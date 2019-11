Instagram de Facebook oblige désormais les internautes à s'identifier pour consulter les profils publics Une mesure qui est mal accueillie par les utilisateurs 0PARTAGES 8 0 Après Pinterest, Instagram vient de rejoindre le rang des réseaux sociaux à interdire l’accès aux images à tous ceux qui ne sont pas inscrits sur la plateforme. Il n’y a pas si longtemps que ça, on pouvait consulter l’album multimédia des profils publics sans avoir à se connecter au service. Désormais, l’exploration des galeries d’images et la consultation des profils publics nécessitent une authentification.





De nombreux changements attendus



À moins de vivre dans une grotte au fin fond de l’Alaska, difficile de passer à côté des nombreux changements effectués par Instagram. Après la suppression de l’onglet "abonné" qui permettait d’espionner ses amis, la plateforme interdit désormais l’accès aux galeries d’images aux personnes qui n’ont pas de compte Instagram.



Sans se connecter, il est désormais impossible de visualiser les photos sur les profils publics. Des changements qui ont été confirmés par une porte-parole de Facebook en déclarant que désormais, si vous n’avez pas de compte Instagram, vous ne pourrez voir qu'un nombre restreint d’images sur les profils publics. Ceci dans le but de faire comprendre aux gens que pour tirer le meilleur parti d’Instagram, il est nécessaire de faire partie de la communauté, d’interagir avec les personnes et choses qu’ils aiment. Pour visionner les photos et consulter les publications, les utilisateurs sont donc invités à s’inscrire sur la plateforme.



Comme on pouvait s'y attendre, un tel changement suscite plusieurs questions étant donné que le but des profils publics comme son nom le laisse paraître est justement d’être exposé à la vue de tous. Cette restriction concerne particulièrement le profil des célébrités et autres personnes qui vendent leurs images et rentre dans le cadre d’une stratégie d’inscription afin d’inciter les utilisateurs à s’inscrire sur la plateforme. Si vous faites donc partie de ces personnes qui aiment à suivre leurs artistes préférés sans avoir de compte Instagram, maintenant, ce n’est plus possible. À l’heure actuelle, Instagram figure parmi la liste des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde, la palme revenant à Facebook. On compte environ plus d’un milliard d’utilisateurs actifs à travers le monde. Et les chiffres ne cessent d'augmenter. Il faut savoir qu’après l’acquisition d’Instagram par Facebook, plusieurs changements ont été faits et d’autres qui sont en cours à ne citer que la nouvelle fonctionnalité pour aider les utilisateurs à décider de qui se désabonner, le retour des groupes Stories et la nouvelle messagerie ‘Threads’.



Source : Instagram



Et vous :



Que pensez-vous de cette mesure d'Instagram ?



Voir aussi :



Le cofondateur de WhatsApp qui a vendu la société à Facebook pour 19 milliards de $ dit aux étudiants de supprimer leur compte Facebook

L'Irak bloque Facebook, Twitter, WhatsApp, et Instagram, ferme Internet Après Pinterest, Instagram vient de rejoindre le rang des réseaux sociaux à interdire l’accès aux images à tous ceux qui ne sont pas inscrits sur la plateforme. Il n’y a pas si longtemps que ça, on pouvait consulter l’album multimédia des profils publics sans avoir à se connecter au service. Désormais, l’exploration des galeries d’images et la consultation des profils publics nécessitent une authentification.À moins de vivre dans une grotte au fin fond de l’Alaska, difficile de passer à côté des nombreux changements effectués par Instagram. Après la suppression de l’onglet "abonné" qui permettait d’espionner ses amis, la plateforme interdit désormais l’accès aux galeries d’images aux personnes qui n’ont pas de compte Instagram.Sans se connecter, il est désormais impossible de visualiser les photos sur les profils publics. Des changements qui ont été confirmés par une porte-parole de Facebook en déclarant que désormais, si vous n’avez pas de compte Instagram, vous ne pourrez voir qu'un nombre restreint d’images sur les profils publics. Ceci dans le but de faire comprendre aux gens que pour tirer le meilleur parti d’Instagram, il est nécessaire de faire partie de la communauté, d’interagir avec les personnes et choses qu’ils aiment. Pour visionner les photos et consulter les publications, les utilisateurs sont donc invités à s’inscrire sur la plateforme.Comme on pouvait s'y attendre, un tel changement suscite plusieurs questions étant donné que le but des profils publics comme son nom le laisse paraître est justement d’être exposé à la vue de tous. Cette restriction concerne particulièrement le profil des célébrités et autres personnes qui vendent leurs images et rentre dans le cadre d’une stratégie d’inscription afin d’inciter les utilisateurs à s’inscrire sur la plateforme. Si vous faites donc partie de ces personnes qui aiment à suivre leurs artistes préférés sans avoir de compte Instagram, maintenant, ce n’est plus possible. À l’heure actuelle, Instagram figure parmi la liste des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde, la palme revenant à Facebook. On compte environ plus d’un milliard d’utilisateurs actifs à travers le monde. Et les chiffres ne cessent d'augmenter. Il faut savoir qu’après l’acquisition d’Instagram par Facebook, plusieurs changements ont été faits et d’autres qui sont en cours à ne citer que la nouvelle fonctionnalité pour aider les utilisateurs à décider de qui se désabonner, le retour des groupes Stories et la nouvelle messagerie ‘Threads’.: InstagramQue pensez-vous de cette mesure d'Instagram ?