré par l'État.Matt Vincent, un porte-parole du projet solaire, a déclaré que l'exploitation d'Atlas Power est passée du minage de bitcoins, qui utilise des machines ASIC gourmandes en énergie, à des processeurs GPU afin d'extraire de l'Ethereum. Selon Vincent, le remplacement de leurs anciennes machines par des GPU modernes a permis de réduire considérablement les tarifs énergétiques du centre à 25 mégawatts. L'entreprise souhaite construire huit nouveaux bâtiments remplis de GPU pour que le centre retrouve son taux d'exploitation maximal.« Nous nous concentrons sur l'expansion des huit bâtiments à court terme », a déclaré Vincent. « Il existe des possibilités d'expansion supplémentaire [de l'installation] au-delà de cela, mais ce n'est pas notre objectif ». L'espoir, selon Vincent, est d'alimenter complètement l'installation minière avec l'énergie du panneau solaire, et de mettre le reste de l'énergie sur le réseau, qu'il s'efforcerait de vendre aux parties intéressées, y compris les services publics hors de l'État.Pour vous qui trouvez le projet solaire trop ambitieux, Vincent vous répond ceci : « De toute évidence, il n'y a pas de baisse de la demande d'énergie verte », a-t-il dit. « Nous travaillerons avec tous ceux qui sont intéressés par la vente de cette énergie supplémentaire. Ce projet est réalisé pour nous permettre d'agrandir le centre de données, mais il nous permettra d'injecter davantage d'énergie verte dans le réseau ».La destination de l’énergie supplémentaire du projet n’est pas très claire. Cependant, Vincent a énuméré un éventail de possibilités, allant des services publics ayant des objectifs climatiques plus stricts aux entreprises locales, mais il s'agit d'une grande capacité excédentaire qu’on ne peut pas estimer pour l’instant.Bien que ce projet solaire massif semble être en accord avec les objectifs de certains (dont Elon Musk, PDG de Tesla) de la communauté des cryptomonnaies qui tentent de s'éloigner des opérations minières alimentées par des combustibles fossiles, il montre également les problèmes qui peuvent surgir lorsqu'on essaie de créer un projet d'énergie verte, en particulier un projet qui sera géré par une société axée sur la cryptomonnaie. Elon Musk et les principaux mineurs de bitcoins d'Amérique du Nord ont eu une réunion le week-end dernier et ont décidé de créer le Bitcoin Mining Council (un conseil des mineurs de bitcoins), « afin de promouvoir la transparence de la consommation d'énergie et d'accélérer les initiatives de développement durable dans le monde entier ».Alors que le projet permettrait théoriquement à l'exploitation minière et à d'autres opérations du centre de données d'Atlas de fonctionner avec de l'énergie renouvelable, certains soutiennent que l'énergie verte ne rend pas la cryptomonnaie elle-même verte. Il y a toujours le problème des déchets électroniques générés lorsque le matériel n'est plus rentable, et la question de savoir ce qui se passera s'il n'y a pas assez d'énergie solaire disponible pour alimenter l'opération minière.Selon le Montana Standard, le conseil de zonage de Butte-Silver Bow a récemment refusé un autre projet énergétique qui cherchait également à utiliser des terrains résidentiels, citant les préoccupations esthétiques des résidents voisins. Le projet de Madison River Equity fait également l’objet de préoccupations similaires, les habitants de la région s’inquiétant de l'impact du projet sur la vue et la qualité de vie, et se plaignant du bruit des ventilateurs de l'exploitation minière.Certains membres de la communauté se demandent également si l'électricité supplémentaire produite profitera réellement à Butte, ou si elle sera vendue ailleurs. Si l'on ajoute à cela le passé prétendument coloré des propriétaires d'Atlas Power - l'entreprise s'appelait autrefois CryptoWatt - on comprend pourquoi les habitants se méfient.La faisabilité du projet de Butte « frise le ridicule », a déclaré Anne Hedges, directrice des politiques au Centre d'information environnementale du Montana. « C'est un promoteur typique : Ils disent à tout le monde ce qu'ils veulent entendre, que tout sera merveilleux pour tout le monde. Je ne pense pas que ce soit vrai, sous quelque forme que ce soit. Dans les communautés qui ont vraiment besoin d'un développement économique, vous avez souvent ce genre d'histoires à dormir debout, surtout de la part des mineurs de cryptomonnaies ».Le problème de l'utilisation de l'énergie par les mineurs de cryptomonnaies a été bien documenté. Si l'extraction du bitcoin était un pays, des rapports ont montré que sa consommation annuelle d'énergie se situerait entre celle des Pays-Bas et le Pakistan (l'éthereum, quant à lui, se situe entre le Pérou et le Portugal). Les opérations minières recherchent une énergie bon marché, ce qui signifie souvent des combustibles fossiles.En comparaison, une mine de cryptomonnaies qui fait avancer un grand projet renouvelable ne semble pas si mal. Mais Hedges a déclaré que l'échelle de ce projet proposé semble absurde dans un État où les services publics n'ont pas approuvé de nombreux projets solaires à l'échelle de l'État pour remplacer la production de combustibles fossiles pour les besoins énergétiques quotidiens. La législature de l'État est également en train de débattre de l'élimination de certaines parties des normes du Montana en matière d'énergie renouvelable, notamment celle qui oblige les services publics à acheter des énergies renouvelables à des entreprises locales, selon la publication.« Nous n'arrivons même pas à obtenir de l'énergie renouvelable pour la vie quotidienne des gens dans cet État - que diable faisons-nous en essayant d'aller de l'avant avec de l'énergie renouvelable pour la cryptomonnaie, qui n'est qu'une industrie conçue pour enrichir un très petit nombre de personnes ? », a déclaré Hedges.Le projet arrive également alors qu’ une grave pénurie de GPU est d'actualité . Selon l'analyste Harlan Sur chez J.P. Morgan, en février dernier, la demande était de 10 à 30 % supérieure à la production, ce qui pourrait prendre jusqu'à un an aux fonderies pour rattraper leur retard. Après cela, il pourrait falloir trois à six mois supplémentaires pour réapprovisionner les canaux de distribution, en mettant les produits entre les mains de concepteurs de puces comme Intel, AMD et NVIDIA. Le projet de Madison River Equity compte remplir huit nouveaux bâtiments de ces précieux et rares composants afin de booster son activité de minage de cryptomonnaies.La plus grande dépense dans l’exploitation des cryptomonnaies est l'électricité. Donc si une entreprise a la possibilité d'investir dans l'énergie solaire qui réduira considérablement les coûts, voire les éliminera, elle n’hésitera pas à le faire. Toutefois, pour l'instant, le sort du projet solaire de Basin Creek (et peut-être le sort de l'expansion minière d'Atlas Energy) semble être entre les mains du conseil de zonage de Butte-Silver Bow, qui se réunira le 17 juin pour discuter de l'autorisation de construire les panneaux solaires sur ce qui est actuellement un terrain privé.Source : Montana StandardQue pensez-vous du projet de fourniture de 300 MW pour l’exploitation de la cryptomonnaie ?Une mine de cryptomonnaies axée sur de l’énergie renouvelable devrait être bien accueillie. Partagez-vous les préoccupations des résidents ?Le projet veut remplir 8 nouveaux bâtiments de GPU pour atteindre sa capacité maximale d’exploitation. Quels commentaires en faites-vous ?