Nvidia a présenté sa nouvelle gamme de GPU Cryptocurrency Mining Processor (CMP) pour « répondre aux besoins spécifiques du minage Ethereum» et, espérons-le, améliorer la disponibilité des meilleures cartes graphiques de la gamme de produits GeForce. La société a également limité les performances de minage des cartes RTX 3060 à environ 50% des performances normales. Cela semble être une bonne décision, mais il se passe beaucoup de choses.Les mineurs de crypto-monnaie devaient auparavant acheter des cartes graphiques initialement destinées aux jeux sur PC s'ils voulaient maximiser la rentabilité de leurs opérations. Cela peut entraîner (ou aggraver) des pénuries de GPU chaque fois que la valeur d'un token en particulier monte en flèche dans la mesure où des individus vont se lancer à leur tour. La ruée vers cette ruée vers l'or numérique a aggravé la pénurie de GPU causée par COVID-19.En effet, un des points critiques en cette période de forte demande de cartes graphiques est qu'une partie de celles-ci est achetée par des utilisateurs professionnels qui cherchent à exploiter les cryptomonnaies. Le lancement récent de nouvelles cartes, associé à des records sur le marché des cryptomonnaies, a entraîné une renaissance de la communauté minière. Ces mineurs professionnels achètent les cartes graphiques à la palette, contournant parfois les détaillants et s'adressant directement aux distributeurs, car ils peuvent garantir une vente par expédition complète en une seule fois.L'effet de choc est la diminution du nombre de cartes disponibles pour les joueurs qui cherchent à construire de nouveaux systèmes, ce qui entraîne le vidage des rayons et une hausse des prix pour la poignée de cartes qui parviennent jusqu'aux détaillants.L'intérêt pour l'exploitation des cryptomonnaies a une fois de plus augmenté de façon considérable, avec l'essor fulgurant de Bitcoin. Ce n'est plus quelque chose qui a beaucoup de sens de faire l’exploitation minière avec des GPU, mais les token alternatifs, comme ether, sont exploitées beaucoup plus efficacement avec une puce graphique décente. Et leur valeur a augmenté en même temps que le prix du bitcoin.De nombreux rapports ont fait état de l'apparition de grandes "fermes" de minage de cryptomonnaies, même dans les cybercafés, où de nombreuses cartes graphiques RTX de la série 30, difficiles à trouver, ont été insérées, ce qui les a empêchées d'être accessibles aux joueurs sur PC. En janvier, les autorités iraniennes ont imputé les pannes d’électricité et l'aggravation de la pollution atmosphérique dans les villes du pays à la déperdition d'énergie causée par les vastes opérations d'extraction de la monnaie électronique Bitcoin. En plus de blâmer les exploitations minières légales de Bitcoin pour les récentes coupures de courant, les autorités iraniennes ont souligné que certains cryptomineurs illégaux exercent une forte pression sur le réseau électrique.La solution de Nvidia ? Donnez aux mineurs leurs propres GPU. La société a déclaré dans une annonce que la gamme CMP avait été développée pour « aider les mineurs à construire les centres de données les plus efficaces tout en préservant les GPU GeForce RTX pour les joueurs ».Pour la prochaine RTX 3060, les pilotes logiciels de cette carte graphique limiteront automatiquement à la moitié les taux de hachage des token cryptographiques, ce qui réduira de moitié le montant qu'ils peuvent gagner. Pour ce faire, les pilotes logiciels détecteront les calculs en cours et limiteront l'accès au matériel pour ces opérations. « Les pilotes logiciels de RTX 3060 sont conçus pour détecter des attributs spécifiques de l'algorithme d'extraction de la cryptomonnaie ether, et limiter le taux de hachage, ou l'efficacité de l'extraction de cryptomonnaies, d'environ 50 % », lit-on dans le billet de NVIDIA.La société a également confirmé que des restrictions de performances seront appliquées à ses pilotes Linux ainsi qu'à ses pilotes Windows. L'inclusion des pilotes Linux est incroyablement importante, car on pense que la plupart des mineurs professionnels utilisent Linux plutôt que Windows. C'est un sacré piratage que NVIDIA est en train de faire subir aux nouveaux pilotes GeForce si ça marche.Nvidia a donc annoncé que le RTX 3060 limiterait la puissance de hachage lorsqu'il détecterait le minage d'Ethereum, mais Nvidia était étrangement spécifique à propos d'Ethereum. Cela pouvait pousser à se demander ce qu'il en était des autres token. Après tout, Ethereum n'est pas la seule crypto-monnaie sur le marché, et de nouveaux token et algorithmes sortent régulièrement.« La création de produits sur mesure pour des clients ayant des besoins spécifiques permet d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour les clients. Avec le CMP, nous pouvons aider les mineurs à construire les centres de données les plus efficaces tout en préservant les GPU GeForce RTX pour les joueurs », a écrit NVIDIA dans son billet.Le RTX 3060 implémente vBIOS et des protections de pilote pour détecter quand il exploite Ethereum. Mais comme l'a découvert YouTuber CryptoLeo, il exploitera toujours d'autres token et cette fois-ci à pleine puissance.Leo a testé un GPU Pre-NDA RTX 3060 avec des token tels que Octopus, Cortex et une poignée d'autres, et a constaté qu'avec les deux premiers, le GPU est toujours capable de générer environ 6,5 $ de bénéfices par jour... ce qui est suffisant pour encore le rendre attrayant pour les mineurs, et non ce que les joueurs espéraient.Bien sûr, ces token ne sont pas aussi populaires qu'Ethereum en raison de la rentabilité globale inférieure, il est donc logique que Nvidia ait ciblé le minage de token Ethereum avec le limiteur de hachage.La création d'un algorithme de limitation général pour le moment où le comportement de crypto-mining est détecté est plus difficile qu'on ne le pense pour une raison simple: comment faire la distinction entre le minage d'une crypto-monnaie et d'autres charges de travail GPU non liées au jeu qui peuvent ressembler à du minage, telles que l'apprentissage automatique, la cryptographie ou le travail graphique par exemple sur les produits Adobe ? Peut-être que ce dernier est plus facile, mais les GPU sont entièrement programmables pour une raison.En conséquence, si le protocole Ethereum devait changer même légèrement, par exemple la mise à jour vers Ethereum 2.0 avec le nouveau modèle de minage Proof-of-Stake, le limiteur de minage entier cesserait probablement d'être utile. Mais c'est encore assez loin, donc le principal problème, pour l'instant, reste les autres token rentables et le risque que quelqu'un trouve une solution de contournement pour la détection in-vBIOS.Source : vidéo de CryptoLeo