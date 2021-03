La paréidolie est la tendance à percevoir une image spécifique, souvent significative, selon un schéma visuel aléatoire ou ambigu. Il s'agit d'un phénomène appelé paréidolie, défini comme la tendance à percevoir une image spécifique, souvent significative, selon un schéma visuel aléatoire ou ambigu. Ainsi, certains d'entre nous voient un homme dans la lune ou des clichés de nuages présentant une forme improbable : généralement un visage, mais parfois un objet qui reflète un centre d'intérêt sociétal actuel, comme l'apparition soudaine de dragons en formation de nuages lorsque le succès télévisuel de Games of Thrones était à son apogée.La moustache « brosse à dents » était pourtant très tendance dans les années 30. Elle a été popularisée à l'origine par des comédiens comme Charlie Chaplin au début des années 1900 avant d'être associée pour toujours au dictateur nazi Adolf Hitler. C’est en tout cas ce que confirment les piques lancées par bon nombre d’internautes.Sous le feu des critiques, a donc voulu éviter tout scandale en modifiant le visuel de l’icône de son application. L'entreprise n'a fait aucun commentaire liant la nouvelle version et les critiques des internautes. Désormais, le bout de scotch a cédé sa place à un équivalent carré beaucoup moins évocateur.On est bien sûr loin du premier changement de logo dû à une offense perçue. Ces dernières années, les entreprises ont procédé à des refontes de produits, de noms d'équipes et de logos, pour faire face à des fléaux comme les stéréotypes raciaux. Certaines objections portaient sur des symboles et des noms destinés au public. D'autres attiraient l'attention sur des messages cachés involontaires ou examinaient avec minutie des dessins qui pourraient camoufler ou suggérer une imagerie nazi violente.L'année dernière, Facebook a retiré de sa plateforme les publicités que la campagne Trump avait achetées et qui mettaient en évidence un triangle rouge, symbole utilisé par les nazis pour classer les prisonniers politiques. Lors de la conférence d'action politique des conservateurs de la semaine dernière, certains téléspectateurs ont déclaré que la scène avait la forme d'une rune que les nazis s'étaient appropriée comme symbole de haine.Des organisations américaines comme l’Anti-Defamation League (ADL) qui soutient les Juifs contre toute forme d'antisémitisme et de discrimination sont très pointilleuses à ce sujet. Le directeur général de l'Anti-Defamation League, Jonathan A. Greenblatt, a déclaré que les symboles nazis pourraient se généraliser à mesure qu'ils se répandent, en particulier par des personnes qui n'ont pas une compréhension complète de leur signification.L'ADF, qui gère une base de données en ligne de symboles de haine, a déjà attiré l'attention sur d'autres exemples, comme Zara qui a vendu une chemise rayée avec une étoile de David jaune à six branches. H&M s'était de même retrouvé dans le viseur de l'organisation pour avoir fait de la publicité pour un enfant noir portant un sweat-shirt qui disait "le singe le plus cool de la jungle".Quels sont les logos les plus controversés de l’histoire dont vous avez connaissance? Quel était le nœud de la controverse à leur sujet ?Vous sentez-vous offensé par le logo d’Amazon à la moustache à brosse à dents ? Quelles sont vos raisons ?