Les îles Salomon et le Viêtnam menacent d'interdire Facebook sur leurs territoires Critique contre le gouvernement et demandes de censure non respectées sont les raisons évoquées par les deux nations 0PARTAGES 3 0 Au fil du temps Facebook a fait face à une pression croissante des gouvernements sur ses politiques de contenu, y compris des menaces de nouvelles réglementations et d'amendes. Mais jusqu’ici, la plateforme a réussi éviter des interdictions dans les différents pays où elle a fait face à ces difficultés, à l'exception de quelques pays comme la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Les iles Salomon et le Viêtnam sont sur le point d’allonger cette liste et de rejoindre cette poignée de pays qui ont décidé de restreindre activement la plus grande plateforme de réseau social du monde. La Russie qui n'est pas en reste, vient d’ adopter un projet de loi permettant à Moscou de bloquer les géants Américains des médias sociaux.



Le gouvernement des îles Salomon a annoncé lundi un plan visant à interdire temporairement aux résidents d'utiliser Facebook





Les îles Salomon prévoient d'interdire l'utilisation de Facebook pour une période indéterminée après que des critiques incendiaires du gouvernement aient été diffusées sur la plateforme de médias sociaux, a rapporté le Solomon Times. Le gouvernement a été fortement critiqué sur les médias sociaux concernant la distribution des fonds de relance économique dans le contexte de la pandémie de coronavirus et l'impact de la décision de la nation du Pacifique de transférer les relations diplomatiques de Taïwan vers la Chine.



Le Premier ministre Manasseh Sogavare et le ministre de la communication et de l'aviation civile Peter Agovaka ont déclaré que cette interdiction vise à réduire les "propos injurieux" et les "diffamations" à l'encontre des fonctionnaires. En 2019, des résidents ont utilisé Facebook pour organiser des manifestations contre l'élection de Manasseh Sogavare. Agovaka a également cité le manque de réglementation sur Facebook comme raison de l'interdiction. Il a déclaré qu'une législation doit être mise en œuvre pour protéger les enfants contre le téléchargement de contenus nuisibles sur la plateforme.



De nombreux habitants utilisent Facebook comme leur principal mode de communication. Il a été un outil essentiel pour accéder aux informations sur la COVID-19. Le Premier ministre lui-même a diffusé des adresses nationales en streaming sur la plateforme.



Agovaka a affirmé que l'interdiction n'aura pas d'impact sur la liberté de la presse, mais d'autres responsables du gouvernement et des organisations de défense des droits de l'homme ont exprimé leur inquiétude quant aux implications que cela aura sur la liberté d'expression.



Le député du parti d'opposition Peter Kenilorea a déclaré : « Les rapports faisant état d'une interdiction ou d'une suspension de Facebook sont une grave préoccupation pour les îles Salomon, un pays démocratique. Le gouvernement étrangle maintenant la droite même qu'il devrait défendre. Cette décision devrait être condamnée par tous les habitants des îles Salomon épris de liberté ».



Les critiques ont attribué cette décision à l'influence de la Chine dans les îles Salomon. L'année dernière, le gouvernement des îles Salomon a révoqué sa reconnaissance de Taïwan en tant que nation indépendante et a établi des relations diplomatiques avec Pékin.



Le gouvernement n'a pas encore publié de plans pour instituer cette interdiction. « Le gouvernement est toujours en discussion avec les opérateurs pour déterminer comment cela peut être fait. Les opérateurs devront établir un pare-feu pour bloquer Facebook », a déclaré Agovaka.



Le Viêtnam menace de fermer Facebook suite à des demandes de censure





Le Viêtnam a menacé de fermer Facebook dans le pays s'il ne cède pas à la pression du gouvernement pour censurer davantage de contenu politique local sur sa plateforme, a déclaré un haut responsable du géant Américain des médias sociaux. Facebook s'est conformé à la demande du gouvernement en avril d'augmenter de manière significative sa censure des messages "anti-Etat" pour les utilisateurs locaux, mais le Viêtnam a demandé à la société en août de renforcer ses restrictions sur les messages critiques.



« Nous avons conclu un accord en avril. Facebook a respecté sa part de l'accord et nous nous attendions à ce que le gouvernement vietnamien fasse de même. Ils sont revenus vers nous et ont cherché à nous faire augmenter le volume de contenu que nous limitons au Viêtnam. Nous leur avons dit non. Cette demande était accompagnée de menaces sur ce qui pourrait arriver si nous ne le faisions pas », a déclaré le haut responsable de Facebook qui s'est exprimé, sous condition d'anonymat, en citant la sensibilité du sujet. Il a indiqué que les menaces comprenaient la fermeture totale de Facebook au Viêtnam.



