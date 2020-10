Facebook va supprimer le contenu négationniste de l'Holocauste, Un nouveau durcissement de ses règles de modération de contenus attendu depuis longtemps 5PARTAGES 8 0 Facebook va renforcer les règles de modération des contenus sur sa plateforme de réseau social. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a annoncé lundi que le géant de la technologie allait, cette fois, étendre sa politique de lutte contre les discours de haine pour interdire tout contenu qui « nie ou déforme l'Holocauste ». Il y a deux ans, Zuckerberg déclarait qu'il ne croyait pas que Facebook devrait retirer les contenus négationnistes de l'Holocauste parce que « je pense qu'il y a des choses que différentes personnes se trompent », même si ce n'est pas intentionnel.



C'est une petite révolution dans la politique de modération du géant des réseaux sociaux. Facebook a déclaré que sa nouvelle politique interdit « tout contenu qui nie ou déforme l'Holocauste ». Au début de l'année, Facebook a interdit les discours de haine impliquant des stéréotypes nuisibles, y compris les contenus antisémites. Mais la négation de l'Holocauste n'avait pas été interdite.





La vice-présidente de la politique de contenu de Facebook, Monika Bickert, a déclaré dans un billet de blog publié lundi que la société avait pris cette décision en raison de la montée bien documentée de l'antisémitisme dans le monde et du niveau alarmant d'ignorance sur l'Holocauste.



« L'annonce d'aujourd'hui marque une nouvelle étape dans notre effort de lutte contre la haine sur nos services. Notre décision est soutenue par la montée bien documentée de l'antisémitisme dans le monde et le niveau alarmant d'ignorance sur l'Holocauste, en particulier chez les jeunes », a écrit Bickert. Dans son communiqué, la vice-présidente de la politique de contenu du réseau social a cité une étude selon laquelle près d’un quart des Américains âgés de 18 à 39 ans croient que l’Holocauste est un « mythe, qu'il avait été exagéré ou qu'ils n'en étaient pas sûrs ».



Le World Jewish Congres - qui s'était entretenu avec Facebook sur l'antisémitisme - a salué cette initiative. « Nier l'Holocauste, le banaliser, le minimiser est un outil utilisé pour répandre la haine et les fausses conspirations sur les Juifs et les autres minorités », a déclaré le groupe dans un communiqué. Mais il a également noté qu'il avait fait campagne pour le retrait du contenu négationniste de la plateforme « depuis plusieurs années ».



Jonathan Greenblatt, directeur général de l'Anti-Defamation League, a tweeté : « Cela fait des années que cela dure », dit-il. « Ayant personnellement abordé la question avec Facebook, je peux attester que l'interdiction du négationnisme est d’une grande importance... je suis heureux qu'elle soit finalement arrivée ».





Facebook a un refus de longue date de modérer ces contenus



Cette extension de politique est un véritable virage à 180 degrés pour le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, qui, dans une interview de 2018, a spécifiquement décrit le négationnisme comme le type de discours « profondément offensant » qui, selon lui, devrait néanmoins être autorisé sur la plateforme. Il a déclaré à l’époque qu'il ne croyait pas que Facebook devrait retirer les contenus négationnistes de l'Holocauste parce que « je pense qu'il y a des choses que différentes personnes se trompent », même si ce n'est pas intentionnel. Mais le lendemain, au milieu des réactions, Zuckerberg a « clarifié » sa position :



« Notre objectif avec les fausses nouvelles n'est pas d'empêcher quiconque de dire quelque chose de faux, mais d'empêcher les fausses nouvelles et la désinformation de se répandre dans nos services. Si une information se répand et est jugée fausse par les vérificateurs de faits, elle perdrait la grande majorité de sa diffusion dans le fil d'actualité. Et bien sûr, si un message franchissait la limite en prônant la violence ou la haine contre un groupe particulier, il serait supprimé. Ces questions sont très difficiles, mais je crois que le meilleur moyen de lutter contre les discours offensants et négatifs est souvent le bon discours ».



Au cours de la même année, John Hegeman, responsable de News Feed, a répondu aux questions des journalistes à propos de la lutte contre la propagation des fausses nouvelles par certaines pages comme InfoWars, lors d’un événement de Facebook.



