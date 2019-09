La réaction de Facebook et Google

Suite aux élections locales et régionales effectuées ce weekend en Russie, Roskomnadzor, l’organisme de réglementation des communications du pays, a accusé Facebook et Google d'interférences électorales « illégales » et « inacceptables ». Les grandes enseignes technologiques sont pointées du doigt pour avoir laissé circuler des messages publicitaires à caractère politique pendant les élections.Dans une déclaration, Roskomnadzor explique avoir demandé à Facebook et Google de stopper toute promotion en lien avec la politique sur la durée du weekend, conformément à la loi Russe. Elle les accuse de ne pas avoir respecté cette période de silence, ce qui aurait eu un impact sur le bon déroulement des élections :« Lorsque nous avons parcouru des médias de masse le jour de vote, nous avons constaté des faits de distribution dans le moteur de recherche Google, sur le réseau social Facebook et sur l'hébergeur vidéo YouTube de publicités politiques.« Ces actes peuvent être considérés comme une ingérence dans les affaires souveraines de la Russie et entravent la tenue d'élections démocratiques dans la Fédération de Russie.« De telles actions d'entreprises étrangères sont inacceptables.« Auparavant, le 6 septembre 2019, Roskomnadzor avait mis en garde Google et Facebook sur l'inadmissibilité de la diffusion de publicité politique sur leurs plateformes les 7 et 8 septembre 2019 étant donné la tenue des élections en Fédération de Russie ».Roskomnadzor a récemment pris de l'importance, alors que la Russie avançait dans ses projets visant à permettre la séparation de l'internet et à désactiver certaines parties de son réseau de téléphonie mobile pour empêcher les manifestants anti-Poutine. Dans le même temps, la Russie a été décrite comme le principal défenseur de l’ingérence électorale dans le monde. C’est un mélange enivrant.Selon les médias russes, un membre de la Chambre civique de la Fédération de Russie (CCFR), Aleksandr Malkevich, a déclaré que Google « affichait des publicités relatives au système dit de "vote intelligent" promu par la personnalité de l'opposition et blogueur vidéo Aleksey Navalny - ces annonces auraient été montrées à les utilisateurs à la recherche de données sur les élections locales à Moscou ».Google a déclaré lundi qu'il était favorable à une publicité politique responsable conforme à la législation locale, après que la Russie l'ait accusée d'en avoir diffusé lors des élections locales du weekend : « Nous soutenons la publicité politique responsable et attendons du public qu'il se conforme aux exigences de la législation locale, y compris aux lois sur les élections et les droits de vote, ainsi qu'un "silence électoral" obligatoire pour toutes les zones géographiques dans lesquelles cette publicité est orientée », a déclaré Google dans un communiqué.Facebook a déclaré lundi que les annonceurs, et non la société elle-même, étaient tenus de respecter les lois électorales locales.Des élections locales et régionales ont eu lieu dimanche dans plusieurs régions de la Russie. A Moscou, le parti au pouvoir, Russie unie, qui soutient le président Vladimir Poutine, a perdu plusieurs sièges au parlement, a rapporté lundi l'agence de presse RIA.Les tensions ne cessent de grandir entre La Russie et les grands groupes du numérique. Le Roskomnadzor avait déjà menacé de bloquer Facebook et Twitter sur le territoire russe, si les données personnelles des ressortissants n’étaient pas stockées sur des serveurs russes.Source : Roskomnadzor Que pensez-vous de cette situation ?