Au Viêtnam, malgré une réforme économique de grande envergure et une ouverture croissante au changement social, le Parti communiste au pouvoir garde un contrôle étroit sur les médias et tolère peu d'opposition. Le pays est classé cinquième à partir du bas dans un classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Le ministère vietnamien des affaires étrangères a déclaré que Facebook devrait respecter les lois locales et cesser de « diffuser des informations qui violent les coutumes traditionnelles vietnamiennes et portent atteinte aux intérêts de l'État ».



Facebook a longtemps été critiqué par les groupes de défense des droits de l'homme pour avoir trop respecté les demandes de censure du gouvernement. « Cependant, nous ferons tout notre possible pour que nos services restent disponibles afin que les gens puissent continuer à s'exprimer », a déclaré la source anonyme.



Le Viêtnam a essayé de lancer des réseaux de médias sociaux locaux pour concurrencer Facebook, mais aucun n'a atteint un niveau de popularité significatif. Le haut cadre a déclaré que Facebook avait fait l'objet d'une « campagne médiatique négative de 14 mois » dans la presse vietnamienne contrôlée par l'Etat avant d'arriver à l'impasse actuelle.



Interrogé sur la menace du Viêtnam de fermer Facebook, le groupe de défense des droits de l'homme Amnesty International a déclaré que le fait qu'il n'ait pas encore été interdit après avoir défié les menaces du gouvernement vietnamien montre que la société pourrait faire plus pour résister aux exigences de Hanoi. « Facebook a une responsabilité claire de respecter les droits de l'Homme partout où ils opèrent dans le monde et le Viêtnam ne fait pas exception. Facebook donne la priorité aux profits au Viêtnam, et ne respecte pas les droits de l'homme », a déclaré Ming Yu Hah, directrice régionale adjointe des campagnes d'Amnesty International.



Le Parlement russe a adopté un projet de loi permettant à Moscou de bloquer les géants américains des médias sociaux



Les législateurs du Parlement russe, quant à eux, ont présenté jeudi un projet de loi qui, s'il est adopté, permettrait au gouvernement de restreindre l'accès à Internet aux géants américains des médias sociaux considérés comme discriminatoires envers les médias russes. Les auteurs du projet de loi, dont la plupart sont membres du parti au pouvoir, Russie Unie, ont déclaré avoir reçu des plaintes de la part d'organismes locaux comme Russia Today, RIA Novosti et Crimea 24, concernant des comptes suspendus ou des comptes étiquetés par Twitter, Facebook et Alphabet (YouTube) .



Twitter a commencé à attribuer aux comptes de plusieurs médias russes la mention « médias affiliés à l'État », ainsi qu'à ceux de leurs cadres supérieurs et de certains responsables gouvernementaux clés en août, une démarche décriée par la Russie à l'époque. « L'urgence de l'adoption du projet de loi est due à de nombreux cas de restriction injustifiée de l'accès des citoyens russes à l'information dans les médias russes par certaines ressources Internet, y compris celles enregistrées hors de Russie », indique une note jointe au document.



Pour entrer en vigueur, le projet de loi devra d'abord être approuvé par les législateurs de la Douma d'État, la chambre basse du Parlement russe, avant d'être approuvé par la chambre haute du Parlement et signé par le président Vladimir Poutine.



Interrogé sur la législation, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les mesures devaient être soigneusement étudiées, mais qu'un mécanisme pour contrer le problème est nécessaire : « Il y a certainement des actions discriminatoires contre les clients russes de ces services. Ces géants ont des problèmes avec leurs clients, ils les discriminent même. Laissez-les s'occuper de leurs clients, pour nous, le principal est de défendre les nôtres contre une telle discrimination », a-t-il déclaré.



Selon le projet de loi, le procureur général de Russie et le ministère des affaires étrangères définiraient quelles ressources Internet limitent l'accès aux « informations socialement importantes en fonction de la nationalité, de la langue ou en relation avec l'introduction de sanctions contre la Russie ou ses citoyens ». Roskomnadzor, le responsable de la surveillance des communications, aurait alors le pouvoir de les bloquer totalement ou partiellement, selon le projet.



La Russie cherche depuis longtemps à contrôler davantage l'utilisation de l'internet sur son territoire. Le Service fédéral de sécurité a ordonné à certaines des principales sociétés Internet du pays de lui donner un accès continu à leurs systèmes, a rapporté en février le quotidien d'information en ligne The Bell.



Source : Reuters



Et vous ?



Que pensez-vous de l’avenir de Facebook dans ces trois nations ? Selon vous Facebook y risque -t-il une restriction totale comme en Chine ?



