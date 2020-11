49 % des employés de Facebook ne croient pas que l'entreprise a eu un impact positif sur le monde, Malgré le renforcement de ses politiques de vérification des faits et de désinformation 9PARTAGES 3 0 Facebook a publié les résultats de son enquête interne semestrielle "Pulse survey". Malgré le renforcement de ses politiques de vérification des faits et de désinformation, seule une légère majorité des employés de Facebook, 51 %, pense que le réseau social a un impact positif sur le monde. Cette information provient d'une enquête menée en interne auprès de plus de 49 000 employés en octobre pendant deux semaines, comme l’a rapporté BuzzFeed News.



Les résultats de l'enquête ont été publiés juste après que Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales et de la communication chez Facebook, ait apprécié les employés pour la préparation de la plateforme aux élections américaines de novembre. Selon BuzzFeed News, le message de Nick Clegg a été publié sur un forum interne, intitulé "Ready for election day" (Prêt pour le jour des élections).





Facebook a mis en place une série de mesures pour tenter d'endiguer la désinformation autour de l'élection du 3 novembre, comme le blocage temporaire de toute nouvelle publicité politique. Il a récemment interdit le mouvement conspirationniste QAnon qui prétend qu'un Deep State (État Profond) tente de faire tomber le président Trump.



Un jour avant l’élection, Clegg a publié un message pour féliciter les employés dont le travail a contribué à changer beaucoup de choses depuis 2016, a-t-il dit, faisant allusion à la précédente élection où les acteurs de l'État russe ont utilisé Facebook pour semer la discorde, tandis que l'entreprise et son PDG Mark Zuckerberg sont restés dans l'ignorance.



« Nous avons transformé notre façon d'aborder les élections depuis l'élection présidentielle américaine d'il y a quatre ans », a écrit Clegg dans sa note. « Grâce aux efforts de beaucoup, beaucoup trop d'entre vous pour les citer nommément, Facebook est aujourd'hui une entreprise très différente ».



Cependant, alors que Clegg a pris un ton optimiste dans son adresse aux employés, les résultats de l’enquête interne de Facebook publié lundi ont révélé une forte baisse de la confiance des employés au cours des six derniers mois. Son "Pulse Survey" semestriel a montré que les travailleurs se sentaient tendus à cause de la fermeture des bureaux et continuaient à perdre confiance dans le fait que l'entreprise améliorait le monde.



Seuls 51 % des répondants ont déclaré qu'ils croyaient que Facebook avait un impact positif sur le monde, soit une baisse de 23 points de pourcentage par rapport à la dernière enquête de l'entreprise en mai et une baisse de 5,5 points de pourcentage par rapport à la même période l'année dernière. En réponse à une question sur la direction de l'entreprise, seuls 56 % des employés ont eu une réponse favorable, contre 76 % en mai et plus de 60 % l'année dernière. Il faut noter qu’un employé de Facebook a reconnu dans le rapport que la hausse des résultats de Pulse en mai était « probablement due à notre réponse à covid-19 », qui a été largement saluée, a rapporté le média en ligne BuzzFeed News.



En quelques mots, de plus en plus d'employés de l’entreprise ne sont pas sûrs que Facebook ait une influence positive. Les critiques externes formulées à l'encontre de Facebook pour ne pas avoir réussi à endiguer complètement la haine et les informations trompeuses pèsent sur les employés.



« Les thèmes les plus constructifs des commentaires mentionnent la prise de décision liée aux discours haineux et à la désinformation sur nos plateformes, et les préoccupations que le leadership se concentre sur les mauvais paramètres », a écrit un responsable des ressources humaines pour expliquer les résultats, d’après le média. Les performances des employés de Facebook sont souvent évaluées sur la base de mesures de croissance de l'audience, comme l'augmentation de l'utilisation d'une nouvelle fonctionnalité.



Les résultats de l’enquête de Facebook ne devraient pas surprendre



Que la confiance des employés dans le réseau social diminue, cela ne devait surprendre personne. Au cours des deux derniers mois seulement, deux employés de Facebook se sont séparés de l'entreprise. L’un d’eux a quitté Facebook en raison de ses récentes politiques en matière de discours de haine. Ashok Chandwaney, qui a travaillé dans l'entreprise pendant plus de cinq ans, a déclaré que Facebook « profite de la haine aux États-Unis et dans le monde ».



Le second a rédigé un mémo interne détaillant comment Facebook a permis la manipulation politique mondiale. Sophie Zhang, ancienne spécialiste des données de Facebook, a donné de nombreux exemples concrets de chefs de gouvernement et de partis politiques en Azerbaïdjan et au Honduras qui ont





Si certains employés ont quitté l'entreprise ou ont été licenciés pour désaccord avec la direction de l'entreprise, le sentiment négatif croissant ne semble pas avoir pesé sur les projets des répondants de rester sur Facebook, selon l’enquête. Une majorité, 69 %, a déclaré que l'entreprise était un lieu de travail favorable - une baisse de seulement un demi-point de pourcentage par rapport à l'année précédente. L'employé moyen interrogé avait l'intention de rester dans l'entreprise pendant 4,3 ans, soit une augmentation d'environ six mois par rapport à la moyenne des réponses de l'année dernière.



Récemment, l'entreprise a travaillé sur divers problèmes avec la plateforme. La société s'est d'abord débarrassée du contenu anti-vax, puis a cherché à



Est-ce suffisant ?



Bien que ces actions soient toutes louables, les problèmes sont plus profonds. Un article du Washington Post a rapporté qu'un problème avec la bibliothèque de publicités de Facebook a permis à certaines publicités sponsorisées par Trump de passer sur la plateforme malgré les violations de la politique. Pendant ce temps, le même système publicitaire a été entaché par des problèmes généralisés qui ont empêché la campagne de Biden et d'autres annonceurs politiques de faire approuver leurs publicités, à rapporté BuzzFeed News.



Par ailleurs, malgré tous les discours du PDG Mark Zuckerberg sur sa volonté de soutenir la liberté d'expression sur Facebook, les employés se sont récemment vus interdire de discuter de politique en interne, d’après BuzzFeed. L'entreprise a estimé que cela conduisait à trop de divisions.



La note de Clegg ne mentionne aucun problème et se concentre plutôt sur des points de discussion concernant le retrait de 6,5 milliards de faux comptes l'année dernière et la suppression de 135 000 contenus de Facebook et Instagram pour violation des règles d'interférence des électeurs, a rapporté le média en ligne. Clegg a qualifié ce bilan de « très impressionnant », un effort qui a été accompagné « d'heures de diplomatie, d'engagement des parties prenantes et de rencontres avec la presse pour raconter notre histoire et défendre notre bilan ».



Clegg parle du travail de Facebook alors qu’il y a quatre ans, Zuckerberg a qualifié d'« idée assez folle » l'idée que de fausses nouvelles sur Facebook aient influencé l'élection. Mais cette année, il n'y aura pas de telle réserve. Clegg a qualifié le travail de l'entreprise pour combattre la désinformation et empêcher la suppression des électeurs de « travail sérieux, détaillé et souvent révolutionnaire ».



Pour paraître à nouveau sous son meilleur jour et rétablir la confiance de ses employés et du public, l'entreprise doit prêter attention à l’ensemble des problèmes. Et alors que l'on craint que les bulletins de vote par correspondance ne ralentissent le résultat final de l’élection, Facebook et Twitter devront se débattre avec les déclarations prématurées d'un gagnant.



