Le rachat de Slack par Salesforce pourrait être annoncé ce mardi Un accord qui associerait deux féroces rivaux de Microsoft

Slack pourrait bénéficier de nouveaux accès aux entreprises clientes et gagner une puissance de vente et de marketing supplémentaire, si les rapports sur son acquisition imminente par Salesforce venaient à se concrétiser.



Cette combinaison promet de remédier à l’une des plus grandes faiblesses relatives de Slack dans sa concurrence avec son plus grand rival, Microsoft Teams. La technologie de collaboration de la société de Redmond bénéficie des relations existantes de Microsoft avec les grandes entreprises et organisations qui utilisent Windows, Azure, Office et Dynamics, à tel point que Slack allègue que Microsoft exploite injustement sa position sur le marché pour donner à Teams un avantage indu.



En effet, en juillet dernier, Slack a annoncé avoir porté plainte contre Microsoft devant la Commission européenne pour pratiques anticoncurrentielles. Dans un communiqué de presse, la messagerie assure que sa plainte apporte des détails sur les pratiques illégales et anticoncurrentielles de Microsoft consistant à abuser de sa position dominante sur le marché pour éteindre la concurrence en violation du droit de la concurrence de l’Union européenne. Elle reproche à Microsoft de profiter de sa position de force sur le segment professionnel pour imposer son service rival Teams et écraser toute concurrence. Elle indique notamment que Microsoft a illégalement lié son produit Teams à sa suite de productivité Office dominante sur le marché, obligeant son installation auprès de millions d'utilisateurs, bloquant sa suppression et cachant le coût réel pour les entreprises clientes. Après examen de la plainte, l'Union européenne décidera d'ouvrir ou non une enquête sur les pratiques de Microsoft.



« Nous sommes convaincus que nous gagnons sur les mérites de notre produit, mais nous ne pouvons ignorer les comportements illégaux qui privent les clients de l’accès aux outils et aux solutions qu’ils souhaitent », a déclaré Jonathan Prince, vice-président des communications et des politiques chez Slack. « Slack menace la mainmise de Microsoft sur la messagerie professionnelle, la pierre angulaire d’Office, ce qui signifie que Slack menace le verrouillage de Microsoft sur les logiciels d’entreprise. »



Un accord entre Slack et Salesforce élargirait également la rivalité de longue date entre Salesforce et Microsoft sur le marché plus large des applications commerciales et cloud.





Un accord qui associerait deux féroces rivaux de Microsoft



La combinaison des deux sociétés basées à San Francisco serait « un coup de foudre majeur chez Microsoft », a écrit l'analyste de Wedbush Daniel Ives dans une note publiée lundi. « Pour Microsoft, cela changerait le paysage de manière concurrentielle et ferait de Salesforce un concurrent à surveiller (Dynamics vs CRM) sur le terrain, alors que ces deux piliers vont se faire davantage concurrence sur les opportunités d'un billion de dollars apportées par le cloud au cours de la prochaine décennie. »



Un accord entre Salesforce et Slack pourrait être annoncé dès ce mardi, a rapporté CNBC, citant des sources qui ont déclaré que l'acquisition valoriserait Slack à un prix supérieur à son cours actuel. La valeur marchande de Slack était de 24 milliards de dollars lundi matin, contre 17 milliards de dollars lorsque le Wall Street Journal a rendu compte pour la première fois des discussions la semaine dernière.



L'accord associerait donc deux féroces rivaux de Microsoft.



En mai, le PDG de Slack, Stewart Butterfield, a déclaré que Microsoft Teams n'était pas un concurrent de Slack. Dans un entretien, Butterfield a révélé qu’au sein de sa structure, la société estime que « Microsoft a peut-être la préoccupation malsaine de chercher à nous tuer, et Teams est le véhicule pour le faire ».



Butterfield a expliqué pourquoi il pense que Microsoft est « préoccupé de façon malsaine » par Slack et compare plus Teams à un concurrent à Zoom. Slack a évidemment ses propres fonctionnalités d'appel vocal et vidéo, mais ce n'est pas l'objectif principal de l'application, et souvent, les entreprises intègrent Zoom ou WebEx de Cisco à la place. Microsoft a déplacé les entreprises de Skype Entreprise vers Teams, qui se concentraient traditionnellement sur les appels vocaux et vidéo.



En fin de compte, Butterfield pense que Microsoft essaie de forcer la comparaison avec Teams parce que « Microsoft profite de la narration selon laquelle Teams et Slack sont en compétition. Même si la réalité est qu'il s'agit principalement d'un service d'appel vocal et vidéo ».



Salesforce et Microsoft entretiennent une relation de « frère-ennemi » technologique classique, établissant des partenariats sur certains fronts, mais se faisant le plus souvent concurrence. Lorsque Microsoft a conclu un accord pour acheter LinkedIn pour 26 milliards de dollars en 2016, battant Salesforce lors de l'appel d'offres, le PDG de Salesforce, Marc Benioff, a demandé aux régulateurs d'examiner les implications antitrust.



