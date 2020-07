Foxconn investira 1 milliard de dollars dans une usine d'assemblage en Inde pour déplacer la production d'iPhones de Chine, Générant ainsi environ 6000 emplois au pays 30PARTAGES 3 0 Selon certaines sources, Apple travaillerait à déplacer une partie de sa production hors de Chine, et un nouveau rapport semble confirmer cette stratégie. En effet, on apprend que la société Foxconn basée à Taïwan et qui assemble les iPhone d’Apple, prévoit un investissement important dans une usine d'assemblage d'iPhone dans le sud de l'Inde. L’usine de Sriperumbur puisqu’il s’agit d’elle, se trouve dans l'État du Tamil Nadu à environ 50 km à l'ouest de Chennai. Le montant de cet investissement est de 1 milliard de dollars et il devra permettre à la société d’étendre ses capacités de production dans le pays.



D'après une source qui a tenu à garder l’anonymat, cette décision viendrait d’une forte demande d’Apple : « Il y a une forte demande d'Apple à ses clients de déplacer une partie de la production d'iPhone hors de Chine ». Une autre source a fait savoir que cet investissement se fera progressivement sur 3 ans et générera environ 6000 emplois. L’usine concernée assemble déjà les iPhone XR, et l’expansion prévue pourrait permettre à ce qu’on puisse y assembler d'autres modèles d'iPhone que la société fabrique actuellement en Chine.





Cela pourrait avoir de gros avantages non seulement pour Apple au niveau des taxes, mais également pour l’Inde. Il faut savoir qu’en Inde, seul 1 % des ventes de smartphones sont destinées à l'iPhone, car son coût élevé en fait un symbole de statut sur le deuxième marché mondial des smartphones. L’assemblage de plus d'iPhone dans le pays contribuera donc à réduire leurs coûts, car Apple n'aura plus à prendre en compte les taxes à l'importation au moment de fixer les prix.



D’un autre côté, le fait de déplacer une partie de la production d'Apple, si cela se produit, servira également l'objectif de l'Inde de nuire à l'économie chinoise tout en permettant à Apple d’utiliser le pays comme plaque tournante pour les exportations. D’ailleurs, Neil Shah, chercheur en technologie à Hong Kong, l’a affirmé : « Avec la main-d'œuvre indienne, moins chère que la main-d'œuvre chinoise et l'expansion progressive de sa base de fournisseurs ici, Apple pourra utiliser le pays comme plaque tournante pour l’exportation ».



Malgré toutes les bonnes choses que cet investissement laisse entrevoir, certains craignent que les employés de cette usine ne se fassent exploités et maltraités. Il y a aussi ceux qui pensent qu’il s’agit juste du globalisme qui consiste à industrialiser des pays du tiers-monde, exploiter leur main-d'œuvre, puis quitter une fois qu'ils sont un pays riche avec des salaires plus élevés. Face à tous ceux-là, d’autres font savoir qu’en Inde, il y a environ 200 lois nationales du travail, différentes selon les États et qui sont assez strictes en particulier pour les grandes entreprises. D’après ces derniers, cela devrait garantir que les choses se passeront bien, mais seul l’avenir nous le dira.



