Niveau d'automatisation de la conduite

Fin 2020, Honda a affirmé qu'il sera le premier constructeur automobile à produire en masse des véhicules dotés de capacités autonomes qui répondent aux normes SAE (Society of Automotive Engineers) de niveau 3. La société japonaise de transport a indiqué qu'elle allait commencer à produire et à vendre une version de sa berline de luxe Honda Legend avec un équipement de conduite automatisé entièrement approuvé au Japon à partir de mars 2021. « Honda prévoit de lancer les ventes d'une Honda Legend (berline de luxe) équipée de l'équipement de conduite automatisé nouvellement approuvé » avant la fin du mois de mars 2021, a déclaré Honda dans un communiqué de presse.Le gouvernement japonais a accordé une certification de sécurité à la technologie de conduite autonome "Traffic Jam Pilot" de Honda, qui permet légalement aux conducteurs de quitter la route des yeux. Le gouvernement japonais a présenté cette initiative comme une « première mondiale », affirmant qu'elle ferait de Honda le premier constructeur automobile à produire en masse et à vendre le prochain niveau de véhicules à conduite autonome. « Les voitures autonomes devraient jouer un rôle important dans la réduction des accidents de la route, le transport des personnes âgées et l'amélioration de la logistique », a déclaré le ministère japonais des Terres, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme. Honda a dû respecter plusieurs normes, notamment la promesse de six mois d'enregistrement automatique des données de conduite et d'un autocollant « conduite automatique ».Honda Motor a lancé vendredi une nouvelle voiture équipée de la première technologie de conduite autonome certifiée de niveau 3 au monde, ouvrant la voie à l'industrie automobile pour redoubler d'efforts pour commercialiser une telle automatisation pour les véhicules de tourisme.Les experts de l'industrie surveillent attentivement pour voir si la Legend, une berline de luxe qui fonctionne sans la supervision du conducteur dans certaines conditions, mais qui oblige le conducteur à prendre le contrôle du véhicule en quelques secondes lorsqu'il est alerté, peut capter suffisamment de demandes pour suggérer une voie à suivre aux autres fabricants.Honda a dévoilé Legend jeudi lors d'un événement de presse en ligne.« La plupart des accidents impliquent une erreur humaine, et la conduite sera plus intéressante si nous pouvons atténuer la fatigue et le stress du conducteur », a déclaré aux journalistes Yoichi Sugimoto, qui supervise la technologie d'assistance à la conduite chez Honda R&D.« Nous visons à réduire la charge de conduite. Nous entrons dans une nouvelle étape de Honda Sensing », a-t-il ajouté, faisant référence à la technologie d'assistance à la conduite de Honda.L'industrie automobile a adopté six niveaux de conduite automatisée, qui dictent le niveau d'assistance qu'un véhicule peut fournir. Ces niveaux d'autonomie des véhicules, de 0 à 5, vont des voitures manuelles ou dotées de fonctions simples telles que le régulateur de vitesse aux véhicules entièrement autonomes qui n'auraient pas besoin de volant ni de pédales de frein et d'accélération.Actuellement, il n'existe pas de voitures produites en série au niveau 3, bien que certains constructeurs automobiles aient testé des véhicules dotés d'une technologie plus sophistiquée de niveau 4, qui implique un véhicule capable de se conduire lui-même, bien qu'il puisse être limité à une certaine zone. L'automatisation de niveau 5, qui permet de garantir un contrôle autonome du véhicule dans pratiquement toutes les situations et de supprimer la nécessité d'un volant, est considérée comme l'objectif ultime des voitures à conduite autonome.Les constructeurs automobiles se sont efforcés d'obtenir le troisième niveau d'autonomie des véhicules de la SAE pendant des années, mais aucun ne l'avait encore atteint. Ni Tesla, ni Cadillac et encore moins Audi, qui a promis que son nouveau produit phare A8 serait compatible avec le niveau 3 avant de revenir sur sa promesse. Cela n'a pas empêché Honda de proposer une version améliorée de son système avancé d'assistance à la conduite Honda Sensing (ADAS) appelé Honda Sensing Elite, qui deviendra le premier système SAE niveau 3 disponible sur le marché dans la berline Legend de Honda sur le marché intérieur.Le niveau SAE 3 diffère fondamentalement du niveau 2 en ce qu'il s'agit d'une graduation de l'automatisation partielle (comme dans Autopilot de Tesla) à l'automatisation conditionnelle, ce qui signifie qu'une voiture peut lire son environnement et prendre des décisions en fonction de ce qu'elle voit. Cela permet à une voiture équipée d'un système de niveau 3 comme Honda Sensing Elite d'agir de son propre chef (sans jeu de mots) en fonction de la situation actuelle (parfois avec les mains du conducteur sur le volant, et dans certains cas, si le conducteur ne regarde pas la route).Une telle liberté est accordée dans le cadre de la fonction Traffic Jam Pilot de Honda Sensing Elite, qui donne à la voiture le contrôle de ses propres freins, direction et accélérateur dans ce scénario éponyme. Cela permet à la voiture de maintenir la distance, la vitesse et la position sur la voie. Il fait tout cela sans aucune intervention du conducteur, qui, selon Honda, peut « regarder la télévision / DVD sur l'écran de navigation ou utiliser le système de navigation pour rechercher une adresse de destination ».Honda Sensing Elite fonctionne comme la meilleure technologie ADAS actuellement proposée par son partenaire de véhicules électriques GM, la Super Cruise nouvellement mise à jour de Cadillac. Avec le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie et le suivi à basse vitesse actifs sur l'autoroute ainsi que « certaines conditions » remplies, une voiture équipée de Honda Sensing Elite peut conduire derrière un autre véhicule à une vitesse prédéfinie et à une distance de sécurité tout en restant centrée sur sa voie. Si le système constate que la voiture qui vous précède est à la traîne en dessous de la vitesse définie, « le système avertit le conducteur et aide ensuite [au] dépassement et au retour à la voie d'origine ». Premièrement, le système s'assure qu'il est sécuritaire de changer de voie, et si c'est le cas, une simple pression sur le clignotant déclenchera un dépassement en toute sécurité du véhicule devant vous.Si le système demande au conducteur de reprendre le contrôle via des alertes auditives, haptiques et visuelles, mais que le conducteur ne se reprend pas les commandes, l'assistance d'arrêt d'urgence s'activera. La voiture va se diriger vers une bande d’arrêt d’urgence et s’il n’y en a pas, le véhicule s'arrêtera lentement, activant les feux de détresse et le klaxon. Comme Honda l'a souligné dans son communiqué annonçant Honda Sensing Elite, elle prend plus au sérieux les abus de ses systèmes de conduite automatisés.« Il y a une limite aux capacités (par exemple, la capacité de reconnaissance et la capacité de contrôle) des fonctions individuelles de Honda Sensing Elite », lit-on dans un communiqué officiel. « Veuillez ne pas surestimer les capacités de chaque fonction Honda Sensing Elite et conduire en toute sécurité tout en prêtant une attention constante à votre environnement. Veuillez rester dans un état où vous pouvez répondre à la demande de transfert émise par le système et reprendre immédiatement le contrôle de la conduite à la demande de transfert de contrôle ».Honda affirme que Sensing Elite a été testé dans 10 millions de scénarios simulés uniques et 800000 miles de tests dans le monde réel avant de décider que la technologie était prête à être proposée sur le marché, bien que sur une édition limitée de sa berline Honda Legend réservée au Japon. Seulement 100 voitures seront disponibles avec la technologie au Japon, et elles coûteront 11 millions de yens (soit 85[nbsp][/239 €).Source : Honda