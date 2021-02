Augmenter la vitesse d'accès aux données dans Google Cloud pour les utilisateurs en Europe





Dunan devrait augmenter les capacités de Google Cloud Platform et Google Workspace





exécuter leurs applications là où elles en ont besoin grâce à des solutions ouvertes, hybrides et multicloud, de sorte que leurs développeurs puissent construire et innover plus rapidement, dans n'importe quel environnement, sans être contraints de recourir à une solution d'un seul fournisseur ;

être plus intelligentes et prendre de meilleures décisions grâce à la principale plateforme de données, avec des capacités d'apprentissage automatique et d'analyse avancée qui les aident à maximiser les informations qu'elles tirent de leurs données ;

fonctionner sur « le cloud le plus propre du secteur », avec des outils et des technologies qui favoriseront un avenir sans carbone pour tous et leur permettront de réduire leur empreinte carbone ;

fonctionner en toute confiance grâce à des outils de sécurité avancés qui protègent leurs données, leurs applications et leur infrastructure, ainsi que celles de leurs clients, contre les activités frauduleuses, le spam et les abus ;

transformer la façon dont leurs collaborateurs se connectent et collaborent, avec tous les outils numériques dont ils ont besoin pour faire leur meilleur travail, que ce soit à la maison, au travail ou en classe ;

économiser de l'argent, augmenter leur efficacité et optimiser leurs dépenses, qu'il s'agisse de réduire le temps passé à gérer la plateforme avec Anthos ou d'économiser jusqu'à 32 % en migrant leurs applications vers Google plutôt qu'en les exécutant sur place ;

tirer profit de solutions sectorielles personnalisées qui répondent aux défis les plus difficiles à relever : commerce de détail, biens de consommation courante, services financiers, industrie, médias, divertissement et télécommunications, jeux, secteur public, santé et sciences de la vie, etc.

