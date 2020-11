Les conditions générales d'utilisation de 13 applications les plus populaires prendraient 17 heures pour toutes les lire Rapporte Thinkmoney après avoir analysé ces conditions 0PARTAGES 7 0 Selon Statista, plus 1,96 million d’applications sont disponibles sur l’App Store. Et sur le Play Store, ce sont plus de 2,87 applications qui sont prêtes à l’emploi. Quelque soit donc le domaine, les utilisateurs y trouveront forcément des applications mobiles qui répondront à leurs besoins. Cependant, pour pouvoir utiliser ces applications, il faut au préalable valider les termes et conditions générales d’utilisation (CGU) après les avoir installées. Thinkmoney, un fournisseur de services bancaires basés à Londres s’est penché sur les termes et conditions d’utilisation de 13 applications mondialement connues et qui sont Microsoft Teams, Kandy Crush, TikTok, Twitter, WhatsApp, Slack, Facebook, Messenger, Zoom, Gmail, YouTube, Instagram et Google Meet.



Après avoir examiné ces applications, Tkinkmoney note que leurs conditions générales d’utilisation sont assez volumineuses. L’application ayant des CGU les moins volumineuses est Google Meet avec 4 717 mots. Celle ayant des CGU les plus verbeuses est Microsoft Teams avec 18 282 mots.





Après avoir additionné le nombre de mots inclus dans les CGU de ces 13 applications populaires, Thinkmoney est parvenu à un total de 128 415 mots. Quand on sait que le dictionnaire le Trésor de la langue française possède environ 100 000 mots, si vous avez téléchargé toutes ces applications, c’est comme si devriez lire tous les mots de ce dictionnaire et bien plus encore avant d’utiliser ces applications. Si l’on admet qu’en moyenne il faut 1 minute pour lire 125 mots, cela signifie qu’il faudrait 17 heures à un utilisateur pour lire toutes les politiques de confidentialité et les conditions générales d’utilisation de ces 13 applications.



Selon Thinkmoney, la politique de confidentialité et les conditions de King — l’éditeur de Kandy Crush — sont plus longues que celles de toutes les applications de médias sociaux analysées avec 14 189 mots — presque la moitié de la taille moyenne d’un roman. Leur politique détaille les informations sur la façon dont ils partagent certaines informations personnelles jusqu’à ce que vous vous désinscriviez. De toutes les applications de médias sociaux analysées, la politique de données et les conditions de service de TikTok sont les plus longues. Totalisant 11 698 mots, il faudrait 1 heure et 33 minutes pour lire les informations importantes avant de télécharger l’application. C’est comme si vous devriez regarder 370 vidéos dont la durée moyenne est de 15,6 secondes. Si par contre ce sont les applications de l’entreprise Facebook qui vous intéressent, notamment Facebook, Messenger et Instagram, il va falloir se préparer à lire 24 003 qui représentent la somme des mots des CGU de ces trois applications.



En général, les politiques de confidentialité et les conditions générales d’utilisation expliquent de manière détaillée les fonctionnalités du produit ou du service, les conformités, les droits que vous accordez à l’application (et bien évidemment l’entreprise éditrice), les clauses sur la propriété intellectuelle, les interdictions et les conditions de résiliation, etc. Le problème est que ces



Alors que les entreprises se défendent en expliquant que si les CGU sont assez verbeuses, c’est pour ne pas occulter certaines informations qui seraient préjudiciables aux utilisateurs, ces derniers pour leur part rétorquent que c’est le contraire. Pour certains utilisateurs, ces CGU longues comme le bras ne serviraient qu’à cacher certaines conditions dans le fouillis d’informations de sorte que l’utilisateur ne puisse pas prendre connaissance de certaines conditions qui lui seraient préjudiciables. Et pour ceux qui ont le courage pour lire ces CGU, se taper plus d’une heure de lecture sur des thèmes incompréhensibles est définitivement la chose qu’ils ne souhaiteraient pas faire avant d’accéder à l’application qu’ils viennent de télécharger. Cependant, des entreprises soulignent que même si ces CGU étaient réduites à leur plus petite expression avec des explications assez simplifiées, les utilisateurs trouveraient toujours le moyen de ne pas les lire.



Source : Thinkmoney



Et vous ?



Lisez-vous les CGU avant d’utiliser de nouvelles applications ? Si non, pourquoi ?



Selon vous, quelles solutions les entreprises pourraient-elles mettre en œuvre pour faciliter et amener les utilisateurs à lire les CGU avant d’utiliser leurs produits ou services ?

Et pour ceux qui ont le courage pour lire ces CGU, se taper plus d'une heure de lecture sur des thèmes incompréhensibles est définitivement la chose qu'ils ne souhaiteraient pas faire avant d'accéder à l'application qu'ils viennent de télécharger. Cependant, des entreprises soulignent que même si ces CGU étaient réduites à leur plus petite expression avec des explications assez simplifiées, les utilisateurs trouveraient toujours le moyen de ne pas les lire.

- ou tu vas

- a faire quoi

- avec qui

- comment tu t'es habillée

- si tu recois un appel qui c'est et qu'est ce que tu dis

- parfois quand tu dois sortir tu es obbligé a regarder 30 sec de pub

- etc.. 0 0 Imagine, tu montes sur un bus et tu ne paye pas le ticket mais tu dois laisser tout tes infos:- ou tu vas- a faire quoi- avec qui- comment tu t'es habillée- si tu recois un appel qui c'est et qu'est ce que tu dis- parfois quand tu dois sortir tu es obbligé a regarder 30 sec de pub- etc..