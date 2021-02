En savoir plus sur les jetons non fongibles

Un morceau de terre virtuelle sur le marché de la blockchain et la plateforme de jeu Axie Infinity s'est vendu pour une somme record en cryptomonnaie. Lundi aux alentours de 23h00 UTC, l'un des tout derniers membres de la communauté de la plateforme, « Flying Falcon », a acheté le domaine numérique de neuf blocs Genesis adjacents pour 888,25 ethers (ETH, + 0,73 %), soit environ 1,5 million de dollars à ce moment-là.La transaction marque la plus grande transaction de jetons non fongibles (NFT) de tous les temps, remplaçant le précédent record de 800 000 $ établi par Polyient Games et leur achat de « la Citadelle du Soleil » de Gala Games.Alors que le terrain numérique vaut autant qu'une propriété à prix élevé dans un emplacement privilégié (dans le monde réel), Flying Falcon a déclaré qu'il voyait ces écosystèmes numériques se développer encore plus. « Axie land a une valeur de divertissement, une valeur sociale et une valeur économique sous la forme de futurs flux de ressources », a-t-il déclaré.Précisément les parcelles virtuelles de Lunacia, le monde d’Axie Infinity, font partie de l’évolution du jeu. Appelé « domaine épique de 9 parcelles Genesis », le terrain virtuel est une parcelle spéciale, limitée à l'offre, dotée d'une esthétique unique et d'un positionnement spécial au sein du système Axie « land ». Il fait partie d'un mode de jeu à venir dans Axie Infinity qui permet aux joueurs de construire ou décorer des propriétés, de récolter des ressources et de combattre leurs propres monstres numériques appelés « Axies ».Les utilisateurs peuvent virtuellement entraîner, élever, combattre et même élever leurs Axies avec d'autres joueurs. Chacun de ces Axie a un balisage génétique unique, qui à son tour change sa valeur dans le jeu - certains d'entre eux atteignant un prix énorme sur le marché libre.Les joueurs peuvent même louer leur propriété, gagner des revenus et augmenter la valeur du terrain en organisant des événements en jeu comme des concerts ou des galeries d'art. Et le récent achat de 1,5 million de dollars fait partie de cela. Dans une série de tweets, Flying Falcon a déclaré :« Pourquoi j'ai dépensé 1,5 million de dollars sur le terrain numérique dans le métaverse @AxieInfinity ? Nous assistons à un moment historique; la montée en puissance des nations numériques avec leurs propres systèmes de droits de propriété clairement définis et irrévocables. Axie land a une valeur de divertissement, une valeur sociale et une valeur économique sous la forme de futurs flux de ressources.« Les parcelles Genesis étant les parcelles Pierre précieuse les plus rares et les mieux positionnées d'Axie Infinity, elles correspondaient naturellement à ma thèse. Le domaine complet de 9 parcelles Genesis maximise les opportunités à venir ».Axie Infinity est un Jeu de collection basé sur Ethereum dont les parcelles virtuelles sont des NFT de la norme ERC-721. En fait, la vente a eu lieu sur la sidechain, Ronin, lancée la semaine dernière par les développeurs du jeu qui ouvrent la voie à l’évolution de leur écosystème vers la prochaine étape.L’écosystème Axie Infinity est basé sur le concept lancé par CryptoKitties, mais avec des personnages appelés Axie, inspirés de Pokémon. Les personnages sont des jetons à collectionner (ERC-20) que chaque joueur possède dans son propre portefeuille. Ils peuvent également être transférés vers d’autres adresses Ethereum ou échangés avec d’autres joueurs.Alors que la parcelle « épique 9 » est de loin la plus grande vente du secteur NFT à ce jour, il y a environ trois autres parcelles qui coûtent beaucoup plus : de 100 à 10 000 ETH.