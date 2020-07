Mardi dernier, Microsoft et Zoom ont déclaré qu’ils cessaient d'examiner les demandes de données utilisateurs provenant du gouvernement de Hong Kong. Cette décision fait suite à l'imposition par la Chine d'une nouvelle loi de sécurité radicale adoptée le 30 juin dernier. Les 2 sociétés rejoignent ainsi d'autres grandes sociétés Internet qui avaient déjà pris des décisions similaires quelques jours plus tôt.« Comme pour toute nouvelle législation, nous examinons la nouvelle loi pour comprendre ses implications. Dans le passé, nous n'avons généralement reçu qu'un nombre relativement faible de demandes des autorités de Hong Kong, mais nous suspendons nos réponses à ces demandes pendant que nous menons notre examen », telles ont été les déclarations de Microsoft.Pour ce qui est de la société Zoom, elle s’est exprimée au travers d’un de ses porte-parole : « Zoom soutient l'échange libre et ouvert des pensées et des idées. Nous avons suspendu le traitement de toutes les demandes de données en provenance et liées à la région administrative spéciale de Hong Kong ».Il faut savoir que si ces entreprises technologiques rendent leurs politiques de non-conformité permanentes, elles pourraient faire face à des restrictions ou à une interdiction de leurs services dans la région semi-autonome. Ce que certains internautes désapprouvent totalement et ne se gênent pas pour le faire savoir. Ils pensent que la Chine profite du fait que le coronavirus nuise à l'économie de tout le monde pour tenter de réprimer les libertés tout en supposant que personne ne voudra aggraver les dégâts au risque de se voir imposer des sanctions économiques.Certains vont jusqu’à proposer que toutes ces entreprises fassent bloc et décident de totalement se retirer de la Chine. D’après eux, isoler complètement la Chine pourrait suffire pour contraindre le pays à revenir sur ses décisions. Mais pour que cela arrive, il faudrait que nous soyons dans un monde parfait où ces entreprises se soucient d’autres choses que leurs propres intérêts.Source : scmp Qu’en pensez-vous ?