Pour Microsoft, les enjeux d'une éventuelle combinaison Salesforce-Slack vont au-delà du marché immédiat de la communication et de la collaboration sur le lieu de travail. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a souligné l'importance plus grande de Teams pour les activités de Microsoft dans des remarques aux investisseurs en octobre, affirmant que la façon dont Teams intègre une variété d'applications et de services différents entraînera « une croissance significative de l'utilisation, qui pourrait même être supérieure à la croissance observée par le passé sur des outils individuels ».



« Nous sommes très enthousiastes quant au développement de Teams, car contrairement à tout ce que nous avons fait au niveau de la couche application, Teams est littéralement comme un shell », a déclaré Nadella à l'époque. « Cela a un effet de plateforme.»



Microsoft a indiqué avoir dépassé les 115 millions d'utilisateurs actifs quotidiens de Teams dans son rapport sur les résultats d'octobre, en hausse de plus de 50% par rapport à avril. Slack comptait plus de 12,5 millions d'utilisateurs actifs quotidiens en mars. Slack se concentre plutôt sur les entreprises clientes payantes, déclarant qu’elles étaient désormais plus de 133 000 à la fin du trimestre qui s’est achevé en septembre, soit une hausse de 30% par rapport à l'année précédente.





Une acquisition qui pourrait ne pas montrer immédiatement une plus-value



Les tendances du travail à domicile déclenchées par la pandémie n’ont pas alimenté la croissance de Slack autant que Microsoft, Zoom et d’autres grands acteurs de la technologie de collaboration. Slack s'est associé à Amazon Web Services pour mettre à niveau son infrastructure d'appel vidéo, mais les réunions virtuelles ne font pas partie intégrante de son ensemble de fonctionnalités, laissant une ouverture à ses rivaux.



« La capacité de Slack à pénétrer les entreprises "mainstream" [Fortune 500] serait vraisemblablement boostée dans le cadre d’un accord avec Salesforce », a écrit Karl Keirstead, un analyste d’UBS, décrivant les « synergies classiques de vente incitative » qui pourraient résulter de l’accord. « Bien que cette source de hausse semble difficile à réfuter, une analyse objective de la dernière acquisition majeure - Tableau - suggère que c'est plus facile à dire qu'à faire. »



C'était une référence à Tableau Software, la société de visualisation de données basée à Seattle que Salesforce a acquise l'année dernière pour 15,7 milliards de dollars. Au cours des quatre trimestres précédant l'annonce de l'accord, Tableau a enregistré un chiffre d'affaires de 1,19 milliard de dollars en tant qu'entreprise autonome, et Salesforce a déclaré un chiffre d'affaires de Tableau de 1,37 milliard de dollars depuis la conclusion de l'accord, un taux de croissance de 15% égal à celui affiché par Tableau à son dernier trimestre avant la clôture.



Cela suggère que Tableau ne voit pas encore d'avantage significatif sur la croissance des ventes suite à l'acquisition de Salesforce, a écrit Keirstead.



« Cela pourrait provenir du fait que Tableau est resté largement indépendant et que l'on nous dit que l'effort d'intégration des ventes avec Salesforce n'a démarré que récemment »,indique-t-il. « En fin de compte, l'opportunité de vente incitative avec Slack semble importante, mais elle ne doit pas être exagérée. »



L'intégration de Salesforce et de Tableau a été ralentie l'automne dernier par une révision réglementaire approfondie en Europe, et compliquée cette année par l'impact pratique de la pandémie sur les opérations quotidiennes. Lors d’un entretien, Adam Selipsky, PDG de Tableau, a déclaré que les entreprises travaillaient sur des moyens d'intégrer leurs gammes de produits et leurs efforts de vente et de marketing.



« Nous pensons qu'à l'avenir, il y aura de grandes synergies où nous pouvons offrir plus de valeur aux clients, et il y aura une plus grande portée où plus de gens peuvent comprendre comment Tableau aide les gens à voir et à comprendre les données », a déclaré Selipsky. « Nous nous sentons donc optimistes quant aux synergies, à l'intégration et au partenariat sur plusieurs fronts commerciaux. »



Tableau est en concurrence avec la technologie PowerBI de Microsoft, créant de nouveaux parallèles avec la combinaison potentielle Salesforce-Slack.



Salesforce a dépensé 4,6 milliards de dollars en marketing et en ventes au cours du premier semestre de l'année, soit environ 47% de ses 10 milliards de dollars de revenus pour la même période. En comparaison, Slack a dépensé 219 millions de dollars en marketing et en ventes au premier semestre, soit un peu plus de la moitié de ses 364 millions de dollars de revenus pour la période.



Sources : CNBC



Et vous ?



Partagez-vous l'avis de l'analyste qui pense que la plus-value de ce rachat pourrait ne pas être observable dans un futur proche ?

Que pensez-vous du rachat de Slack par Salesforce ?



Sources : CNBC

Et vous ?

Partagez-vous l'avis de l'analyste qui pense que la plus-value de ce rachat pourrait ne pas être observable dans un futur proche ?

Que pensez-vous du rachat de Slack par Salesforce ?