«



Facebook a une longue histoire de lutte contre les fausses nouvelles en ligne, mais ses précédents efforts très médiatisés pour réduire les discours de haine et la désinformation sur sa plateforme ne se sont pas particulièrement bien déroulés dans l'ensemble, et le monde est toujours confronté aux effets de la rapidité et de l'ampleur avec lesquelles la désinformation peut se répandre grâce aux médias sociaux. Une nouvelle étude publiée lundi révèle que le problème s'aggrave rapidement, au lieu de s’améliorer.



La branche numérique du German Marshall Fund (GMF), un groupe de réflexion non partisan, a publié un rapport qui conclut que Facebook a non seulement échoué à limiter la diffusion de fausses déclarations sur sa plateforme, mais a au contraire permis à la désinformation de plus que doubler depuis 2016.



L'étude classe le nombre d'interactions qui proviennent de ce que le GMF appelle les « sites trompeurs », qui se divisent en deux grandes catégories. La première catégorie comprend les sites qui « publient de manière répétée des contenus dont il est prouvé qu'ils sont faux » et qui sont commodément appelés « producteurs de faux contenus ». Le second groupe, plus large, de sites, appelés « manipulateurs », ne diffuse généralement pas d'histoires totalement fausses, mais « déforment de manière flagrante l'information pour présenter un argument ».



Selon le rapport, l'engagement de Facebook avec ces deux types de sites trompeurs a augmenté de 242 % depuis 2016, la grande majorité de cette croissance ayant eu lieu l'année dernière, depuis le troisième trimestre. Les interactions avec des contenus carrément faux ont presque doublé, mais les interactions avec des sites « manipulateurs » ont augmenté de près de 300 %.



Que fera concrètement le réseau social ?



Très critiqué pour sa gestion des contenus haineux, le réseau social a récemment donné plusieurs tours de vis*à sa politique de modération. « Nous avons banni plus de 250 groupes Facebook d'organisations de suprémacistes blancs, et revu notre politique contre les milices armées et le mouvement Qanon», a rappelé le réseau social dans son communiqué de lundi. Des décisions motivées par l'approche de la présidentielle américaine, qui s'annonce électrique.



Dans un post publié lundi sur Facebook, Zuckerberg a déclaré que la société mettait à jour sa politique sur les discours de haine : « Nous avons longtemps supprimé les publications qui louent les crimes haineux ou les meurtres de masse, y compris l'Holocauste. Mais avec l’antisémitisme montant, nous élargissons notre politique visant à interdire tout contenu qui nie ou déforme l'Holocauste également ».



« J'ai lutté contre la tension entre la défense de la liberté d'expression et le préjudice causé par la minimisation ou la négation de l'horreur de l'Holocauste. Ma propre réflexion a évolué au fur et à mesure que j'ai vu des données montrant une augmentation de la violence antisémite, tout comme nos politiques plus générales sur les discours de haine. Il n'est pas facile de tracer les bonnes lignes entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, mais dans l'état actuel du monde, je pense que c'est le bon équilibre ».



Les réactions à ce changement ne se sont pas fait attendre en Europe. Vera Jourova, vice-présidente de la Commission européenne chargée des valeurs et de la transparence, a salué cette décision : « L'annonce de Facebook est un pas en avant bienvenu dans la lutte contre l'antisémitisme ».





Dès l’annonce de la mise à jour, si les gens recherchent le mot Holocauste sur Facebook, la société commencera à les diriger vers des sources faisant autorité pour obtenir des informations exactes. Cependant, dans son billet de blog expliquant la politique, Monika Bickert a déclaré que « La mise en œuvre de ces politiques ne peut se faire du jour au lendemain ».



« Il y a toute une série de contenus qui peuvent violer ces politiques, et il faudra un certain temps pour former nos examinateurs et nos systèmes à l'application de ces politiques », a-t-elle écrit. « Nous sommes reconnaissants à de nombreux partenaires pour leur contribution et leur franchise alors que nous travaillons à la sécurité de notre plateforme ».