Après environ deux ans et demi de travaux, le 14e câble sous-marin de Google est maintenant opérationnel et devrait permettre à l'entreprise de renforcer la capacité et la résilience du réseau Google Cloud pour ses clients. Le câble à une longueur de 6437 km et une capacité totale de 250 térabits par seconde soit assez pour transmettre "la totalité de la Bibliothèque du Congrès numérisée trois fois par seconde" (bien que peut-être l'utilisation des références de la taille des données de la Bibliothèque du Congrès commence à sembler un peu désuète à ce stade).Google a annoncé la semaine dernière que le câble sous-marin Dunant, propriété privée de la société, est désormais prêt à l'utilisation. Le projet aura duré deux ans et demi et traverse l'océan Atlantique entre Virginia Beach aux États-Unis et Saint-Hilaire-de-Riez sur la côte atlantique française. Baptisé Dunan en l'honneur d'Henri Dunan, fondateur et premier prix Nobel de la paix, le système étend le réseau mondial de Google pour ajouter une capacité dédiée, de la diversité et de la résilience, tout en permettant l'interconnexion à d'autres infrastructures de réseau dans la région.Googla a annoncé que ce projet ne serait pas une réussite sans son partenaire SubCom, une entreprise américaine qui fournit, entretient et exploite de nombreux réseaux sous-marins de la planète, qui a conçu, fabriqué et installé le système Dunant dans les délais prévus malgré la pandémie mondiale actuelle. Dunan devient ainsi le 14e câble sous-marin de Google. Selon les spécifications énoncées par Google, Dunant est le premier câble sous-marin longue distance à être doté d'un multiplexage à division spatiale (space-division multiplexing - SDM) à 12 paires de fibres, et il offrira une capacité record de 250 Tb/s à travers l'océan.Cela serait assez pour transmettre l'intégralité de la Bibliothèque du Congrès numérisée trois fois par seconde. Google a expliqué que l'augmentation de la capacité des câbles se fait de manière rentable grâce à des paires de fibres supplémentaires (douze, au lieu de six ou huit dans les générations précédentes) et à des répéteurs à puissance optimisée. En outre, les précédents câbles sous-marins utilisaient une technologie basée sur un ensemble de lasers de pompage dédiés pour amplifier chaque paire de fibres, la technologie SDM utilisée dans Dunant utilise une nouvelle approche.Le SDM permet de partager les lasers de pompage et les composants optiques associés entre plusieurs paires de fibres. Plus précisément, la technologie de "partage de la pompe" permet d'avoir plus de fibres dans le câble tout en offrant une plus grande disponibilité du système. En marge de Dunan, Google construit également actuellement d'autres câbles qui devraient être livrés prochainement. Le prochain câble Google qui sera mis en service sera le câble Grace Hopper entre New York et l'Europe, avec des sites d'atterrissage à Bilbao, en Espagne, et à Bude, au Royaume-Uni.Google a annoncé ce nouveau câble, qu'il construit également en partenariat avec SubCom, en juillet dernier. Il devrait être mis en ligne en 2022 et comportera un total de 16 paires de fibres pour soutenir les 24 régions de la plateforme Google Cloud et plus de 100 sites Cloud CDN. En outre, Google construit le câble Equiano entre l'Afrique du Sud et le Portugal. Ce câble est censé être mis en ligne dans le courant de l'année.Dunan servira probablement pour de nombreux cas d'utilisation, mais dans le billet de blogue du mercredi, Google a privilégié son service de cloud computing Google Cloud. La nouvelle capacité de Durant devrait aider les clients à mieux exécuter les applications dans le cloud et à tirer profit des dernières nouveautés en matière d'apprentissage automatique dans le cloud. Alphabet Inc., la maison mère de Google, a indiqué la semaine dernière que Google Cloud a généré des revenus de 3,83 milliards de dollars sur des pertes de 1,24 milliard de dollars pour le quatrième trimestre 2020.L'activité cloud de Google comprend Google Cloud Platform (GCP) et Google Workspace (anciennement G Suite). C'est la première fois qu'Alphabet publie les résultats de Google Cloud. Les revenus de Google Cloud pour l'ensemble de l'année 2020 s'élevaient à 13 059 milliards de dollars, soit une hausse de 50 % par rapport à l'année précédente, mais la société a subi une lourde perte de 5,61 milliards de dollars. La forme de Mountain View renforce son activité cloud pour faire face à ses concurrents et Google Cloud a été la plus grande composante des nouvelles embauches au quatrième trimestre, avec 4149 personnes.« Google s'est engagé à répondre à la demande croissante de services et de contenus en ligne dans le cloud , qui ne faiblit pas », a déclaré Mark Sokol, directeur principal de l'infrastructure de GPC. « Avec une capacité et des vitesses de transmission record, Dunant aidera les utilisateurs à accéder au contenu où qu'ils se trouvent et complétera l'un des itinéraires les plus fréquentés sur Internet pour soutenir la croissance de Google Cloud. Dunant est une réalisation remarquable qui n'aurait pas été possible sans le dévouement des employés, des partenaires et des fournisseurs de SubCom et de Google », a-t-il ajouté.D'après le billet de blogue de Google, Dunant devrait l'aider à transformer les entreprises dans le cloud dans le monde entier, notamment en les aidant à :Notons qu'en plus de ses câbles privés, Google est également partenaire d'un certain nombre de consortiums qui s'associent pour construire des systèmes de câbles. Il y a notamment le Pacific Light Cable Network (PLCN), qui est également soutenu par Facebook. Toutefois, le projet pourrait être rejeté par le gouvernement américain en raison de certaines inquiétudes concernant le vol de données par Pékin. Selon Google le PLCN devrait permettre d'augmenter la capacité et la vitesse d'Internet entre les États-Unis, Hong Kong, Taïwan et les Philippines, offrant ainsi « l'itinéraire transpacifique de plus grande capacité ».Pour illustrer cela, Google a déclaré que le câble PLCN fournirait une capacité suffisante pour que Hong Kong puisse avoir 80 millions de visioconférences HD simultanées avec Los Angeles.Source : Google Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des capacités du nouveau câble sous-marin de Google ?