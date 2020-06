Stop Hate for Profit : Mark Zuckerberg a perdu 7 milliards de dollars de sa fortune Des grands annonceurs ayant décidé de cesser les campagnes publicitaires sur sa plateforme pour 30 jours 65PARTAGES 5 0 Mark Zuckerberg a perdu 7 milliards de dollars de sa fortune tandis que de grands annonceurs comme Coca-Cola ont décidé de cesser leurs campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux pendant 30 jours



La société Coca-Cola interrompt toutes les publicités numériques sur les plateformes de médias sociaux dans le monde pendant au moins 30 jours à compter du 1er juillet, a annoncé vendredi soir l’entreprise de soda.



Cette décision fait partie d'un boycott plus large de Facebook et Instagram organisé par la Ligue anti-diffamation, la NAACP et d'autres organisations appelées la campagne « Stop Hate For Profit ». Coca-Cola va plus loin que certaines de ces sociétés et interdit toutes les publicités à l'échelle mondiale sur les plateformes de médias sociaux, pas seulement Facebook et Instagram. Cela suggérerait que le boycott frapperait Twitter, YouTube et d'autres plateformes également.



Ce boycott de Facebook par de grands annonceurs a eu un impact sur le cours des actions de Facebook ainsi que sur la fortune personnelle du PDG Mark Zuckerberg. Suite à l’annonce de Coca-Cola, la valeur nette de Mark Zuckerberg était en baisse de 7,21 milliards de dollars samedi, tandis que le cours de l'action de Facebook a chuté de plus de 8 % à la fin de la journée de vendredi.



Sur le mot de rassemblement, nous pouvons lire :



« Que feriez-vous avec 70 milliards de dollars ?



« Nous savons ce que Facebook a fait.



« Ils ont permis l'incitation à la violence contre les manifestants luttant pour la justice raciale en Amérique dans le sillage de George Floyd, Breonna Taylor, Tony McDade, Ahmaud Arbery, Rayshard Brooks et tant d'autres.



« Ils ont nommé Breitbart News une "source d'informations fiable" et ont fait de The Daily Caller un "vérificateur des faits", bien que les deux publications aient des antécédents de travail avec des nationalistes blancs connus.



« Ils ont fermé les yeux sur la répression flagrante des électeurs sur leur plateforme.



« Pourraient-ils protéger et soutenir les utilisateurs noirs ? Pourraient-ils qualifier la négation de l'Holocauste de haine ? Pourraient-ils aider à sortir le vote ?



« Ils le pouvaient absolument. Mais ils choisissent activement de ne pas le faire.



« 99 % des 70 milliards de dollars de Facebook proviennent de la publicité.



« Avec qui les annonceurs tiendront-ils ?



« Envoyons un message puissant à Facebook : vos profits ne valent jamais la promotion de la haine, du fanatisme, du racisme, de l’antisémitisme et de la violence ».



La campagne #StopHateforProfit a été lancée le 19 juin après la mort de George Floyd qui a été tué par des policiers de Minneapolis et des protestations mondiales qui ont suivi. Plus précisément après le refus de Facebook de supprimer un message du président Donald Trump, qui a menacé les manifestants de violence. Trump a écrit dans son article, « lorsque le pillage commence, les tirs commencent » et a également qualifié les manifestants de « voyous ». Facebook a donc refusé de prendre des mesures sur cette publication de Trump qui semblait menacer les manifestants de tirs.





James Quincey, PDG de Coca-Cola, a déclaré : « Il n'y a pas de place pour le racisme dans le monde et il n'y a pas de place pour le racisme sur les réseaux sociaux. The Coca-Cola Company suspendra la publicité payante sur toutes les plateformes de médias sociaux dans le monde pendant au moins 30 jours. Nous prendrons ce temps pour réévaluer nos politiques publicitaires afin de déterminer si des révisions sont nécessaires. Nous attendons également une plus grande responsabilité et transparence de la part de nos partenaires des médias sociaux ».



La campagne pousse les principaux annonceurs à repenser leurs dépenses publicitaires sur Facebook jusqu'à ce qu'elle applique des politiques de modération plus strictes.



De grandes sociétés, dont Unilever, Hershey Co, The North Face, Verizon et bien d'autres, ont interrompu ou cessé leur publicité sur Facebook et d'autres plateformes de médias sociaux au cours de la semaine dernière. Par exemple la multinationale des boissons Diageo a déclaré qu'elle « suspendrait la publicité payante à l'échelle mondiale sur les principales plateformes de médias sociaux » à compter du 1er juillet.



Déjà quelques résultats ?



Et la manœuvre semble porter ses fruits. Vendredi soir, Zuckerberg a annoncé une série de mesures. Par exemple, le réseau social va commencer à étiqueter les publications de politiciens qui enfreignent ses règles, mais sont suffisamment « dignes d'intérêt » pour rester sur la plateforme. C'est un changement important, étant donné que l'entreprise a jusqu'à présent totalement refusé de modérer la rhétorique des politiciens.



Mark Zuckerberg a expliqué :



« Une poignée de fois par an, nous laissons du contenu qui autrement violerait nos politiques si la valeur d'intérêt public l'emporte sur le risque de préjudice. Souvent, voir le discours des politiciens est dans l'intérêt public, et de la même manière que les médias rapporteront ce qu'un politicien dit, nous pensons que les gens devraient généralement pouvoir le voir par eux-mêmes sur nos plateformes.



