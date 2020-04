Google propose gratuitement au grand public Meet, son outil « premium » de vidéoconférence qui était réservé aux entreprises Pour tenter de contrer Zoom 8PARTAGES 7 0 Quelles sont vos applications de vidéoconférence préférées ? Suite aux mesures de confinement imposées à cause de l’épidémie COVID-19, de nombreuses entreprises ont été encouragées à demander à leurs collaborateurs de travailler depuis leurs domiciles. Cela n’a pas été sans conséquence : les entreprises fournissant des services ou outils de communication ou de collaboration ont vu leur usage exploser.



Ainsi, l’épidémie est devenue le moment où ces entreprises battaient leurs records d’utilisation. Nous avons par exemple Slack qui a annoncé fin mars que sa plateforme a atteint de nouveaux records de fréquentation en simultané avec



Même son de cloche chez Microsoft Teams. En Mars, la demande a fait un bond dans le monde entier,



L’un des autres gagnants est Zoom qui a annoncé le 22 avril 2020



Face à cela, Google a lancé une offensive : Meet, son outil « premium » de vidéoconférence qui était jusque là payant et réservé aux entreprises, est devenu gratuit pour tout le monde :



« Aujourd'hui, nous rendons Google Meet, notre produit de visioconférence haut de gamme, gratuit pour tous, avec une disponibilité qui se déploiera au cours des prochaines semaines. Nous avons investi des années pour faire de Meet une solution de visioconférence sécurisée et fiable à laquelle les écoles, les gouvernements et les entreprises du monde entier font confiance, et ces derniers mois, nous avons accéléré la publication des fonctionnalités les plus demandées pour la rendre encore plus utile. À partir du début du mois de mai, toute personne possédant une adresse e-mail peut s'inscrire à Meet et profiter des nombreuses fonctionnalités disponibles pour nos utilisateurs professionnels et éducatifs, telles que la planification simple et le partage d'écran, les légendes en temps réel et les mises en page qui s'adaptent à vos préférences , y compris une vue en mosaïque étendue.



« Il est important que tous ceux qui utilisent Meet aient une expérience sécurisée et fiable dès le départ. Dès la semaine prochaine, nous étendrons progressivement sa disponibilité à de plus en plus de personnes au cours des semaines suivantes. Cela signifie que vous ne pourrez peut-être pas créer de réunions sur meet.google.com tout de suite, mais vous pouvez vous inscrire pour être averti dès que cela sera possible ».





Il faut dire que Meet a également bénéficié de la nécessité pour les travailleurs d’effectuer leurs tâches à distance : « Depuis ce mois-ci, Meet héberge 3 milliards de minutes de visioconférences et enregistre environ 3 millions de nouveaux utilisateurs chaque jour. Et la semaine dernière, les participants aux réunions quotidiennes de Meet ont dépassé les 100 millions ».



Concrètement, avec Google Meet, le grand public aura accès, sur ordinateur, iOS et Android, à :

la possibilité de faire un direct avec jusqu’à 100 000 téléspectateurs pour les clients G Suite

un affichage « mosaïque » qui permet de voir 16 personnes à la fois

la possibilité d’avoir jusqu’à 100 personnes par appel (250 pour les entreprises)

des sessions d’une durée illimitée pendant cette période (qui reviendront à leur limite de 60 minutes après le 30 septembre) ;

la possibilité de partager son écran pour faire une présentation

des sous-titres en temps réel grâce à l’intelligence artificielle

la possibilité d'intégrer des vidéos YouTube dans la discussion, afin de les regarder tous en même temps.

Insistant sur le point sécurité et confidentialité, Google assure avoir pris une approche simple : activer par défaut les paramètres qui permettent de mieux protéger les utilisateurs. L’éditeur indique notamment que :

Nous fournissons un ensemble solide de contrôles de l'hôte tels que la possibilité d'admettre ou de refuser l'entrée à une réunion, et de désactiver ou de supprimer les participants, si nécessaire.

Nous n'autorisons pas les utilisateurs anonymes (c'est-à-dire sans compte Google) à participer à des réunions créées par des comptes individuels.

Les codes de réunion sont complexes par défaut et donc résistants à la «supposition» par force brute.

Les visioconférences Meet sont chiffrées en transit et tous les enregistrements stockés dans Google Drive sont chiffrés en transit et au repos.

Nous n'avons pas besoin de plugins pour utiliser Meet sur le Web. Il fonctionne entièrement dans Chrome et d'autres navigateurs modernes, il est donc moins vulnérable aux menaces de sécurité.

Sur mobile, nous avons dédié des applications Google Meet dans l'App Store d'Apple et Google Play Store.

Les utilisateurs de Meet peuvent inscrire leur compte dans le programme de protection avancée de Google, nos protections les plus solides disponibles contre le phishing et le piratage de compte.

Google Cloud subit régulièrement des audits de sécurité et de confidentialité rigoureux pour tous ses services. Nos certifications de conformité mondiales peuvent aider à soutenir les exigences réglementaires telles que le GDPR et HIPAA, ainsi que COPPA et FERPA pour l'éducation.

Vos données Meet ne sont pas utilisées à des fins publicitaires et nous ne vendons pas vos données à des tiers.

« C'est la première fois que nous ouvrons au grand public un produit destiné aux entreprises. Cette décision a été motivée par la nécessité de fournir une solution sécurisée pour les personnes confinées loin des autres jusqu'au moment où nous n'aurons plus à être dépendant de ces outils pour échanger », a expliqué Javier Soltero, vice-président de Google en charge de G Suite (Gmail, Google Docs, Google Drive…).



L'entreprise de Mountain View vise les PME, qui n'ont pas en temps normal les moyens de se payer le service, les enseignants qui dispensent des cours à distance, mais aussi d'autres utilisateurs pour des moments plus conviviaux.



« Nous nous sommes vite rendu compte que cet outil professionnel était déjà largement utilisé les samedis après-midi pour autre chose qu'une réunion de travail… », a noté Javier Soltero.



Pour utiliser Google Meet, il suffit d’avoir un compte Google, et de se connecter sur meet.google.com. Vous avez également la possibilité de passer par l’application iPhone, iPad et Android.



Télécharger Meet sur iOS

Télécharger Meet sur Android



Source :



Et vous ?



Durant cette période avez-vous déjà participez à des réunions en audio ou vidéoconférence ?

Quel outil avez-vous utilisé ?

Votre entreprise se servait-elle déjà de cette application ou les circonstances l'ont conduite à la choisir ?

Dans le cadre personnel utilisez-vous le même outil pour communiquer avec vos proches ? Si non, quelle application utilisez-vous ?

Que pensez-vous de la stratégie de Google visant à proposer Meet au grand public ?

