Zoom fait l'acquisition de Keybase pour apporter le chiffrement de bout en bout à son outil de vidéoconférence

Zoom a fait l'acquisition de Keybase, un service qui apporte le chiffrement de bout en bout aux chats et aux échanges de fichiers en ligne. Une acquisition stratégique puisqu'elle vise à ajouter rapidement une équipe de développeurs axés sur la sécurité à Zoom, qui a été largement critiqué ces dernières semaines pour les lacunes dans la sécurité de son logiciel de vidéoconférence de plus en plus populaire. Le co-fondateur de Keybase, Max Krohn, va désormais diriger l'équipe d'ingénierie de sécurité de Zoom.



Le mois dernier, des chercheurs ont découvert que



Dans le livre blanc de Zoom, il existe une liste de « fonctionnalités de sécurité avant la réunion » disponibles pour l'hôte de la réunion qui commence par « Activer une réunion chiffrée de bout en bout (E2E) ». Plus loin dans le livre blanc, il est fait mention de « Sécuriser une réunion avec le chiffrement E2E » comme étant une « capacité de sécurité en réunion » disponible pour les hôtes de réunion. Lorsqu'un hôte démarre une réunion avec le paramètre « Exiger le chiffrement pour les points de terminaison tiers » activé, les participants voient un cadenas vert qui dit, « Zoom utilise une connexion chiffrée de bout en bout » lorsqu'ils passent la souris dessus.



Bien que



C'est donc à ce niveau que l'équipe Keybase intervient puisqu'elle est censée aider Zoom à construire un chiffrement de bout en bout pour ses vidéoconférences « qui pourront atteindre l'évolutivité actuelle de Zoom».





La réaction de Keybase



Dans un billet de blog, Keybase a expliqué :



« À notre avis, Zoom doit une grande partie de son succès à sa flexibilité. Vous pouvez utiliser l'application Zoom sur à peu près n'importe quelle plateforme, mais vous pouvez également vous connecter via une ancienne ligne téléphonique en cuivre. Vous pouvez également utiliser leur site Web et, dans ce cas, vous pourriez être authentifié par mot de passe ou même être un invité. Tous ces cas fonctionnent et ils marchent bien. Ils doivent continuer de marcher.



« De plus, les appels Zoom peuvent éventuellement être enregistrés et distribués par l'hôte par la suite. C'est parfait pour les salles de classe et les mairies. Ces fonctionnalités sont essentielles pour connecter le monde dans une période aussi dangereuse.



« Comment tous ces aménagements s'inscrivent-ils dans l'histoire de la sécurité? C'est ce sur quoi nous sommes ravis de travailler.



« Au départ, notre priorité absolue est de contribuer à rendre Zoom encore plus sûr. Il n'y a pas encore de plans spécifiques pour l'application Keybase. En fin de compte, l'avenir de Keybase est entre les mains de Zoom, et nous verrons où cela nous mènera. Bien sûr, si quelque chose change concernant la disponibilité de Keybase, nos utilisateurs en seront informés.



« Notre directive à court terme consiste donc à améliorer considérablement notre efficacité en matière de sécurité, en travaillant sur un produit beaucoup plus gros que Keybase. Nous ne pouvons pas être plus précis que cela, car nous ne faisons que nous y embarquer ».



Le commentaire du PDG de Zoom



De son côté, Eric S Yuan a déclaré :



« Nous sommes fiers d'annoncer l'acquisition de Keybase, une autre étape importante du plan de 90 jours de Zoom pour renforcer encore la sécurité de notre plateforme de communication vidéo. Depuis son lancement en 2014, l'équipe d'ingénieurs exceptionnels de Keybase a développé un service de messagerie et de partage de fichiers sécurisé tirant parti de leur expertise approfondie en matière de chiffrement et de sécurité. Nous sommes ravis d’intégrer l’équipe de Keybase dans la famille Zoom pour nous aider à créer un chiffrement de bout en bout pouvant atteindre l’évolutivité actuelle de Zoom.



« Cette acquisition marque une étape clé pour Zoom alors que nous tentons de créer une plateforme de communications vidéo véritablement privée pouvant atteindre des centaines de millions de participants, tout en ayant la flexibilité nécessaire pour prendre en charge la grande variété d'utilisations de Zoom. Notre objectif est de fournir le plus de confidentialité possible pour chaque cas d'utilisation, tout en équilibrant les besoins de nos utilisateurs et notre engagement à prévenir les comportements nuisibles sur notre plateforme. L’équipe expérimentée de Keybase sera un élément essentiel de cette mission ».



Et d'ajouter plus loin que :



« Zoom offrira un mode de réunion chiffré de bout en bout à tous les comptes payants. Les utilisateurs connectés généreront des identités cryptographiques publiques qui sont stockées dans un référentiel sur le réseau de Zoom et peuvent être utilisées pour établir des relations de confiance entre les participants à la réunion. Une clé symétrique éphémère par réunion sera générée par l'hôte de la réunion. Cette clé sera distribuée entre les clients, enveloppée avec les paires de clés asymétriques et une rotation sera effectuée en cas de modifications importantes de la liste des participants. Les secrets cryptographiques seront sous le contrôle de l'hôte, et le logiciel client de l'hôte décidera quels appareils sont autorisés à recevoir les clés de la réunion, et ainsi rejoindre la réunion. Nous étudions également des mécanismes qui permettraient aux utilisateurs d'entreprise de fournir des niveaux d'authentification supplémentaires.



« Ces réunions chiffrées de bout en bout ne prendront pas en charge les ponts téléphoniques, l'enregistrement dans le cloud ou les systèmes de salle de conférence non Zoom. Les participants à Zoom Rooms et Zoom Phone pourront y assister s'ils sont explicitement autorisés par l'hôte. Les clés de chiffrement seront étroitement contrôlées par l'hôte, qui admettra les participants. Nous pensons que cela offrira une sécurité équivalente ou meilleure que les plateformes de messagerie chiffrées de bout en bout des consommateurs, mais avec la qualité et le niveau de vidéo qui ont fait de Zoom le choix de plus de 300 millions de participants aux réunions quotidiennes, y compris ceux de certains des plus grands du monde entreprises ».



La société n’a pas donné de calendrier sur la disponibilité effective du chiffrement de bout en bout.



Sources : Keybase



Voir aussi :



Les réunions sur Zoom ne supportent pas le chiffrement de bout en bout, Zoom a donc la capacité technique d'espionner les réunions vidéo privées

