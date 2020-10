Waymo et Daimler Trucks signent un partenariat en vue de mettre au point des camions autonomes, La technologie Waymo Driver équipera les poids lourds du constructeur 0PARTAGES 3 0 Cela fait bien longtemps que Waymo, une entreprise technologique spécialisée dans la conduite autonome, a lancé ses premiers véhicules. Cette fois, l'entreprise prévoit de mettre cette expérience au service des véhicules de classe 8. En effet, Waymo et Daimler Trucks, le leader mondial du marché des gros véhicules commerciaux, ont signé un vaste partenariat stratégique pour développer des semi-remorques de classe 8 autonomes.





« Nous avons la plus haute estime pour les compétences en ingénierie de Daimler et le large portefeuille mondial de produits de camions, et nous sommes donc impatients de faire évoluer Waymo Driver, avec notre nouveau partenaire, pour améliorer la sécurité routière et l'efficacité logistique sur les routes du monde », a déclaré le PDG de Waymo, John Krafcik, dans un billet de blog.



Pour ce faire, la division de la conduite autonome d'Alphabet intégrera la technologie Waymo Driver dans le Freightliner Cascadia de Daimler de manière à permettre une conduite totalement autonome et à tirer parti de ces avantages. Les deux entreprises partagent donc l'objectif commun qui consiste à améliorer la sécurité routière et l'efficacité des clients de la flotte.





« En tant que leader de notre industrie, Daimler Trucks est le pionnier du camionnage automatisé. Ces dernières années, nous avons réalisé des progrès significatifs sur notre feuille de route mondiale pour amener les camions hautement automatisés produits en série sur la route. Grâce à notre partenariat stratégique avec Waymo en tant que leader de la conduite autonome, nous franchissons une nouvelle étape importante vers cet objectif. Ce partenariat complète la double approche stratégique de Daimler Trucks, qui consiste à travailler avec deux partenaires solides pour fournir à nos clients des solutions L4 autonomes qui s'intègrent parfaitement à nos meilleurs camions », a indiqué de son côté Martin Daum, président du CA de Daimler Truck AG et membre du CA de Daimler AG.



Roger Nielsen, membre du conseil d'administration de Daimler Truck AG, président et chef de la direction de Daimler Trucks North America, en rajoute en déclarant : « La combinaison de l'augmentation des volumes de fret routier et du besoin et de la vision des exploitants de flottes de camions hautement automatisés est ce qui alimente notre poursuite incessante d'innovation. Nous proposons des solutions d'ingénierie qui visent avant tout à accroître la sécurité et à aider nos clients à améliorer leur efficacité commerciale. Sur la base de notre collaboration avec Waymo, nous serons dans la position unique de pouvoir fournir à nos clients de flotte un choix parmi les meilleures solutions pour leurs besoins individuels ».



Pour le moment, Waymo a effectué des essais routiers de ses camions en Californie, à Atlanta et en Arizona. Le logiciel Waymo Driver enseigne comment conduire de grands camions de la même manière qu'un conducteur humain le ferait en conduisant des voitures particulières pendant des années. Tout se passe comme pour les petits véhicules, mais la seule différence pour une semi-remorque réside dans le freinage, les virages et les angles morts.



Comme le qualifie son fabricant, le Waymo Driver est le « chauffeur le plus expérimenté au monde ». Le pilote Waymo utilise plusieurs capteurs qui se comportent comme ses yeux et ses oreilles. Ces capteurs lui permettent de fournir des informations par rapport au monde qui l'entoure, que ce soit les autres véhicules et les objets en mouvement, les feux de circulation ou la végétation sur les bords de la route. Les véhicules Waymo disposent non seulement de ces puissantes données de capteurs, mais présentent également de nombreux autres avantages, comme celui de savoir précisément à quoi ressemble la route qui les attend.



Pour obtenir toutes ces informations, le pilote Waymo est équipé de cartes personnalisées très détaillées qui offrent un contexte important pour les véhicules dans chaque endroit où ils circulent. Contrairement aux humains, les véhicules Waymo se soucient des informations plus importantes, comme le fait de connaître la limite de vitesse ou nom de la route. Pour le moment, la cartographie de Waymo couvre plus de 25 villes aux États-Unis.





