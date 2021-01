Dépenses mondiales des consommateurs liées aux applications à Noël 2020



DDépenses des consommateurs américains liées aux applications à Noël 2020



Alors qu’on assiste à des chutes spectaculaires des marchés boursiers mondiaux, en raison de la pandémie COVID-19, une étude révèle que 2020 a été une année record pour les gains obtenus par les entreprises Apple et Google sur leurs plateformes respective App Store et Google Play Store. Elles auraient pour la toute première fois, en novembre, collectivement dépassé les 100 milliards de dollars pour cette seule année 2020.Rappelons que pour ralentir la propagation du virus, les pays ont imposé des restrictions de déplacements. Ce qui a causé des dommages économiques énormes dans bien de secteurs. Dans le domaine de l’aviation par exemple, de nombreuses personnes ne peuvent pas payer un billet d'avion pour leurs vacances ou leurs voyages d'affaires. Cette réduction de la demande des consommateurs a fait perdre aux compagnies aériennes les recettes prévues, ce qui a poussé certains à réduire leurs dépenses en diminuant le nombre de vols qu'elles exploitent. La même dynamique s'est également observée dans d'autres secteurs, avec par exemple, la baisse de la demande du carburant et de nouvelles voitures. Les trajets quotidiens, les événements sociaux et les vacances étant considérablement réduits. Pour y faire face, les entreprises ont diminué leur personnel pour compenser le manque à gagner.Cependant, malgré la crise observée, la tendance à l'augmentation des dépenses s'est poursuivie pendant la période de Noël, les consommateurs du monde entier auraient dépensé environ 407,6 millions de dollars sur l'App Store d'Apple et Google Play. Ce qui représente une augmentation de 34,5 % par rapport aux quelque 303 millions de dollars dépensés en 2019. Les dépenses effectuées le 25 décembre représentent 4,5 % des dépenses totales sur la période de décembre à la date de l’étude. Elles ont atteint neuf milliards de dollars au niveau mondial le 27 décembre. En grande majorité, les dépenses de Noël ont été consacrées aux jeux sur smartphones, qui ont augmenté de 27 %, passant de 232,4 millions de dollars à la même époque de l'année dernière à 295,6 millions de dollars.Alors que « Honor of Kings » a été le jeu le plus sollicité avec environ 10,7 millions de dollars de dépenses de consommation, soit une augmentation de 205,7 % par rapport à Noël 2019, TikTok a été l'application qui a généré le plus de gains en dehors des jeux, soit 4,7 millions de dollars au niveau mondial.L’absence de consommateurs pour acheter les biens et services disponibles dans l'économie mondiale n’a donc pas concerné les plateformes numériques de Google et Apple. Aux États-Unis par exemple, les consommateurs ont dépensé près de 130 millions de dollars dans les deux App stores durant la période de Noël, ce qui représente une croissance de 38,7 % par rapport à l'année précédente et dépasse de six points la croissance mondiale.De même que pour le marché mondial, les jeux sur smartphone ont généré le plus de revenus aux États-Unis, avec une augmentation de 26,4 %, passant de 69 millions de dollars en 2019 à 87,2 millions de dollars. Les autres applications ont augmenté de 72,2 %, passant de 24,8 millions de dollars à 42,7 millions de dollars.« Roblox » a été le jeu pour smartphone le plus sollicité aux États-Unis, les dépenses des consommateurs ayant augmenté de 40,4 % à Noël, passant de 4,7 millions à 6,6 millions de dollars. Disney+ a été l'application la plus sollicitée, générant 2,6 millions de dollars aux États-Unis, soit une hausse de 44,4 % par rapport aux 1,8 millions de dollars dépensés à la même époque en 2019.La pandémie COVID-19 a eu des effets positifs pour Google Play Store qui a ainsi enregistré des recettes de 129 millions de dollars, bien plus pour l'App Store qui s’en sort avec une recette de 278,6 millions de dollars.Source : Sensor Tower Qu’est-ce qui, selon vous, justifie que les recettes sur App Store soient bien plus supérieure à celles de Google Play ?La COVID-19 a t'elle impactée vos habitudes de consommation des produits numériques ?