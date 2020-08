Google amorce la fusion de Meet, Chat et Rooms dans Gmail pour ses clients G Suite Pour affronter Microsoft Teams et Slack 0PARTAGES 5 0 Le mois dernier, Google a annoncé une refonte majeure de Gmail qui le verrait fusionner avec deux des nouvelles applications de communication de Google, Google Meet et Google Chat. Meet est le concurrent de l'application de vidéoconférence Zoom tandis que Google Chat se présente comme le concurrent de Slack. Pour expliquer les motivations derrière ce changement, Javier Soltero, Vice President & GM, G Suite, avait indiqué que :



« Le travail à distance a considérablement augmenté les demandes que nous recevons dans de nombreuses directions, tant dans notre vie professionnelle que dans notre vie personnelle. Les gens nous disent qu'ils se sentent surchargés avec trop d'informations et trop de tâches sur trop d'outils différents. Au lieu d'apprendre un autre outil, nous avons besoin que les outils que nous utilisons déjà soient encore plus utiles et travaillent ensemble, de manière intégrée et intuitive.



« C'est pourquoi aujourd'hui, nous introduisons un meilleur foyer pour le travail. G Suite rassemble désormais intelligemment les personnes, le contenu et les tâches dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de votre temps. Nous intégrons des outils de base tels que la vidéo, le chat, le courrier électronique, les fichiers et les tâches, et les améliorons ensemble, afin que vous puissiez plus facilement rester au courant des choses, où que vous soyez ».



Dans un billet, Google a indiqué que cette nouvelle expérience est désormais en train d'être déployée pour tous les clients G Suite : « Nous déployons actuellement cet espace de travail sur Gmail sur le Web et sur Android ».



Gmail comportera désormais quatre composants distincts:

Mail , qui n'a pas changé et est la même expérience Gmail que les utilisateurs connaissent.

, qui n'a pas changé et est la même expérience Gmail que les utilisateurs connaissent. Chat , qui permet aux utilisateurs d'envoyer des messages aux individus et aux petits groupes directement.

, qui permet aux utilisateurs d'envoyer des messages aux individus et aux petits groupes directement. Rooms , qui sont des espaces qui incluent une discussion partagée, des fichiers et des tâches pour aider les groupes à travailler plus facilement sur des projets.

, qui sont des espaces qui incluent une discussion partagée, des fichiers et des tâches pour aider les groupes à travailler plus facilement sur des projets. Meet, qui présente les réunions à venir que vous pouvez afficher et rejoindre.





Les onglets Mail,Chat Rooms et Meet de Gmail sur mobile

Sur l'interface desktop, la nouvelle version de Gmail conserve toutes les commandes et fonctionnalités Gmail là où vous les attendez, elle ajoute juste de nombreux autres contrôles sur les côtés et en haut de l'application de messagerie. La barre latérale comporte désormais des sections pour les discussions avec des individus ou dans des salles de réunions depuis Google Chat, ainsi que les réunions que vous avez programmées dans Google Meet. La zone de message de Gmail dispose d'une interface en écran partagé qui peut désormais faire des choses comme afficher un salon de discussion Google Chat ou même ouvrir un document Google directement dans Gmail.



Sur mobile, l'application Gmail reçoit une nouvelle barre d'onglets sur le bas de l'application, vous permettant de basculer entre Mail, Chat, Rooms et Meet.



La fusion est totalement facultative et dans G Suite, la modification n'apparaîtra que pour les organisations qui ont activé l'option « Chat préféré ». La stratégie de déploiement de Google implique qu'une fonctionnalité n'arrive jamais à tout le monde en même temps s'applique également sur GSuite, qui dispose d'ailleurs de deux options de déploiement :

Rapid Release : déploiement progressif auprès des utilisateurs (jusqu'à 15 jours pour une visibilité complète des fonctionnalités) à partir du 12 août 2020

déploiement progressif auprès des utilisateurs (jusqu'à 15 jours pour une visibilité complète des fonctionnalités) à partir du 12 août 2020 Scheduled Release : déploiement progressif auprès des utilisateurs (jusqu'à 15 jours pour une visibilité complète des fonctionnalités) à partir du 1er septembre 2020

Pour l'instant, le déploiement concerne l'application Web de Gmail et l'application Android. « Avec ce lancement, vous pourrez également ouvrir et co-éditer un document avec votre équipe sans quitter Gmail. Cela vous permettra de collaborer plus facilement directement dans le contexte de l'endroit où vous faites votre travail à ce moment-là », explique Google.



De plus, Google a introduit plusieurs nouveaux outils pour vous aider à établir des priorités et à rester concentré. Vous pouvez désormais :

Attribuer des tâches de groupe.

Être averti des mises à jour des tâches dans les salons.

Épingler les pièces importantes pour qu'elles soient plus faciles à trouver et qu'il soit plus simple d'y accéder.

Régler votre disponibilité sur « Ne pas déranger ».

Mieux disposer de votre temps avec des notifications de statut dans le chat comme « Absent du bureau ».

Voir les fichiers partagés dans un salon.

Afficher les résultats de recherche intégrés et basculez entre les résultats des e-mails et des discussions sur le Web.

Démarrer une nouvelle réunion ou consultez vos prochaines réunions Meet sur le Web.





Pour les comptes Google grand public réguliers, ils ne verront pas la fusion sur desktop. Google a déclaré qu'il « réfléchissait activement à la manière et au moment de proposer cette expérience aux consommateurs susceptibles de la vouloir ».



Sur mobile, il y a un peu de fusion pour les consommateurs grand public puisque

la possibilité de faire un direct avec jusqu’à 100 000 téléspectateurs pour les clients G Suite ;

un affichage « mosaïque » qui permet de voir 16 personnes à la fois ;

la possibilité d’avoir jusqu’à 100 personnes par appel (250 pour les entreprises) ;

des sessions d’une durée illimitée pendant cette période (qui reviendront à leur limite de 60 minutes après le 30 septembre) ;

la possibilité de partager son écran pour faire une présentation ;

des sous-titres en temps réel grâce à l’intelligence artificielle ;

la possibilité d'intégrer des vidéos YouTube dans la discussion, afin de les regarder tous en même temps.

Toutefois, fin juillet, Google a déployé une mise à jour qui a réduit la barre d'onglets à deux boutons (elle en avait quatre) : Mail et Meet. Encore une fois, cet affichage est facultatif, bien qu'il soit activé par défaut. Vous pouvez le désactiver en accédant à Paramètres-> [Votre adresse e-mail] et en décochant la case Afficher l'onglet Meet pour les appels vidéo. Si vous avez plusieurs comptes dans Gmail, vous devrez le faire pour chaque compte.



Intégrer Meet et Chat dans Gmail consiste essentiellement à faire revivre l'ancienne stratégie à buzz de Google de « pousser notre nouveau produit dans Gmail ». À l'époque, l'inquiétude de Google se portait sur Facebook et Twitter au lieu de Zoom et Slack, mais les choses ont évolué depuis. Les gens passent beaucoup de temps dans Gmail et Google espère qu'ils voudront faire leur travail, échanger en instantané et faire de la vidéoconférence dans la même application. Pour les utilisateurs de GSuite, l'idée est que vous payez de toute façon pour GSuite, vous pouvez donc aussi arrêter de payer pour Slack et Zoom.



ah pauvre slack et zoom