Hyundai va acquérir Boston Dynamics pour près de 1 milliard de dollars, Alors que le groupe a choisi la robotique comme l'un de ses nouveaux moteurs de croissance 21PARTAGES 4 0 Au début du mois de novembre dernier, des rapports ont fait surface selon lesquels le constructeur automobile coréen Hyundai était en pourparlers pour acheter Boston Dynamics, une société mondialement connue pour avoir développé certains des robots les plus avancés et les plus performants que l'industrie ait jamais vus. Mercredi, plusieurs rapports confirment qu'un accord a été conclu, et que Hyundai va racheter Boston Dynamics à ses propriétaires actuels, le conglomérat japonais SoftBank, pour 921 millions de dollars.



Que faire avec Boston Dynamics ? C'est apparemment la question à laquelle quelques entreprises n'ont pas pu répondre, car pour la troisième fois en sept ans, la société de recherche en robotique a un nouveau propriétaire. Selon le Robot Report, l'entreprise s'est séparée d'une unité de recherche du Massachusetts Institute of Technology dans les années 1990 et a fonctionné de manière autonome jusqu'à ce que Google la rachète en 2013. En 2017, SoftBank a pris le relais. Hyundai finalisera l'acquisition lors de la réunion de son conseil d'administration du 10 décembre, a rapporté le Korea Economic Daily qui cite des sources ayant connaissance de la question.





On ne sait pas encore comment Boston Dynamics s'intégrera à Hyundai, qui devient le troisième propriétaire de Boston Dynamics en sept ans. En avril 2019, Boston Dynamics a acquis Kinema Systems, une startup basée à Menlo Park, en Californie, qui utilise des capteurs de vision et l’apprentissage approfondi pour aider les robots à manipuler des boîtes. Le système Pick de Kinema a été rebaptisé Boston Dynamics Pick System. Il s'agit du premier produit commercialisé par la société, selon le Robot Report.



En juin 2020, la société a commercialisé son robot quadrupède Spot, le vendant initialement à des clients basés aux États-Unis pour 74 500 dollars. Les ventes se sont depuis ouvertes à d'autres parties du monde, et Spot a été utilisé pour un certain nombre d'applications intéressantes, notamment la surveillance des radiations à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il aurait déjà vendu plus de 400 robots et généré plus de 30 millions de dollars de recettes.





Boston Dynamics a également présenté le robot humanoïde Atlas et le robot mobile en forme d'oiseau Handle conçu pour les services logistiques, tandis que Hyundai Motor s'est concentré sur les robots à roues destinés à l'usine.



Début novembre, Bloomberg a signalé pour la première fois que



Un intérêt croissant pour la robotique



La robotique est devenue une priorité pour Hyundai depuis que Chung Euisun a été nommé président en octobre. Depuis, la société a déclaré que la robotique représentera 20 % de ses futures activités. Hyundai Robotics a été fondée en 2017, mais elle a été officiellement lancée au début de l'année 2020, selon le Robot Report. Le groupe automobile de la société a investi dans une startup de véhicules autonomes 42dot et Realtime Robotics en 2019. Hyundai a également créé une coentreprise de véhicules autonomes de 4 milliards de dollars avec Aptiv.



Sous la direction de Chung Euisun, Hyundai a accéléré ainsi la poussée du groupe sur le futur marché de la mobilité. Hyundai ayant choisi la robotique comme l'un de ses nouveaux moteurs de croissance, aux côtés des véhicules électriques et des voitures à pile à combustible à hydrogène. Hyundai Motor financera environ la moitié du prix d'acquisition, soit plus de 400 milliards de wons (environ 367 millions USD), et ses filiales, dont le fabricant de pièces automobiles Hyundai Mobis Co., paieront le reste, ont déclaré les sources au Market Insight, le journal d'information du marché des capitaux du Korea Economic Daily.



Hyundai Motor a montré un intérêt croissant pour la technologie des véhicules autonomes et la robotique au cours des dernières années, et a déclaré qu'elle investira jusqu'à 1,5 trillion de won (1,4 milliard de dollars) dans la robotique d'ici 2025. Selon des sources qui ont parlé au Korea Economic Daily, Hyundai Motor a engagé Goldman Sachs comme conseiller et le cabinet d'avocats coréen Kim & Chang comme conseiller juridique dans sa tentative d'acquisition de Boston Dynamics.



Dans un discours prononcé au début de l'année, M. Chung a déclaré que le groupe investira 100 000 milliards de wons (environ 92 milliards) dans la mobilité future, y compris dans les véhicules aériens personnels, la robotique et les robots de livraison du dernier kilomètre, ainsi que dans les véhicules à moteur existants, signalant ainsi son intention de poursuivre des acquisitions supplémentaires d'entreprises liées à la mobilité.



Il se trouve qu'en 2019, au CES, Hyundai a présenté des rendus de son concept-car Elevate, qui, vous l'avez deviné, peut conduire et marcher. En théorie, elle pourrait fonctionner comme une voiture normale, en roulant. Ou bien les conducteurs pourraient déployer ses "jambes", bloquer les roues motrices et marcher sur un terrain accidenté, exactement comme le chien de Boston Dynamics.





En septembre de cette année, Top Gear a signalé que Hyundai développait activement sa voiture ambulante, ce qui en fait plus qu'un simple concept virtuel. Elle pourrait être exceptionnellement utile aux services d'urgence qui doivent intervenir lors de catastrophes où les véhicules à roues ordinaires ne peuvent pas conduire. Le "New Horizon's Studio" de Hyundai a pour mission de donner vie à cette pièce technologique absolument essentielle. « Nous voulons créer le premier véhicule de classe transformateur au monde », ont déclaré les représentants de Hyundai à l'époque.



Peut-être Hyundai veut-il démonter la technologie des capteurs de Boston Dynamics pour l'utiliser dans ce genre d’engin. Hyundai n’ayant pas révélé ses projets pour Boston Dynamics, nous ne pouvons donc pas savoir avec certitude si Elevate passera du concept à la réalité grâce à la technologie de Boston Dynamics.



Que pensez-vous de l’acquisition de Boston Dynamics par Hyundai ?

Après trois propriétaires, la technologie de Boston Dynamics est-elle toujours ce qu’elle était au départ ?

Que pensez-vous que Hyundai va faire exactement avec sa nouvelle acquisition ?