Voir aussi :



La Russie accuse Facebook et Google d'ingérence dans ses élections. Pour avoir autorisé la diffusion de publicités à caractère politique durant la période électorale



L'Irak bloque Facebook, Twitter, WhatsApp, et Instagram, ferme Internet, alors que les manifestants protestent contre le chômage, la corruption et la médiocrité des services publics, selon NetBlocks

Au fil du temps Facebook a fait face à une pression croissante des gouvernements sur ses politiques de contenu, y compris des menaces de nouvelles réglementations et d'amendes. Mais jusqu’ici, la plateforme a réussi éviter des interdictions dans les différents pays où elle a fait face à ces difficultés, à l'exception de quelques pays comme la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Les iles Salomon et le Viêtnam sont sur le point d’allonger cette liste et de rejoindre cette poignée de pays qui ont décidé de restreindre activement la plus grande plateforme de réseau social du monde. La Russie qui n'est pas en reste, vient d’ adopter un projet de loi permettant à Moscou de bloquer les géants Américains des médias sociaux.Les îles Salomon prévoient d'interdire l'utilisation de Facebook pour une période indéterminée après que des critiques incendiaires du gouvernement aient été diffusées sur la plateforme de médias sociaux, a rapporté le Solomon Times. Le gouvernement a été fortement critiqué sur les médias sociaux concernant la distribution des fonds de relance économique dans le contexte de la pandémie de coronavirus et l'impact de la décision de la nation du Pacifique de transférer les relations diplomatiques de Taïwan vers la Chine.Le Premier ministre Manasseh Sogavare et le ministre de la communication et de l'aviation civile Peter Agovaka ont déclaré que cette interdiction vise à réduire les "propos injurieux" et les "diffamations" à l'encontre des fonctionnaires. En 2019, des résidents ont utilisé Facebook pour organiser des manifestations contre l'élection de Manasseh Sogavare. Agovaka a également cité le manque de réglementation sur Facebook comme raison de l'interdiction. Il a déclaré qu'une législation doit être mise en œuvre pour protéger les enfants contre le téléchargement de contenus nuisibles sur la plateforme.De nombreux habitants utilisent Facebook comme leur principal mode de communication. Il a été un outil essentiel pour accéder aux informations sur la COVID-19. Le Premier ministre lui-même a diffusé des adresses nationales en streaming sur la plateforme.Agovaka a affirmé que l'interdiction n'aura pas d'impact sur la liberté de la presse, mais d'autres responsables du gouvernement et des organisations de défense des droits de l'homme ont exprimé leur inquiétude quant aux implications que cela aura sur la liberté d'expression.Le député du parti d'opposition Peter Kenilorea a déclaré : « Les rapports faisant état d'une interdiction ou d'une suspension de Facebook sont une grave préoccupation pour les îles Salomon, un pays démocratique. Le gouvernement étrangle maintenant la droite même qu'il devrait défendre. Cette décision devrait être condamnée par tous les habitants des îles Salomon épris de liberté ».Les critiques ont attribué cette décision à l'influence de la Chine dans les îles Salomon. L'année dernière, le gouvernement des îles Salomon a révoqué sa reconnaissance de Taïwan en tant que nation indépendante et a établi des relations diplomatiques avec Pékin.Le gouvernement n'a pas encore publié de plans pour instituer cette interdiction. « Le gouvernement est toujours en discussion avec les opérateurs pour déterminer comment cela peut être fait. Les opérateurs devront établir un pare-feu pour bloquer Facebook », a déclaré Agovaka.Le Viêtnam a menacé de fermer Facebook dans le pays s'il ne cède pas à la pression du gouvernement pour censurer davantage de contenu politique local sur sa plateforme, a déclaré un haut responsable du géant Américain des médias sociaux. Facebook s'est conformé à la demande du gouvernement en avril d'augmenter de manière significative sa censure des messages "anti-Etat" pour les utilisateurs locaux, mais le Viêtnam a demandé à la société en août de renforcer ses restrictions sur les messages critiques.