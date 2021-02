Le réseau social Parler, très prisé des partisans de l’ex-président américain Donald Trump, a annoncé lundi qu’il était de nouveau partiellement opérationnel, plus d’un mois après sa mise hors service par les géants de la technologie. Le réseau social controversé affirme qu'il ne dépend plus de la "Big Tech" pour son infrastructure Web. Parler, qui se dit dédié à la liberté d’expression, mais a été accusé de véhiculer des incitations à la violence d’une partie de l’extrême droite américaine, avait dû être interrompu après les violences au Capitole le 6 janvier.Le réseau social alternatif Parler a rouvert après un mois d'interruption. La société a annoncé dans un communiqué de presse que le site est désormais accessible aux utilisateurs ayant déjà un compte et qu'elle acceptera de nouvelles inscriptions à partir de la semaine prochaine. Elle a également annoncé la nomination d'un nouveau PDG par intérim : Mark Meckler, qui a précédemment cofondé en 2009 le groupe de droite Tea Party Patriots. Cette relance intervient après la suspension par des services partenaires à la suite de l'attaque du Capitole américain en janvier dernier, en raison de menaces violentes sur la plateforme.Dans un post sur le compte réseau social de l’application, les propriétaires de l'application ont écrit : « Nous ne serons pas supprimés ». Ce retour a été salué par de nombreuses voix de droite et même par des législateurs. Selon les responsables, le lancement de leur plateforme « vise à la remettre en ligne pour ses utilisateurs actuels seulement dans la première semaine, les nouveaux utilisateurs pouvant s'inscrire dès la semaine suivante ».Les anciens comptes d'utilisateurs de Parler ont été restaurés, mais les anciens "parleys" – le terme de la plateforme pour désigner les messages – ne semblent pas avoir été conservés. Certains utilisateurs très connus, comme l'animateur de Fox News, Sean Hannity, auraient déjà commencé à poster sur le nouveau site. Le site n'était pas, non plus, pleinement fonctionnel lundi, et certains utilisateurs ont signalé des problèmes techniques alors qu'ils essayaient de se connecter et d'actualiser les flux. La messagerie privée aurait été désactivée, mais les grandes lignes du site étaient en ligne.« Nous allons devoir faire face à des difficultés pendant les deux prochains jours. Nous avons effectué une tonne de travail en amont au cours des deux dernières semaines », a déclaré Alexander Blair, directeur technique de Parler, sur le site lundi matin. Une chose est certaine, la plateforme a maintenant été relancée avec ce qu'un communiqué de presse appelle « une technologie robuste, durable et indépendante ».« Parler a été construit pour offrir une plateforme de médias sociaux qui protège la liberté d'expression et valorise la vie privée et le discours civil », a déclaré Mark Meckler, PDG par intérim de Parler.« Lorsque Parler a été mis hors ligne en janvier par ceux qui souhaitent faire taire des dizaines de millions d'Américains, notre équipe s'est réunie, déterminée à tenir la promesse faite à notre communauté très engagée que nous reviendrions plus forts que jamais. Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau tout le monde ».« Parler est dirigé par une équipe expérimentée et est ici pour rester. Nous nous épanouirons en tant que première plateforme de médias sociaux dédiée à la liberté d'expression, au respect de la vie privée et au dialogue civil ».Parler, qui a déclaré avoir plus de 12 millions d'utilisateurs lorsqu'il a été mis hors ligne, est devenu particulièrement populaire auprès des partisans de Trump l'année dernière et est apparu comme un lieu commun pour discuter des accusations de fraude électorale sans fondement après la défaite de Trump aux élections de novembre 2020. Le point de basculement pour beaucoup de ses partenaires pour retirer le soutien technique est venu après l'attaque du 6 janvier sur le Capitole américain, quand les utilisateurs sur Parler ont glorifié l'émeute.Amazon a refusé de continuer à fournir ses services d’hébergement Cloud au site après que le géant de la technologie ait déterminé que Parler n'en faisait pas assez pour modérer et supprimer les incitations à la violence. Parler a été coupé en raison de son « manque de volonté et de son incapacité à