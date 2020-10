Le chiffrement de bout en bout est déployé progressivement

Comment Zoom fournit-il un chiffrement de bout en bout ? L’offre E2EE de Zoom utilise la cryptographie à clé publique. En bref, les clés de chaque réunion Zoom sont générées par les machines des participants, et non par les serveurs de Zoom. Les données chiffrées relayées via les serveurs de Zoom sont indéchiffrables par Zoom, car les serveurs de Zoom ne disposent pas de la clé de déchiffrement nécessaire. Cette stratégie de gestion des clés est similaire à celle utilisée par la plupart des plateformes de messagerie chiffrées de bout en bout aujourd'hui.

Les participants verront également le code de sécurité du responsable de la réunion qu’ils peuvent utiliser pour vérifier la connexion sécurisée. L'hôte peut lire ce code à haute voix et tous les participants peuvent vérifier que leurs clients affichent le même code.





Zoom a été l’un des grands bénéficiaires de cette pandémie : le service de visioconférence a vu son pic d’utilisation exploser au point de franchir la barre des 300 millions journaliers d’utilisateurs. Le revers de la médaille a été une attention particulière portée à l’application, notamment par des experts en sécurité. C’est dans ce contexte que des bogues ont été découverts, mais aussi le fait que les réunions Zoom ne supportaient pas le chiffrement de bout en bout.Dans le livre blanc de Zoom, il existe une liste de « fonctionnalités de sécurité avant la réunion » disponibles pour l'hôte de la réunion qui commence par « Activer une réunion chiffrée de bout en bout (E2E) ». Plus loin dans le livre blanc, il est fait mention de « Sécuriser une réunion avec le chiffrement E2E » comme étant une « capacité de sécurité en réunion » disponible pour les hôtes de réunion. Lorsqu'un hôte démarre une réunion avec le paramètre « Exiger le chiffrement pour les points de terminaison tiers » activé, les participants voient un cadenas vert qui dit, « Zoom utilise une connexion chiffrée de bout en bout » lorsqu'ils passent la souris dessus.Mais lorsque l’entreprise a été contactée pour savoir si les réunions vidéo sont réellement chiffrées de bout en bout, un porte-parole de Zoom a écrit : « Actuellement, il n'est pas possible d'activer le chiffrement E2E pour les réunions vidéo Zoom. Les réunions vidéo Zoom utilisent une combinaison de TCP et UDP. Les connexions TCP sont établies à l'aide de TLS et les connexions UDP sont chiffrées avec AES à l'aide d'une clé négociée sur une connexion TLS » Face à la réaction que cela a provoqué, l’entreprise a décidé de travailler sur ces points de sécurité. L’entreprise a d’abord rappelé que son offre était destinée principalement aux entreprises ; elle n’avait donc pas anticipé la popularité soudaine au sein des utilisateurs personnels.Elle a proposé dans un premier temps une mise à jour de son application, Zoom 5.0 . Cette dernière version s’est accompagnée de mesures de sécurité améliorées qui comprennent un chiffrement plus puissant, des mots de passe par défaut et une nouvelle icône pour un accès facile aux importants paramètres de sécurité. Ce service faisait appel à la norme de chiffrement AES 256 bits GCM. Bien qu’il ne s'agissait toujours pas d'un chiffrement de bout en bout, il venait rendre les réunions beaucoup plus sûres.Puis Zoom a annoncé avoir fait l’acquisition de Keybase , dont l’équipe va apporter son expertise pour aider Zoom à construire un chiffrement de bout en bout pour ses vidéoconférences « qui pourront atteindre l'évolutivité actuelle de Zoom ».Par le biais de Max Krohn, Head of Security Engineering chez Zoom, l'entreprise a annoncé déployer cette offre :« Nous sommes ravis d'annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, l'offre de chiffrement de bout en bout (E2EE) de Zoom sera disponible sous forme de technical preview, ce qui signifie que nous sollicitons de manière proactive les commentaires des utilisateurs pendant les 30 premiers jours. Les utilisateurs de Zoom - gratuits et payants - du monde entier peuvent accueillir jusqu'à 200 participants à une réunion E2EE sur Zoom, offrant une confidentialité et une sécurité accrues pour vos sessions Zoom.« Nous avons annoncé en mai notre intention de créer une option de réunion chiffrée de bout en bout sur notre plateforme, en plus du chiffrement déjà puissant et des fonctionnalités de sécurité avancées de Zoom. Nous sommes heureux de déployer la première phase sur les quatre de notre offre E2EE, qui fournit des protections robustes pour aider à empêcher l'interception des clés de déchiffrement qui pourraient être utilisées pour surveiller le contenu des réunions. »Il a précisé que le chiffrement de bout en bout de Zoom « utilise le même chiffrement GCM puissant que vous obtenez actuellement dans une réunion Zoom. La seule différence réside dans l'emplacement de ces clés de chiffrement ».Dans les réunions classiques, le cloud de Zoom génère des clés de chiffrement et les distribue aux participants à la réunion à l'aide des applications Zoom lorsqu'ils se joignent. Avec l'E2EE de Zoom, l'hôte de la réunion génère des clés de chiffrement et utilise la cryptographie à clé publique pour distribuer ces clés aux autres participants à la réunion. Les serveurs de Zoom deviennent des relais inconscients et ne voient jamais les clés de chiffrement nécessaires pour déchiffrer le contenu de la réunion.« Le chiffrement de bout en bout est un autre pas en avant pour faire de Zoom la plateforme de communication la plus sécurisée au monde », a déclaré Eric S. Yuan, PDG de Zoom. « Cette phase de notre offre E2EE offre la même sécurité que les plateformes de messagerie chiffrées de bout en bout existantes, mais avec la qualité vidéo et l'évolutivité qui ont fait de Zoom la solution de communication de choix pour des centaines de millions de personnes et les plus grandes entreprises du monde. »Dans une foire à questions, l'éditeur a tenté d'apporter le plus d'éclaircissements possible aux utilisateurs. Par exemple :Source : Zoom