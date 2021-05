Ce dernier prend en compte les réponses de près d’un millier d’individus. De façon brossée : 24 % d’un échantillon de 991 répondants croient qu’au moins une théorie de conspiration sur la 5G est vraie ; la théorie du complot sur la 5G causant le cancer est celle que le plus grand nombre de personnes ont entendue. Celle sur la 5G qui endommage les arbres et la vie végétale concentre le plus grand nombre de croyants.Les résultats de ce sondage viennent greffer des éléments d’appréciation chiffrée à une série de théories dont certaines dépeignent la 5G comme le vecteur de propagation du coronavirus Deux idées de base étaient véhiculées sur la façon dont les signaux 5G sont liés au coronavirus . La première, bien qu'elle ne repose sur aucune preuve et aucun mécanisme, est que la 5G peut supprimer d'une manière ou d'une autre le système immunitaire, augmentant la fréquence ou la gravité des infections. La seconde est que les signaux de radiofréquence des services cellulaires produisent d'une manière ou d'une autre le virus lui-même.En raison de l’existence de ces dernières, certains adeptes se munissent de cages de Faraday à la vente sur Amazon . L’objectif : « bloquer la 5G » comme l’indiquent les descriptions de produits.Grosso modo, la technologie reste très controversée. Pierre Hurmic – maire de Bordeaux – formulant un avis sur la question au terme de l’année précédente avait estimé que les populations n’ont pas à se voir imposer une technologie dangereuse : « Je trouve totalement inadmissible qu'on puisse imposer la 5G sans expliquer, sans discuter, sans voir ce que sont les aspirations des habitants. Vous savez, je suis avocat dans le civil, je me suis battu ces dernières années contre Linky. Je n'aime pas les techniques imposées. La 5G mérite un vrai débat, il faut indiquer à nos concitoyens quels sont les dangers de la 5G. Il y a des dangers liés à la 5G et je pense qu'il faut mettre cette discussion sur la table pour que les Bordelaises et les Bordelais n'apprennent pas du jour au lendemain que leur territoire est couvert par la 5G. »Pierre Hurmic rejoignait ainsi plusieurs maires écolos sur la question. D’avis de ces derniers, la 5G mérite des études d’impact sérieuses sur la santé et l’environnement. Sur la base de données tirées de déploiements pilotes représentatifs menés en France, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) a, en avril 2020, publié les conclusions d’une évaluation de l’exposition de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques des réseaux 5G. Il en ressort que pour les fréquences dans la bande 3400-3800 MHz, c’est-à-dire celle qui sera utilisée lorsque la 5G fera ses débuts dans l’Hexagone, les mesures observées sont très inférieures aux seuils qui ont été fixés par la loi. En moyenne, le niveau d’exposition atteint 0,06 volt par mètre (V/m) sur les 43 sites que l’ANFR a examinés. Le pic le plus haut a été mesuré à 0,36 V/m. Grosso modo, le rapport parlait de « résultats rassurants. » Ceux des évaluations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) sur les effets de la 5G sur la santé étaient attendus au premier trimestre 2021.Les conclusions préliminaires des investigations de l’Anses sont disponibles depuis le début du deuxième trimestre de l’année en cours : dans la continuité de ses travaux d’expertise sur radiofréquences et santé, et sur la base des données scientifiques disponibles à ce jour, l'Anses estime peu probable que le déploiement de la 5G dans la bande de fréquences 3,5 GHz présente de nouveaux risques pour la santé. Pour la bande de fréquences 26 GHz, les données ne sont, à l’heure actuelle, pas suffisantes pour conclure à l’existence ou non d’effets sanitaires. Les connaissances sur les liens entre expositions et effets sanitaires devant être renforcées, l’Anses souligne la nécessité de poursuivre les recherches et de suivre en particulier l’évolution de l’exposition des populations à mesure de l’évolution du parc d’antennes et de l’augmentation de l’utilisation des réseaux.Source : inmyarea Accordez-vous un quelconque crédit à ces théories autour de la 5G ?Êtes-vous pour ou contre le déploiement de la 5G ? Dans quelles mesures ?Que pensez-vous de ces conclusions préliminaires de l’Anses ? Les trouvez-vous rassurantes, pleines d'incertitudes ou autres ?