WhatsApp suspend le traitement des demandes des autorités de Hong Kong pour les données des utilisateurs Suite à l'adoption d'une nouvelle loi de sécurité nationale par la Chine 0PARTAGES 5 0 Mardi dernier, Hong Kong a adopté une nouvelle loi sur la sécurité nationale. Le 30 juin, le principal organe législatif de la Chine, le Comité permanent du Congrès national du peuple, a approuvé à l'unanimité une loi sur la sécurité nationale adaptée à Hong Kong. La nouvelle loi, en six chapitres comprenant 66 articles, a été adopté par le gouvernement de la ville et a pris effet à 23 heures le même jour. Le texte intégral de la loi a également été rendu public le même soir. La loi interdit la sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion avec un pays étranger ou des éléments extérieurs pour mettre en danger la sécurité nationale.



Les plateformes de médias sociaux fournissent généralement des informations personnelles des utilisateurs en réponse à des décisions de justice valides, en fonction du processus juridique dans différents pays. Cette loi supprime les dispositions obligeant les autorités à exiger une ordonnance du tribunal avant de pouvoir demander des données à des sociétés Internet, comme Facebook et Twitter. WhatsApp a annoncé suspendre sa coopération avec les autorités de Hong Kong, le temps de passer en revue les implications de cette loi sur la sécurité nationale. WhatsApp, qui est une filiale de Facebook, n’est pas la seule plateforme à annoncer une telle pause. Telegram a déclaré la même chose le 6 juillet.



Google, Facebook et Twitter ont déclaré lundi qu'ils arrêteraient temporairement de traiter les demandes du gouvernement de Hong Kong concernant les données des utilisateurs afin d'en savoir un peu plus sur cette nouvelle loi de sécurité nationale. Ces entreprises ont déclaré qu'elles évaluaient toujours la loi, qui a déjà été utilisée pour arrêter des personnes qui ont appelé à l'indépendance de Hong Kong. Facebook a déclaré que son examen inclurait des considérations relatives aux droits de l'homme.





En effet, un porte-parole de Facebook a déclaré qu'il "suspendrait" le traitement des demandes de données jusqu'à ce qu'il puisse mieux comprendre la nouvelle loi sur la sécurité nationale, "y compris une diligence raisonnable formelle en matière de droits de l'homme et des consultations avec des experts des droits de l'homme". « Nous pensons que la liberté d'expression est un droit humain fondamental et soutenons le droit des personnes à s'exprimer sans craindre pour leur sécurité ou d'autres répercussions », dit-il. Facebook a déclaré que sa suspension s'appliquerait également à WhatsApp, dont il est propriétaire.



Twitter a également confirmé qu'il emboîtait le pas à Facebook. « Compte tenu du rythme rapide avec lequel la nouvelle loi sur la sécurité nationale en Chine a été adoptée et qu'elle n'a été publiée dans son intégralité que pour la première fois la semaine dernière, nos équipes examinent la loi pour évaluer ses implications, en particulier certains termes de la loi qui seraient vagues et sans définition claire », a déclaré un porte-parole de Twitter.



« Comme de nombreuses organisations d'intérêt public, des dirigeants et des entités de la société civile et des pairs de l'industrie, nous avons de sérieuses préoccupations concernant à la fois le processus d'élaboration et la pleine intention de cette loi », a-t-il ajouté. Twitter a déclaré avoir suspendu les transferts de données utilisateur soumis aux demandes de Hong Kong immédiatement après l'entrée en vigueur de la loi. L'application de messagerie Telegram aurait également déclaré lundi qu'elle ne traiterait plus les demandes de données des autorités de Hong Kong.



La loi autorise la Chine à mettre en place un "Comité de sécurité nationale" pour superviser les enquêtes et les poursuites pour toute violation. Ce comité n'est soumis ni à un contrôle judiciaire ni à la loi de Hong Kong - ce qui signifie qu'il fonctionne sans aucun contrôle local. "Cette loi étant supérieure à toutes les lois locales et à la Loi fondamentale (constitution de Hong Kong) elle-même, il n'y a aucune possibilité de contester les définitions de la loi comme violant les droits fondamentaux", explique Michael C. Davis, un boursier au Wilson Center. Pékin nommera un conseiller pour siéger au comité afin de "guider" le travail de sécurité nationale.