« Nous allons bientôt commencer à étiqueter une partie du contenu que nous laissons de côté, car il est jugé digne d'intérêt, afin que les gens puissent savoir quand c'est le cas. Nous allons permettre aux gens de partager ce contenu pour le condamner, tout comme nous le faisons avec d'autres contenus problématiques, car c'est une partie importante de la façon dont nous discutons de ce qui est acceptable dans notre société - mais nous ajouterons une invite pour dire aux gens que le contenu qu'ils partagent peut enfreindre nos politiques.



« Pour clarifier un point: il n'y a pas d'exemption de pertinence pour le contenu qui incite à la violence ou à la suppression du vote. Même si un politicien ou un fonctionnaire le dit, si nous déterminons que le contenu peut conduire à la violence ou priver les gens de leur droit de vote, nous retirerons ce contenu. De même, il n'y a aucune exception pour les politiciens dans les politiques que j'annonce ici aujourd'hui ».



Facebook va également imposer de nouvelles restrictions sur le contenu haineux dans les publicités, interdisant explicitement les publicités qui encouragent les divisions raciales. Plus précisément, la nouvelle politique « interdira les allégations selon lesquelles des personnes d'une race, d'une origine ethnique, d'une origine nationale, d'une appartenance religieuse, d'une caste, d'une orientation sexuelle, d'une identité de genre ou d'un statut d'immigration spécifique menacent la sécurité physique, la santé ou la survie d'autrui ». La politique restreindra également les publicités exprimant le mépris des immigrants ou des réfugiés.



Toutefois, les nouvelles restrictions s'appliquent uniquement aux publicités et n'affecteront pas les publications sans promotion payante.



« Facebook donne aux gens une voix, et cela est vrai en particulier pour des personnes dont la voix ne portait pas autant et qui n’avaient pas autant de possibilités pour partager leurs propres expériences », a déclaré Zuckerberg. « Il est vraiment important que nous nous assurions que nos plateformes respectent ces principes ».



À l’approche des présidentielles américaines, la plupart des mesures annoncées par Mark Zuckerberg concernent le vote.



Si le boycott peut créer une vague de mauvaise presse pour Facebook et Instagram, il est peu probable que le fait que les principaux annonceurs suspendent leurs dépenses publicitaires pendant un mois ait un effet substantiel sur les résultats de Facebook, car la majorité des revenus publicitaires de l'entreprise proviennent des annonces à réponse directe issues des petites et moyennes entreprises.



« Nous investissons des milliards de dollars chaque année pour assurer la sécurité de notre communauté et travailler en permanence avec des experts externes pour revoir et mettre à jour nos politiques », a déclaré un porte-parole de Facebook. « Nous nous sommes ouverts à un audit des droits civiques, et nous avons banni 250 organisations suprémacistes blanches de Facebook et Instagram. Les investissements que nous avons faits dans l'IA signifient que nous trouvons près de 90 % du discours de haine que nous prenons des mesures avant que les utilisateurs nous le signalent, tandis qu'un récent rapport de l'UE a révélé que Facebook a évalué plus de rapports de discours de haine en 24 heures que Twitter et YouTube. Nous savons que nous avons encore du travail à faire et nous continuerons de travailler avec des groupes de défense des droits civiques , GARM et d'autres experts pour développer encore plus d'outils, de technologies et de politiques afin de poursuivre ce combat. »



Sources : Coca-Cola , Facebook, ADL



Et vous ?



Que pensez-vous de cette initiative contre Facebook ?

Les investissements que nous avons faits dans l'IA signifient que nous trouvons près de 90 % du discours de haine que nous prenons des mesures avant que les utilisateurs nous le signalent, tandis qu'un récent rapport de l'UE a révélé que Facebook a évalué plus de rapports de discours de haine en 24 heures que Twitter et YouTube. Nous savons que nous avons encore du travail à faire et nous continuerons de travailler avec des groupes de défense des droits civiques , GARM et d'autres experts pour développer encore plus d'outils, de technologies et de politiques afin de poursuivre ce combat. »

Sources : Stop Hate for Profit

Que pensez-vous de cette initiative contre Facebook ?

Que pensez-vous des propositions de Mark Zuckerberg ? 2 commentaires

Membre du Club https://www.developpez.com
4 0
MDR de chez MDR ! Coca-Cola le moralisateur, celui-là même qui assèche les sources d'eau potable dans plusieurs pays... Mais quelles bandes de trouduc !!

Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Envoyé par Acheumeuneu
Envoyé par
MDR de chez MDR ! Coca-Cola le moralisateur, celui-là même qui assèche les sources d'eau potable dans plusieurs pays... Mais quelles bandes de trouduc !!



Puisqu'il y a un ralentissement de l'économie mondiale si ce n'est une crise éco mondiale les grandes entreprises comme Coca-cola sont contraintes de se lancer dans des stratégies de réductions de coût.

Pour un litre coca-cola mettons à un euro combien paie-t-on pour le marketing,combien paie-t-on pour la production ?



Ensuite coca-cola qui ne paie pas pour faire de la pub ça finit par se chiffrer par millions si ce n'est par milliards d'économies pour Coca-Cola.



Donc pour ce qui est du racisme affiché il a bon dos le racisme... 3 0 la raison elle est bien plus prosaïque que ça et plus terre-à-terre que l'on pense.Puisqu'il y a un ralentissement de l'économie mondiale si ce n'est une crise éco mondiale les grandes entreprises comme Coca-cola sont contraintes de se lancer dans des stratégies de réductions de coût.Pour un litre coca-cola mettons à un euro combien paie-t-on pour le marketing,combien paie-t-on pour la production ?Ensuite coca-cola qui ne paie pas pour faire de la pub ça finit par se chiffrer par millions si ce n'est par milliards d'économies pour Coca-Cola.Donc pour ce qui est du racisme affiché il a bon dos le racisme...

