Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale

« Nous allons créer un CAPES informatique qui verra le jour dès 2020 et dans quelques années nous créerons certainement une agrégation d'informatique », avait annoncé le ministre de l’Éducation nationale en janvier 2019. Comme promis, après le lancement de la première session du CAPES « Numériques et sciences informatiques » l'année dernière, Jean-Michel Blanquer a décidé de passer à la seconde étape de son plan. Le ministre a en effet annoncé mardi lors d'une audition à l'Assemblée nationale la création « dès la rentrée scolaire prochaine de l'agrégation informatique ».« Conformément aux engagements que j'avais pris au moment de la création du CAPES du numérique [...] cette agrégation, nous la créerons en 2021-2022, pour la rentrée prochaine, de sorte qu'elle nous permette d'avoir nos premiers agrégés pour la rentrée 2022 », a expliqué Jean-Michel Blanquer. « Dans le système scolaire, c'est le CAPES et l'agrégation qui sont les consécrations d'une discipline et de son intégration dans le système », rappelle-t-il. « C'est donc une nouvelle importante et c'est la dernière pierre à l'édifice d'institutionnalisation et de consécration de l'informatique dans le système scolaire français », s'est-il réjoui.Ces initiatives viennent pour accompagner la réforme du lycée. Avec l'arrivée de la spécialité « Numérique et sciences informatiques » au Bac 2021, il y a un besoin urgent de professeurs d'informatique pour en assurer la formation. « Nous avons besoin d’avoir des élèves qui développent leur sens logique grâce à la programmation ; des élèves qui relient les savoirs numériques aux autres savoirs grâce à leurs approfondissements numériques et à l’approfondissement de leur culture générale dans d’autres domaines ». C'est en ces mots que le ministre a expliqué ce qu'il attend des futurs professeurs d'informatique. Une question qu'on pourrait se poser est de savoir quel sera leur profil. Orienté théorie ou pratique ? Le salaire sera-t-il aussi à la hauteur pour éviter une fuite vers le privé ?Qu'en pensez-vous ?Quel impact sur la formation des futurs développeurs et professionnels de l'IT ?