« Ces cartes donnent au pilote Waymo une compréhension approfondie de son environnement, des types de routes et de la distance et des dimensions de la route elle-même, à d'autres caractéristiques telles que les fusions de voies, les panneaux d'arrêt, les passages pour piétons et bien plus encore. Cette connaissance préalable de ce à quoi ressemble chaque kilomètre à venir, combinée à nos puissantes capacités de détection et de perception, nous permet de conduire plus doucement et de manière plus prévisible. Par exemple, lorsque le pilote Waymo s'approche d'une intersection, non seulement il peut détecter une voiture qui pourrait couper son chemin, mais grâce à nos cartes personnalisées, il sait également que le véhicule a un panneau d'arrêt. Si le pilote Waymo détecte que la voiture va trop vite pour s'arrêter, nos réseaux neuronaux robustes peuvent y répondre très rapidement. Cela se traduit par une expérience plus sûre et plus confortable pour nos pilotes et les autres usagers de la route », a souligné l’équipe Waymo.



Il est important de noter que Waymo n'est pas la seule compagnie qui se consacre aux voitures entièrement autonomes, il y a aussi d'autres constructeurs comme Cruise, Ford, Baidu et aussi Tesla. Pour sa part, la société d'Elon Musk travaille actuellement au développement de voitures autonomes de niveau 5, les Tesla FSD. Actuellement, les voitures commercialisées par Tesla sont considérées comme des véhicules autonomes de niveau 2, car elles nécessitent toujours un conducteur au volant, contrairement aux voitures Waymo, qui sont déjà de niveau 5 puisque les ordinateurs se chargent de la conduite et qu'il n'y a pas de conducteur, mais seulement un passager.



Les voitures Waymo sont équipées d'un capteur lidar (détection et estimation de la distance par la lumière ou par laser) très puissant sur leur toit afin de fournir une plus haute résolution sur un champ de vision de 360 degrés avec une portée supérieure à 300 mètres. Il fournit une image 3D de son entourage pour mesurer la taille et la distance des objets autour du véhicule. Les données du Lidar servent à identifier tout objet, que ce soit dans la nuit sans lune ou dans la lumière du soleil des jours les plus clairs. Et pour offrir une couverture inégalée avec un large champ de vision permettant de détecter les objets proches, de nouveaux lidars périmétriques sont également placés en quatre points sur les côtés du véhicule. Mais il s'agit de lidars à courte portée proposant une résolution spatiale et une précision améliorées dans les espaces restreints.



Les caméras, qui fonctionnent parallèlement au lidar, offrent une plage dynamique et une stabilité thermique élevées pour capturer plus de détails et fournir des images beaucoup plus nettes dans les conditions de conduite les plus complexes. Ils ont un champ de vision de plus de 500 mètres et les différents types de caméras sont également conçus pour permettre de prendre des décisions plus rapidement et avec encore plus d'informations que jamais.



Doté des informations fournies par le lidar, qui permet de voir les objets, et par les caméras, qui aident à comprendre l'environnement, le radar vient compléter ces deux éléments grâce à sa capacité particulière de voir et de mesurer instantanément la vitesse d'un objet. Contrairement aux radars de voiture traditionnels, celui de Waymo Driver a la capacité de suivre des objets en mouvement, à peine en mouvement ou même immobiles. En outre, il peut également voir et détecter avec précision des objets à de plus grandes distances.



« Afin de naviguer dans les complexités de la conduite - du motard qui tisse et accélère dans la circulation par un matin brumeux de San Francisco, à l'animal de compagnie se précipitant dans la rue pour vous accueillir la nuit - le Waymo Driver utilise une vue complète de ses environs et une compréhension détaillée de son environnement pour raisonner avec précision sur son prochain mouvement. Aucun type de capteur à lui seul ne peut fournir ce niveau de détail dans toutes les conditions de fonctionnement ; Par conséquent, nous avons passé plus d'une décennie à développer un système intégré unique composé de capteurs complémentaires pour donner à notre conducteur cette vision complète du monde afin qu'il puisse naviguer en toute sécurité dans des environnements complexes », a évoqué Satish Jeyachandran, responsable du matériel, concernant le pilote Waymo de 5e génération.



Aucun type de capteur à lui seul ne peut fournir ce niveau de détail dans toutes les conditions de fonctionnement ; Par conséquent, nous avons passé plus d'une décennie à développer un système intégré unique composé de capteurs complémentaires pour donner à notre conducteur cette vision complète du monde afin qu'il puisse naviguer en toute sécurité dans des environnements complexes », a évoqué Satish Jeyachandran, responsable du matériel, concernant le pilote Waymo de 5e génération.Source : Waymo