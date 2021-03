« Mon ambition est de créer l’application de référence pour partager nos photos et vidéos tout en protégeant nos données personnelles. Je lance Albums pour préserver la vie privée de millions de personnes et leur donner les outils appropriés pour enfin partager et contrôler les milliers de photos et vidéos qu’ils créent au quotidien », a déclaré Taïg Khris. Rendu publique officiellement le mercredi 17 mars. L’ambition d'Albums est de s'imposer à l'échelle mondiale, à l'instar de WhatsApp sur la messagerie ou Instagram de Facebook.« Des milliers de photos et vidéos dorment sur nos téléphones et aucun réseau social ne permet de les sauvegarder, les organiser et les partager de manière différente en fonction de nos contacts, indique l'ancien sportif de haut niveau. Beaucoup les partagent via WhatsApp, mais ce n'est pas du tout fait pour ça, la qualité y est dégradée et c'est compliqué d'en retrouver dans les fils de discussion. »Alors que la concurrence propose des images souvent compressées afin d'en limiter l'espace de stockage sur le cloud, Albums donne la possibilité de stocker des images en haute définition. Il est ainsi possible de choisir les photos et les vidéos que l’on souhaite extraire et stocker sur son mur en sélectionnant notamment la qualité des images. Les utilisateurs sont en effet invités à créer un album qui peut être totalement privé ou collaboratif. Le créateur d'un album va ainsi choisir qui, parmi ses amis, peut voir et même contribuer à enrichir cet album.La sécurité étant un facteur clé dans les applications de réseaux sociaux, le promoteur de ce nouveau réseau social met aussi l’accent sur le contrôle, la qualité et la vie privée avec un système de chiffrement de bout en bout en cours de développement. « Il y a aujourd’hui plusieurs applications de messagerie sécurisées disponibles, mais pas pour la gestion des photos et vidéos », déclare Taïg Khris. « Nous avons démarré un processus d’agrément auprès de l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information). Nous voulons être certains que la sécurité de notre app n’est pas qu’un argument marketing mais correspond bien aux exigences d’organismes experts en sécurité comme l’ANSSI. Ce processus prendra plusieurs mois mais une fois validé, nous proposerons l’une des apps les plus sécurisées au monde pour la photo et la vidéo », a ajouté Taïg Khris.L'entrepreneur français d'origine algérienne prévoit de proposer dans les prochains mois la possibilité d’acheter de l’espace de stockage dans le cloud d’Albums, de manière à libérer de l’espace sur les smartphones des utilisateurs. « Au fil des mois, nous allons ajouter des fonctionnalités et améliorer l’usage pour arriver à un produit répondant parfaitement aux attentes. Pour peut-être devenir un jour un réseau social aussi connu que les plus grands réseaux sociaux étrangers », espère-t-il. Le défi est ambitieux, difficile à relever, mais il est la hauteur de son promoteur. Une levée de fonds d'environ 2,5 millions d'euros serait en cours et plusieurs noms de célébrités et d'entrepreneurs iconoclastes de la Tech européenne circulent déjà parmi les investisseurs potentiels.En décembre 2020, la Commission fédérale du commerce (FTC) américaine - principale autorité en matière de concurrence aux Etats-Unis et 48 Etats américains ont déposé des plaintes contre Facebook. Ils accusent le réseau social d'abuser de sa position dominante pour étouffer la concurrence en rachetant des startups en pleine croissance, comme ce fut le cas avec Instagram et WhatsApp. « Les actions de Facebook pour asseoir et maintenir son monopole privent les consommateurs des avantages de la concurrence, estime dans un communiqué de presse Ian Conner, directeur du Bureau de la concurrence de la FTC. Notre objectif est de faire reculer le comportement anticoncurrentiel de Facebook afin que l'innovation et la libre concurrence puissent prospérer. »Que pensez-vous d'Albums, le réseau social de partage de photos lancé par Taïg Khris ?Quels commentaires faites-vous de l'action de Ian Conner, qui vise à faire reculer le comportement anticoncurrentiel de Facebook ?235 millions de profils d'utilisateurs d'Instagram, TikTok et YouTube ont été exposés dans une fuite massive de données, social Data, la société à l'origine de la fuite, a fermé la base de données