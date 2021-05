Les chiffres publiés par la société en 2020 suggèrent que l'EGS pourrait croître beaucoup plus rapidement que prévu. Les chiffres publiés par la société révèlent que l'EGS pourrait être responsable de 35 à 50 % du marché des jeux sur PC d'ici 2024. Ce qui serait un énorme succès, si l'on considère que Steam détient actuellement environ 75 % de ce marché. « Étant donné que nous sommes nous-mêmes développeurs, nous avons toujours voulu une plateforme avec une bonne économie qui nous met directement en relation avec nos joueurs », a expliqué Tim Sweeney, le PDG d'Epic Games. « Grâce au succès de Fortnite, nous avons cela désormais et nous sommes prêts à le partager avec les autres développeurs ».Au cours des 10 premiers mois d'existence de l'EGS, Epic a dépensé environ 11,6 millions de dollars pour distribuer un peu plus de 104 millions de copies gratuites de 42 titres différents. Le "prix d'achat" payé par Epic à l'éditeur pour chaque titre individuel varie, mais la moitié médiane des titres a coûté entre 80 000 et 350 000 dollars chacun. Deux des jeux gratuits de ce groupe valaient au moins 1 million de dollars pour Epic – Mutant Year Zero (1 million de dollars) et Subnautica (1,4 million de dollars), tandis que l'offre de copies gratuites des trois jeux collectés de Batman : Arkham a coûté à Epic 1,5 million de dollars au total.Epic mesure le nombre de téléchargements individuels que chaque jeu gratuit a attiré, mais la véritable mesure du succès de l'entreprise pour un jeu gratuit semble être le nombre de nouveaux comptes Epic qui sont venus sur le service pour ce jeu. Epic a lié 5 millions de nouveaux comptes à son programme de jeux gratuits jusqu'en septembre 2019, ce qui signifie qu'elle a dépensé environ 2,37 $ par nouveau compte. Des jeux comme ceux de la série Batman : Arkham et Subnautica ont été sans surprise de gros attracteurs pour les nouveaux utilisateurs d'EGS, mais des titres comme Slime Rancher, Overcooked, Hyper Light Drifter et World of Goo ont également apporté un nombre étonnamment élevé de nouveaux utilisateurs d'EGS.Au cours des dix premiers mois d'existence de l'EGS, la grande majorité des utilisateurs venus chercher des jeux gratuits sur la boutique étaient des personnes qui ne dépensaient pas un centime sur la boutique. Mais environ 291 000 d'entre eux (5,34 %) sont devenus des clients payants, et ceux qui l'ont fait ont dépensé en moyenne 36,30 $ chacun sur l'Epic Games Store au cours de cette période. Si l'on additionne le tout, on obtient environ 10,6 millions de dollars de recettes EGS qui sont directement attribuables aux jeux "gratuits".Vu à court terme, toute l'idée des jeux gratuits semble être une affaire horrible pour Epic. Jusqu'en septembre 2019, la société a essentiellement payé 11,6 millions de dollars pour des jeux gratuits et n'a obtenu que 10,6 millions de dollars de revenus provenant des nouveaux utilisateurs attirés par ces jeux. L'échange semble encore pire si l'on considère qu'Epic ne conserve que 12 % de ces dépenses, soit environ 1,3 million de dollars.Les jeux gratuits ne sont pas la seule façon dont Epic essaie d'attirer de nouveaux utilisateurs sur sa boutique. L'entreprise verse également des millions de dollars en "garanties minimales" pour attirer en exclusivité des jeux sur sa boutique. Borderlands 3 montre également que ce type d'accords exclusifs n'est pas forcément coûteux pour Epic à long terme. En effet, les garanties de revenus minimums ne sont là que comme un filet de sécurité si le jeu ne rapporte pas autant d'argent en ventes par lui-même. Si le jeu se vend bien, Epic utilise ces revenus EGS pour récupérer l'argent garanti qu'il a payé d'avance et se retrouve en tête du jeu.Dans le cas de Borderlands 3, les 80 millions de dollars de ventes garantis par Epic ont déjà été récupérés au cours des deux premières semaines de vente, ce qui a permis à Epic d'être à nouveau au complet assez rapidement (bien qu'Epic ait payé 35 millions de dollars supplémentaires en marketing et autres frais non récupérables). En fait, Epic a gagné 9,2 millions de dollars sur sa part habituelle de 12 % des revenus au cours des deux premières semaines de vente de Borderlands 3 et a attiré environ 800 000 nouveaux utilisateurs sur la boutique EGS.Bien sûr, tous les jeux exclusifs ne peuvent pas être Borderlands 3. En 2019, par exemple, Epic a payé environ 542 millions de dollars en garanties minimales pour attirer des titres exclusifs qui, selon ses prévisions, ne rapporteraient que 336 millions de dollars en revenus récupérables au cours de leur durée de vie. La différence de 206 millions de dollars entre ces deux chiffres correspond aux dépenses réelles d'Epic pour ces exclusivités.Que pensez-vous d'Epic Games Store ?Avez-vous déjà téléchargé un ou plusieurs jeux sur cette plateforme ? Lesquels ? Quelle est votre expérience client ?Seriez-vous tenté de recommencer l'expérience avec cette plateforme ?Quels jeux aimeriez-vous découvrir sur Epic Games Store ?