Sources : Rapport de GMF



Et vous ?



Que pensez-vous de la nouvelle mise à jour de la politique de Facebook concernant l’Holocauste ?

L’intolérance envers les groupes et les idéologies sur le réseau social n’est-elle pas un empiétement sur la liberté d'expression de la part de Facebook ?

Pensez-vous que cette nouvelle mesure assainira définitivement Facebook de la désinformation ?



3 commentaires



Je veux dire, on va au bord e la mer, on voit les voiliers qui s'éloignent, et à l'horizon, plus ils s'éloignent, et pus le bas disparaît. Ce qui suffit à mesurer, avec ses simples yeux, la courbure de la terre. Pourtant, une proportion non négligeable d'humains font fi de la réalité, la courbure de la terre, l'holocauste, ou encore l'ignorance crasse de Nabilla Benattia. Pourquoi?



Parce-que ça leur apporte quelque chose, de toute évidence. Quand on creuse un peu, on a l'impression que ce qui compte pour beaucoup, c'est l'image qu'ils ont de l'image qu'ils donnent d'eux. Pas l'image qu'ils donnent réellement, hein, l'image qu'ils ont de cette image. Parce-que c'est tout ce qu'ils arrivent à détecter. Lors d'une conférence terre-platiste, un des chefs organisateurs s'était plaint de ce que être terre-platiste, ça amenait pas mal de gens à le considérer comme un idiot. Le point intéressant, c'est que c'est une pensée qui vient après. Alors que la raison saute aux yeux de l'observateur extérieur.



Donc, celui qui décide, en pleine conscience, de nier l'évidence, il ne cherche pas réellement à améliorer son image, la vraie. Il cherche à avoir, en lui-même, l'illusion qu'il projette un image forte. Il constate qu'on respecte fortement certaines personnes qui affirment des choses avec certitude. Mais il ne peut pas faire pareil. Parce-qu’il vient après. Si moi, en 2020, j'affirme avec certitude que la terre est un sphéroïde oblong, la plupart des gens vont dire "bof, on sait déjà, tu est en retard". L'illusion, donc, c'est de croire qu'en arrivant avec une idée novatrice, fut-elle fausse, on va soi-même émettre une aura de prestige.



Le prestige n'est pas anodin du tout. Avoir plus de prestige, dans une espèce sociale comme l'espèce humaine, c'est acquérir l'accès à plus de privilèges (économiques, sociaux, reproductifs...). Donc chercher à avoir plus de prestige n'est pas en soi pathologique. Ce qui est pathologique, c'est de le faire en singeant les vrais créateurs de connaissances. C'est là que les terre-platistes, négationnistes, et autres débranchés de tous poil sont des cas pathologiques. Ils cherchent à acquérir du prestige en trichant, en imitant l'apparence de l'expertise, sans rien apporter de réellement novateur, si ce n'est des bêtises mille fois démontrées fausses, et qui n'ont l'attrait que de la provocation. Dans ce contexte, chercher à démontrer qu'ils ont tort n'a aucun effet. Ils ne situent pas leur action sur ce plan là. Pour lutter efficacement contre ces propagateurs de bêtise, il faut les convaincre que l'image qu'ils envoient est négative. Que leur prestige pâtit de telles absurdités. C'est fort difficile, car ils sont convaincus du contraire.



