Foxconn va transférer une partie de sa production pour Apple au Vietnam pour minimiser les risques liés à la Chine, Les iPad et MacBook sont concernés par le déménagement 7PARTAGES 2 0 Le principal fournisseur d'Apple, Foxconn, va transférer une partie de l'assemblage des iPad et MacBook de Chine au Vietnam à la demande d'Apple, a rapporté Reuters jeudi en citant une personne ayant connaissance de ce plan. Cette évolution arrive alors que l'entreprise américaine diversifie sa production pour minimiser l'impact d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.



Ce changement survient alors que l'administration sortante du président Donald Trump encourage les entreprises américaines à délocaliser leur production hors de Chine. Pendant le mandat de Trump, les États-Unis ont ciblé l'électronique fabriquée en Chine pour obtenir des droits d'importation plus élevés, et ont limité les fournitures de composants produits à l'aide de la technologie américaine aux entreprises chinoises qu'ils jugent dangereuses pour la sécurité nationale.





Apple a pu contourner certains de ces droits de douane, mais il semble que le fabricant d'iPhone se méfie du fait qu'il dépende de la Chine pour sa chaîne d'approvisionnement mondiale, ce qui pourrait rendre l'entreprise vulnérable aux forces géopolitiques. La dépendance d'Apple à l'égard de la Chine a également été



Reuters rapporte que Foxconn, groupe industriel taïwanais spécialisé dans la fabrication de produits électroniques principalement implanté à Shenzhen en Chine et présent sur plusieurs autres sites dans le pays, serait en train de construire des chaînes de montage pour la tablette iPad et l'ordinateur portable MacBook d'Apple dans son usine de la province de Bac Giang, au nord-est du Vietnam. Ces nouvelles usines seront mises en service au cours du premier semestre 2021, a déclaré la source d’information, qui ne s’est pas identifiée pour parlé d’un projet qui est encoure privé.



Selon la personne qui connaît le projet, les nouvelles lignes prendront également une partie de la production des produits d’Apple fabriqués Chine, mais elle n’a pas précisé combien de production serait déplacée. « Le déménagement a été demandé par Apple », a déclaré la personne. « Elle veut diversifier la production suite à la guerre commerciale ».



Foxconn n’a pas commenté la nouvelle. La société s’est contentée de déclarer : « En tant que politique de l'entreprise, et pour des raisons de sensibilité commerciale, nous ne commentons aucun aspect de notre travail pour aucun client ou leurs produits ». Apple n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires de Reuters.



Ce changement marquera la première fois que l'iPad sera fabriqué en dehors de la Chine



Reuters indique qu'Apple a demandé ce changement, suite aux inquiétudes concernant la dépendance excessive de la Chine comme centre de fabrication. Bien que les tensions avec la Chine devraient s'apaiser après le départ du président Donald Trump en janvier, la guerre commerciale a probablement servi d'avertissement à l'entreprise, accélérant les plans de diversification de ses chaînes d'approvisionnement.



Apple a longtemps diversifié la production d'iPhone dans un certain nombre de pays, l'Inde devenant un centre de fabrication de plus en plus important, mais Foxconn n'a jusqu'à présent assemblé l’iPad qu'en Chine. Le transfert de la production d'iPad au Vietnam marquera la première fois que Foxconn assemblera l'appareil en dehors de la Chine.



La société taïwanaise Foxconn, anciennement Hon Hai Precision Industry Co Ltd, a annoncé mardi, selon Reuters, un investissement de 270 millions de dollars pour créer une nouvelle filiale appelée FuKang Technology Co Ltd - une initiative qui, selon la personne interrogée, vise à soutenir l'expansion du Vietnam.



Ce n'est pas la première fois que nous avons des raisons de penser qu'Apple cherche à implanter sa chaîne d'approvisionnement mondiale au-delà de la Chine. L'entreprise prévoit déjà de dépenser jusqu'à un milliard de dollars pour agrandir une usine d'assemblage d'iPhone en Inde, comme "fortement demandé" par Apple pour diversifier sa production au-delà de la Chine, ont déclaré à Reuters en juillet des personnes ayant une connaissance directe de la question.



Le fabricant sous contrat prévoit également de fabriquer des téléviseurs dans l'usine vietnamienne pour des clients tels que la société japonaise Sony Corp, le début de cette production étant prévu entre fin 2020 et début 2021, a déclaré la personne. Sony n’a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters. L'usine fabriquera également d'autres produits électroniques tels que des claviers d'ordinateur, a déclaré la personne.



Foxconn et d'autres entreprises comme Pegatron Corp. envisagent également de construire des usines au Mexique, ont aussi déclaré des personnes ayant des connaissances du sujet à Reuters, car Washington encourage la production à proximité des marchés.



En août, le président de Foxconn, Liu Young-way, a déclaré aux investisseurs que la guerre commerciale sino-américaine avait coupé le monde en deux, affirmant que son entreprise visait à fournir « deux ensembles de chaînes d'approvisionnement », a rapporté Reuters.



Parmi les autres assembleurs d'iPad, il y a Compal Electronics Inc. de Taiwan et BYD Electronic International Co Ltd. de Chine.





En ce qui concerne l'iPhone, Pegatron a annoncé un investissement de 150 millions de dollars comme première étape d'un plan annoncé de 1 milliard de dollars pour la production d'iPhone en Inde, d’après un article publié lundi par Economic Times de l’Inde. Le conseil d'administration de Pegatron, le deuxième plus grand fabricant sous contrat d'Apple, a approuvé un investissement initial de 150 millions de dollars pour la construction d'installations de fabrication en Inde, a déclaré le haut dirigeant de l’entreprise.



L'usine de Pegatron en Inde devrait commencer à produire au cours du second semestre de l'année prochaine ou au début de 2022 et la société prévoit de faire d'autres investissements en Inde au cours des deux prochaines années, a déclaré le PDG Liao Syh-jang lors d'une conférence d'investisseurs la semaine dernière. Les détails ont été rapportés dans les médias locaux taïwanais, selon le quotidien économique indien.



Le ministre indien de l'Électronique et de l'informatique, Ravi Shankar Prasad, avait déclaré lors d'un événement la semaine dernière, selon Economic Times, qu'Apple avait transféré neuf de ses unités opérationnelles de la Chine vers l'Inde pendant la période de covid-19. Le hic est qu’Apple a



Source : Reuters



Et vous ?



Que pensez-vous de la décision d’Apple de transférer une partie de sa production de Chine au Vietnam ?

Avec ce mouvement de délocalisation, la Chine restera-t-elle à l’avenir le 1er pays producteur d'équipements électroniques grand public ?