« En tant que plus grande vente de terrain numérique jamais réalisée, cela marque un développement significatif dans la courte histoire des NFT », a déclaré le vendeur, Danny (qui a préféré ne pas fournir de nom de famille). « Les économies virtuelles seront la nouvelle frontière d'un monde de plus en plus numérique. »Les actifs terrestres virtuels seront utilisés pour un prochain mode de jeu connu sous le nom d'Axie Land, alias Project K. Danny a récemment acheté une œuvre d'art numérique rare Hashmasks pour 420 ETH (environ 650 000 $ au moment de l'achat).Ces dernières semaines, le volume des transactions de NFT a augmenté rapidement. Depuis la deuxième semaine de janvier, il y a eu une explosion de ce marché, où des ventes de plus de 747 000 $ ont été réalisées à partir d’autres projets de jetons à collectionner. Ceux-ci incluent CryptoPunks, qui est une plateforme de personnages uniques avec une preuve de propriété stockée dans Ethereum et Hashmasks, une collection de portraits numériques uniques, comme détaillé dans la publication DappRadar susmentionnée.En fin de compte, les NFT génèrent un nouveau marché de plusieurs milliards de dollars chaque mois en raison de leur popularité croissante dans le monde numérique. Dans le les œuvres d’art, les véhicules, l’immobilier peuvent être représentés dans l’univers virtuel ou presque n’importe quoi à travers un NFT.Jiho Zirlin, le co-fondateur d'Axie Infinity, a déclaré que les jeux blockchain aident à créer des politiques où les gens peuvent choisir avec qui ils souhaitent s'identifier et échanger / s'engager dans la terre, les droits de propriété, la gouvernance, la concurrence et le divertissement comme ils le feraient dans le monde réel. « [Cela] pose les bases de l'émergence de sociétés complexes, avec leurs propres économies et systèmes de gouvernement », a-t-il ajouté.Les jetons non fongibles (NFT) sont des actifs cryptographiques indivisibles et uniques, ce qui crée une rareté numérique. Les NFT ont été initialement lancés sur Ethereum, en utilisant le standard de jeton ERC-721, mais sont maintenant disponibles sur un certain nombre d'autres blockchains. Ils ont de nombreux cas d'utilisation, y compris des objets de collection numériques, des illustrations et des actifs en jeu.Les jetons non fongibles contiennent des informations d'identification enregistrées dans leurs contrats intelligents. Ce sont ces informations qui rendent chaque NFT différent et, à ce titre, ils ne peuvent pas être directement remplacés par un autre jeton. Ils ne peuvent pas être échangés comme pour des produits similaires, car il n'y en a pas deux identiques. Les billets, en revanche, peuvent être simplement échangés l'un contre l'autre, s'ils ont la même valeur, il n'y a aucune différence pour le détenteur.Bitcoin est un jeton fongible. Vous pouvez envoyer un bitcoin à quelqu'un et il peut en renvoyer un, ce serait toujours un bitcoin. La valeur peut changer en fonction du temps écoulé entre les échanges de bitcoins, mais c'est essentiellement la même chose. Vous pouvez également envoyer ou recevoir n'importe quelle partie d'un bitcoin, mesurée en satoshis, car les jetons fongibles sont divisibles.Les jetons non fongibles ne sont pas divisibles, de la même manière que vous ne pouvez pas envoyer à quelqu'un une partie d'un billet de concert. Une partie d'un billet de concert ne vaut rien à elle seule et ne peut être échangée.Les objets de collection CryptoKitties étaient parmi les premiers jetons non fongibles. Chaque chat basé sur la blockchain est unique ; si vous envoyez un CryptoKitty à quelqu'un et recevez un CryptoKitty de quelqu'un d'autre, celui que vous recevrez sera un CryptoKitty complètement différent de celui que vous avez envoyé.Les informations uniques d'un jeton non fongible, comme un CryptoKitty, sont stockées dans son contrat intelligent et enregistrées de manière immuable sur la blockchain du jeton. Les CryptoKitties ont été initialement lancés en tant que jetons ERC-721 sur Ethereum, mais ont depuis migré vers leur propre blockchain, Flow.Source : Flyin Falcon Qu'en pensez-vous ?