Twitter vous avertira si vous "likez" les tweets trompeurs, Alors que l'entreprise affiche déjà un avertissement lorsque vous essayez de "retweeter" un tweet étiqueté 8PARTAGES 3 0 Twitter élargit ses réponses à la désinformation en informant les utilisateurs lorsqu'il s'agit de tweets au contenu litigieux. Le site Web de médias sociaux a déjà ajouté des étiquettes d'avertissement lorsque les utilisateurs essaient de retweeter un message qui tente de diffuser des informations erronées ou de la désinformation.



Twitter a commencé à signaler les tweets au contenu litigieux et potentiellement trompeur cette année à l'approche des élections présidentielles 2020. Grâce à cette fonction, le site Web vous avertira chaque fois que vous essaierez de retweeter ou de citer un message étiqueté comme tel afin de limiter la diffusion d'informations erronées. Le réseau social a étendu cette fonctionnalité de sorte que vous recevrez également un avertissement si vous tentez de "liker" un tweet litigieux, a annoncé l'entreprise lundi. Si vous appuyez sur le bouton "Coeur" d'un message étiqueté comme trompeur, un message d'avertissement apparaîtra avec un bouton "En savoir plus".





Twitter a introduit de nouvelles étiquettes sur le coronavirus en mai afin de « fournir un contexte et des informations supplémentaires » aux tweets contenant des « informations contestables ou trompeuses » sur la pandémie.



Il a également ajouté des étiquettes aux tweets du président Donald Trump, qui n'a cessé de diffuser des messages litigieux sur des rivaux politiques qui volent l'élection, qui a mis en doute l'intégrité des compteurs de votes, qui a affirmé sans fondement que les bulletins de vote sont secrètement rejetés et qui a revendiqué des victoires dans les États clés où les votes continuaient d'être comptés.



« Il est vital de donner un contexte sur les raisons pour lesquelles un Tweet étiqueté est trompeur dans le cadre de notre élection, covid-19, et des règles des médias synthétiques et manipulés », a déclaré Twitter dans un communiqué lundi dernier.



« Ces messages ont permis de réduire de 29 % les citations d'informations trompeuses. Nous les élargissons donc pour montrer que vous likez un Tweet étiqueté », a-t-il ajouté.





Les avertissements avant les retweets et les likes sur les tweets étiquetés ne sont pas les seules restrictions que Twitter a récemment mises en place pour ajouter un peu de friction à la plateforme et réduire la diffusion de fausses informations. L'entreprise a ajouté une fonction qui encourage les utilisateurs à



En effet, actuellement, lorsque les utilisateurs tentent de partager un retweet, Twitter ouvre une fenêtre pour composer un quote tweet au lieu de partager immédiatement ce tweet avec vos followers. Vous n'avez cependant pas besoin d'écrire quoi que ce soit, et vous pouvez toujours publier un retweet standard – il suffit de cliquer sur le bouton "Retweet" dans la fenêtre de composition. Ces changements ont été apportés aux retweets en octobre en prévision de la période des élections aux États-Unis.



Twitter a aussi décidé en octobre de ne pas montrer non plus les recommandations "Liké par" ou "suivies par" de personnes que vous ne suivez pas, et l'encadré des tendances ne montre que les tendances avec un contexte supplémentaire inclus. Tout comme les changements apportés aux retweets, ces modifications étaient censées être en place jusqu'à la fin de la semaine électorale aux États-Unis, selon Twitter. Tous ces changements ont été annoncés pour la première fois le 9 octobre.



La chercheuse Jane Manchun Wong, spécialiste des fonctionnalités expérimentales des applications, a découvert cette fonction élargie au début du mois. Les tweets qu'elle a testés, qui étaient liés aux élections, ont tous montré un avertissement :





Une semaine après le jour de l'élection, Twitter a révélé qu'il avait qualifié 300 000 tweets de trompeurs entre le 27 octobre et le 11 novembre. Sur ce total, 456 ont été bloqués pour ne pas être retweetés ou likés et ont été cachés derrière un avertissement avant même d'avoir pu être consultés. L'entreprise affirme que ses efforts ont permis de réduire de 29 % le nombre de tweets contenant des informations trompeuses.



L’extension de la fonctionnalité d’avertissement avant un retweet à l’avertissement si vous "likez" les tweets trompeurs annoncée par l'entreprise lundi, est en cours de déploiement sur le Web et sur iOS dans le monde entier cette semaine, et elle sera disponible sur Android dans les prochaines semaines, a déclaré Twitter.



Par contre, selon BuzzFeed News, les étiquettes que Facebook a mises sur les nombreux messages litigieux liés aux élections diffusés par le président Donald Trump au lendemain de l'élection présidentielle américaine n'ont pas réussi à ralentir leur diffusion sur le réseau social, d’après des données internes vues par le site d’information.



Après qu'un employé ait demandé un peu plus tôt ce mois, sur les forums de discussion internes de l'entreprise, si Facebook disposait de données sur l'efficacité des étiquettes, un spécialiste des données a révélé que les étiquettes - appelées "informs" en interne - ne contribuent que très peu à réduire leur diffusion, a rapporté BuzzFeed News la semaine dernière.



« Nous avons la preuve que l'application de ces informations aux messages diminue leur partage d’environ 8 % », ont déclaré les scientifiques. Les scientifiques ont noté, en outre, que l'ajout des étiquettes ne devrait pas réduire la diffusion de faux contenus. Au contraire, ils sont utilisés « pour fournir des informations factuelles dans le contexte du post ».



« En prévision de cette élection, nous avons développé des étiquettes d'information, que nous avons appliquées aux messages des candidats dans le but de connecter les gens avec des sources fiables sur l'élection », a déclaré la porte-parole de Facebook, Liz Bourgeois, ajoutant que les étiquettes n'étaient « qu'une partie de nos efforts plus larges d'intégrité électorale », a rapporté BuzzFeed News.