A ce titre, je n'arrive pas à déterminer si la censure est une bonne chose ou une mauvaise chose. La bonne chose, c'est que ça limite la propagation de ces billevesées. La mauvaise chose, c'est que ça renforce leur sentiment d'avoir raison seul contre tous, et qu'ils sont sur le point de recueillir les fruits de leur combat. J'ai du mal à soupeser les deux éléments pour les comparer. 3 0 La vraie question à se poser, c'est pourquoi des gens nient l'évidence? Question qui vaut aussi pour les terre-platistes, et bien d'autres.Je veux dire, on va au bord e la mer, on voit les voiliers qui s'éloignent, et à l'horizon, plus ils s'éloignent, et pus le bas disparaît. Ce qui suffit à mesurer, avec ses simples yeux, la courbure de la terre. Pourtant, une proportion non négligeable d'humains font fi de la réalité, la courbure de la terre, l'holocauste, ou encore l'ignorance crasse de Nabilla Benattia. Pourquoi?Parce-que ça leur apporte quelque chose, de toute évidence. Quand on creuse un peu, on a l'impression que ce qui compte pour beaucoup, c'est l'image qu'ils ont de l'image qu'ils donnent d'eux. Pas l'image qu'ils donnent réellement, hein, l'image qu'ils ont de cette image. Parce-que c'est tout ce qu'ils arrivent à détecter. Lors d'une conférence terre-platiste, un des chefs organisateurs s'était plaint de ce que être terre-platiste, ça amenait pas mal de gens à le considérer comme un idiot. Le point intéressant, c'est que c'est une pensée qui vient après. Alors que la raison saute aux yeux de l'observateur extérieur.Donc, celui qui décide, en pleine conscience, de nier l'évidence, il ne cherche pas réellement à améliorer son image, la vraie. Il cherche à avoir, en lui-même, l'illusion qu'il projette un image forte. Il constate qu'on respecte fortement certaines personnes qui affirment des choses avec certitude. Mais il ne peut pas faire pareil. Parce-qu’il vient après. Si moi, en 2020, j'affirme avec certitude que la terre est un sphéroïde oblong, la plupart des gens vont dire "bof, on sait déjà, tu est en retard". L'illusion, donc, c'est de croire qu'en arrivant avec une idée novatrice, fut-elle fausse, on va soi-même émettre une aura de prestige.Le prestige n'est pas anodin du tout. Avoir plus de prestige, dans une espèce sociale comme l'espèce humaine, c'est acquérir l'accès à plus de privilèges (économiques, sociaux, reproductifs...). Donc chercher à avoir plus de prestige n'est pas en soi pathologique. Ce qui est pathologique, c'est de le faire en singeant les vrais créateurs de connaissances. C'est là que les terre-platistes, négationnistes, et autres débranchés de tous poil sont des cas pathologiques. Ils cherchent à acquérir du prestige en trichant, en imitant l'apparence de l'expertise, sans rien apporter de réellement novateur, si ce n'est des bêtises mille fois démontrées fausses, et qui n'ont l'attrait que de la provocation. Dans ce contexte, chercher à démontrer qu'ils ont tort n'a aucun effet. Ils ne situent pas leur action sur ce plan là. Pour lutter efficacement contre ces propagateurs de bêtise, il faut les convaincre que l'image qu'ils envoient est négative. Que leur prestige pâtit de telles absurdités. C'est fort difficile, car ils sont convaincus du contraire.A ce titre, je n'arrive pas à déterminer si la censure est une bonne chose ou une mauvaise chose. La bonne chose, c'est que ça limite la propagation de ces billevesées. La mauvaise chose, c'est que ça renforce leur sentiment d'avoir raison seul contre tous, et qu'ils sont sur le point de recueillir les fruits de leur combat. J'ai du mal à soupeser les deux éléments pour les comparer. Membre habitué https://www.developpez.com



Facebook ici utilise un pivot pour gagner en intégrité. Car, on ne va pas se le cacher. Ils en n'ont pas...Donc, regarde bien la main du magicien, pendant que l'autre te voles ton portefeuille...



@el_slapper : Le soucis et tu viens encore de le prouver. C'est cette soif d'avoir toujours raison, cette quête de vérité sectaire, cette envie de rabaisser, cette envie de s'élever.

Facebook ici utilise un pivot pour gagner en intégrité. Car, on ne va pas se le cacher. Ils en n'ont pas...Donc, regarde bien la main du magicien, pendant que l'autre te voles ton portefeuille...

Ici, il ne faut pas oublier que Facebook ne doit pas être suivit comme une norme mondial, cela renforcerai ce continent virtuel, qui influence monnaie, politique, vie social, commerce, etc...Gloire au grand Mark Zuckerberg, que ta crypto monnaie soit sanctifié, que ta popularité influence les plus démunis et que tes filliales enfante le monde....



https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Streisand



Et au cas où on ne se reverrait pas, une bonne soirée et une excellente nuit !