retirer des serveurs d'Amazon Web Services les contenus qui menacent la sécurité publique, par exemple, l'incitation et la planification du viol, de la torture et de l'assassinat de fonctionnaires et de citoyens », a déclaré Amazon dans une requête le mois dernier.L'application avait également été retirée de l'App Store d'Apple et du Play Store de Google , rendant le téléchargement de l'application sur les smartphones impossible pour les nouveaux utilisateurs. Le site Web basé sur un navigateur, qui affiche quelques messages qui datent de janvier, n'est toujours pas pleinement opérationnel.Parler semble utiliser une société d'hébergement Cloud basée à Los Angeles, SkySilk, pour revenir en ligne. Des hackers sur Twitter, dont l'utilisateur qui a orchestré un archivage à grande échelle des données publiques de Parler alors qu'il tombait hors ligne, ont identifié SkySilk comme étant l'hébergeur. John Jackson, fondateur du groupe de hacking Sakura Samurai, a confirmé que l'empreinte technique pointait vers SkySilk via les archives publiques.Le PDG de SkySilk, Kevin Matossian, a « confirmé à NPR que la société fournit des services d'hébergement Web à Parler », selon le journaliste de NPR Bobby Allyn.Le mois dernier, Parler.com a transféré son domaine à Epik, un bureau d'enregistrement de domaine qui fournit également un service à Gab, qui est décrit comme refuge pour le contenu antisémite. À un moment donné le mois dernier, Parler utilisait les services de la société russe DDoS-Guard, mais apparemment ce n'est plus le cas. Par ailleurs, l’espace Internet que DdoS-Guard avait attribué à Parler est menacé de lui être confisqué ce mois Le conseil d'administration du réseau social, qui comprend l'investisseur et mégadonatrice républicaine milliardaire Rebekah Mercer, a licencié en début février le directeur général et cofondateur John Matze. Matze a déclaré qu'il avait plaidé pour que Parler adopte une modération plus automatisée, que les grands sites de médias sociaux utilisent avec des modérateurs humains pour faire appliquer leurs politiques. Parler est maintenant dirigé par un directeur général par intérim. La société « recherche actuellement un PDG permanent » qui remplacera Meckler.Parler se décrit comme politiquement indépendant, mais le site, peu modéré, est devenu populaire auprès des utilisateurs conservateurs qui ont été soit bannis des grands sites, soit en désaccord avec les politiques de vérification des faits et de modération de plateformes comme Twitter et Facebook. Après avoir été hors service pendant plus d’un mois, les utilisateurs peuvent à nouveau publier des "parleys" sur leur réseau préféré.Cependant, Parler reste dans une position incertaine. Apple et Google n'ont pas rétabli son application dans leurs magasins en ligne, et il est toujours en train de se battre dans un procès en cours contre Amazon, où un juge a semblé peu sympathique à ses revendications . Le site utilisait également la version gratuite de la plateforme d'authentification des utilisateurs Okta, avant de voir son service annulé. « Bien que nous soutenions des organisations de tout le spectre politique, notre plateforme ne sera pas utilisée pour des menaces de violence et d'activités illégales », a déclaré Okta à l'époque.Une commission de surveillance du Congrès enquête également pour savoir si Parler a des liens financiers avec des entités russes, affirmant que le réseau social « a permis à la désinformation russe de prospérer » avant les élections américaines de 2020. La commission de surveillance et de réforme de la Chambre des représentants examine également un rapport de BuzzFeed selon lequel Parler a offert à Donald Trump, alors qu’il était encore président, une participation de 40 % en échange d’une utilisation exclusive de la plateforme. Les négociations « ont finalement déraillé à cause des événements du 6 janvier », selon ce rapport. La présidente de la commission de surveillance, Carolyn Maloney, a demandé des documents sur le financement et les opérations de Parler.Sources : Parler, Tweet Que pensez-vous du retour de Parler ?Que va-t-il se passer pour le réseau social dont l’application mobile est toujours interdite des app stores ?« Parler est dirigé par une équipe expérimentée et est ici pour rester », d’après le PDG par intérim. Et vous, pensez-vous que c’est un nouveau départ sans interruption pour la plateforme ?