« Nous avons conclu un accord en avril. Facebook a respecté sa part de l'accord et nous nous attendions à ce que le gouvernement vietnamien fasse de même. Ils sont revenus vers nous et ont cherché à nous faire augmenter le volume de contenu que nous limitons au Viêtnam. Nous leur avons dit non. Cette demande était accompagnée de menaces sur ce qui pourrait arriver si nous ne le faisions pas », a déclaré le haut responsable de Facebook qui s'est exprimé, sous condition d'anonymat, en citant la sensibilité du sujet. Il a indiqué que les menaces comprenaient la fermeture totale de Facebook au Viêtnam.Au Viêtnam, malgré une réforme économique de grande envergure et une ouverture croissante au changement social, le Parti communiste au pouvoir garde un contrôle étroit sur les médias et tolère peu d'opposition. Le pays est classé cinquième à partir du bas dans un classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Le ministère vietnamien des affaires étrangères a déclaré que Facebook devrait respecter les lois locales et cesser de « diffuser des informations qui violent les coutumes traditionnelles vietnamiennes et portent atteinte aux intérêts de l'État ».Facebook a longtemps été critiqué par les groupes de défense des droits de l'homme pour avoir trop respecté les demandes de censure du gouvernement. « Cependant, nous ferons tout notre possible pour que nos services restent disponibles afin que les gens puissent continuer à s'exprimer », a déclaré la source anonyme.Le Viêtnam a essayé de lancer des réseaux de médias sociaux locaux pour concurrencer Facebook, mais aucun n'a atteint un niveau de popularité significatif. Le haut cadre a déclaré que Facebook avait fait l'objet d'une « campagne médiatique négative de 14 mois » dans la presse vietnamienne contrôlée par l'Etat avant d'arriver à l'impasse actuelle.Interrogé sur la menace du Viêtnam de fermer Facebook, le groupe de défense des droits de l'homme Amnesty International a déclaré que le fait qu'il n'ait pas encore été interdit après avoir défié les menaces du gouvernement vietnamien montre que la société pourrait faire plus pour résister aux exigences de Hanoi. « Facebook a une responsabilité claire de respecter les droits de l'Homme partout où ils opèrent dans le monde et le Viêtnam ne fait pas exception. Facebook donne la priorité aux profits au Viêtnam, et ne respecte pas les droits de l'homme », a déclaré Ming Yu Hah, directrice régionale adjointe des campagnes d'Amnesty International.Les législateurs du Parlement russe, quant à eux, ont présenté jeudi un projet de loi qui, s'il est adopté, permettrait au gouvernement de restreindre l'accès à Internet aux géants américains des médias sociaux considérés comme discriminatoires envers les médias russes. Les auteurs du projet de loi, dont la plupart sont membres du parti au pouvoir, Russie Unie, ont déclaré avoir reçu des plaintes de la part d'organismes locaux comme Russia Today, RIA Novosti et Crimea 24, concernant des comptes suspendus ou des comptes étiquetés par Twitter, Facebook et Alphabet (YouTube) .Twitter a commencé à attribuer aux comptes de plusieurs médias russes la mention « médias affiliés à l'État », ainsi qu'à ceux de leurs cadres supérieurs et de certains responsables gouvernementaux clés en août, une démarche décriée par la Russie à l'époque. « L'urgence de l'adoption du projet de loi est due à de nombreux cas de restriction injustifiée de l'accès des citoyens russes à l'information dans les médias russes par certaines ressources Internet, y compris celles enregistrées hors de Russie », indique une note jointe au document.Pour entrer en vigueur, le projet de loi devra d'abord être approuvé par les législateurs de la Douma d'État, la chambre basse du Parlement russe, avant d'être approuvé par la chambre haute du Parlement et signé par le président Vladimir Poutine.Interrogé sur la législation, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les mesures devaient être soigneusement étudiées, mais qu'un mécanisme pour contrer le problème est nécessaire : « Il y a certainement des actions discriminatoires contre les clients russes de ces services. Ces géants ont des problèmes avec leurs clients, ils les discriminent même. Laissez-les s'occuper de leurs clients, pour nous, le principal est de défendre les nôtres contre une telle discrimination », a-t-il déclaré.Selon le projet de loi, le procureur général de Russie et le ministère des affaires étrangères définiraient quelles ressources Internet limitent l'accès aux « informations socialement importantes en fonction de la nationalité, de la langue ou en relation avec l'introduction de sanctions contre la Russie ou ses citoyens ». Roskomnadzor, le responsable de la surveillance des communications, aurait alors le pouvoir de les bloquer totalement ou partiellement, selon le projet.La Russie cherche depuis longtemps à contrôler davantage l'utilisation de l'internet sur son territoire. Le Service fédéral de sécurité a ordonné à certaines des principales sociétés Internet du pays de lui donner un accès continu à leurs systèmes, a rapporté en février le quotidien d'information en ligne The Bell. Le site LinkedIn de Microsoft est bloqué en Russie après qu'un tribunal a estimé qu'il violait une règle de stockage des données, adoptée en 2015, qui exigeait que toutes les données concernant les citoyens russes soient stockées dans le pays.Source : ReutersQue pensez-vous de l’avenir de Facebook dans ces trois nations ? Selon vous Facebook y risque -t-il une restriction totale comme en Chine ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème